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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер отказался от должности в «Роснефти». Парламент ЕС пригрозил ввести против него санкции Статьи редакции

Немецкие власти уже лишили его части положенных привилегий.

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Фото: Kay Nietfeld/dpa

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер сообщил о невозможности продления своих полномочий в наблюдательном совете «Роснефти». Об этом говорится в заявлении российской нефтяной компании.

Вместе с Шрёдером со своей должности ушёл и Маттиас Варнинг, бывший сотрудник Министерства государственной безопасности ГДР («Штази») и управляющий директор компании Nord Stream AG (управляет газопроводом Северный поток). С чем связано такое решение, не уточняется.

После начала военных действий в Украине немецкие политики раскритиковали экс-канцлера за то, что он продолжил поддерживать связи с Россией. Из-за отказа покинуть руководящие должности в российских компаниях Шрёдера лишили положенных ему привилегий — офиса в парламенте, на содержание которого уходило около 400 тысяч евро в год, и сотрудников. Пенсию и охрану оставили.

19 мая Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС включить Шрёдера в санкционный список, если он сохранит свои посты в российских компаниях. В документе говорится, что ограничения должны быть распространены «на европейских членов советов директоров крупных российских компаний и политиков, которые продолжают получать российские деньги».

Шрёдер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. В 2017 году его назначили председателем совета директоров «Роснефти», а в 2020 году переизбрали. В качество «вознаграждения за работу» в 2018 году ему выплатили 600 тысяч долларов.

Шрёдер и Путин в 2005 году. Фото: Владимир Родионов 

«Я доверяю Владимиру Путину», — говорил бывший канцлер в ответ на критику из-за избрания в совет крупнейшей российской нефтяной компании. Сам Путин рассказывал, что ходил со Шрёдером в баню: «Мы были однажды у меня в резиденции, много лет назад уже, и пошли в баню, а она загорелась. Он как раз налил себе пиво, я выхожу и говорю: Герхард, нам надо отсюда выходить, мы горим. А он отвечает: сейчас пиво допью — и пойдём».

#новости #санкции #роснефть

Материал дополнен редакцией
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11 комментариев
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Jag25

Бред. Просто ему прикрыли лавочку с влиянием и он больше не нужен.

Раскаяние - это отдать всю полученную им зарплату и передать украинской армии. Вот тогда он заслужил бы снисхождение.

А на данный момент это лишь ловкий ход для самозащиты, как был врагом, так и остается.

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Jag25

Кстати, эту редарторшу первого это тоже касается. Она должна передать все до копейки полученные деньги на вооружение украинской армии. Пока этого не произойдет, то даже говорить не о чем, типичный агент ФСБ с парочкой задач и 95% остальной риторики для их выполнения.

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Mazay

Для Меркель место освобожает штоле.

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Yan

Мне кажется у нее дома свое личное газохранилище есть чтобы занюхивать и приглашать других путинферштееров на вечерние дегустации газика

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Не палимося

Фраер сдал назад, но позновато.

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Mazay

Наверное что-то случилось.

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Роман Горячкин

Луна вошла в дом Козерога

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морская улиточка

Насосался и отвалился

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INNOспички

Старая поганка на несколько жизней насосалась

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Звездный нос

Не очень то мне эта Роснефть и нужна была!

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Роман Яремчук

вот то что и будет потихоньку косить режим выгодополучатели не будут получать выгоды.

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