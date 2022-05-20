Немецкие власти уже лишили его части положенных привилегий.

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Фото: Kay Nietfeld/dpa

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер сообщил о невозможности продления своих полномочий в наблюдательном совете «Роснефти». Об этом говорится в заявлении российской нефтяной компании.

Вместе с Шрёдером со своей должности ушёл и Маттиас Варнинг, бывший сотрудник Министерства государственной безопасности ГДР («Штази») и управляющий директор компании Nord Stream AG (управляет газопроводом Северный поток). С чем связано такое решение, не уточняется.

После начала военных действий в Украине немецкие политики раскритиковали экс-канцлера за то, что он продолжил поддерживать связи с Россией. Из-за отказа покинуть руководящие должности в российских компаниях Шрёдера лишили положенных ему привилегий — офиса в парламенте, на содержание которого уходило около 400 тысяч евро в год, и сотрудников. Пенсию и охрану оставили.

19 мая Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС включить Шрёдера в санкционный список, если он сохранит свои посты в российских компаниях. В документе говорится, что ограничения должны быть распространены «на европейских членов советов директоров крупных российских компаний и политиков, которые продолжают получать российские деньги».

Шрёдер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. В 2017 году его назначили председателем совета директоров «Роснефти», а в 2020 году переизбрали. В качество «вознаграждения за работу» в 2018 году ему выплатили 600 тысяч долларов.

Шрёдер и Путин в 2005 году. Фото: Владимир Родионов

«Я доверяю Владимиру Путину», — говорил бывший канцлер в ответ на критику из-за избрания в совет крупнейшей российской нефтяной компании. Сам Путин рассказывал, что ходил со Шрёдером в баню: «Мы были однажды у меня в резиденции, много лет назад уже, и пошли в баню, а она загорелась. Он как раз налил себе пиво, я выхожу и говорю: Герхард, нам надо отсюда выходить, мы горим. А он отвечает: сейчас пиво допью — и пойдём».