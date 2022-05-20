Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер отказался от должности в «Роснефти». Парламент ЕС пригрозил ввести против него санкции Статьи редакции
Немецкие власти уже лишили его части положенных привилегий.
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер сообщил о невозможности продления своих полномочий в наблюдательном совете «Роснефти». Об этом говорится в заявлении российской нефтяной компании.
Вместе с Шрёдером со своей должности ушёл и Маттиас Варнинг, бывший сотрудник Министерства государственной безопасности ГДР («Штази») и управляющий директор компании Nord Stream AG (управляет газопроводом Северный поток). С чем связано такое решение, не уточняется.
После начала военных действий в Украине немецкие политики раскритиковали экс-канцлера за то, что он продолжил поддерживать связи с Россией. Из-за отказа покинуть руководящие должности в российских компаниях Шрёдера лишили положенных ему привилегий — офиса в парламенте, на содержание которого уходило около 400 тысяч евро в год, и сотрудников. Пенсию и охрану оставили.
19 мая Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС включить Шрёдера в санкционный список, если он сохранит свои посты в российских компаниях. В документе говорится, что ограничения должны быть распространены «на европейских членов советов директоров крупных российских компаний и политиков, которые продолжают получать российские деньги».
Шрёдер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. В 2017 году его назначили председателем совета директоров «Роснефти», а в 2020 году переизбрали. В качество «вознаграждения за работу» в 2018 году ему выплатили 600 тысяч долларов.
«Я доверяю Владимиру Путину», — говорил бывший канцлер в ответ на критику из-за избрания в совет крупнейшей российской нефтяной компании. Сам Путин рассказывал, что ходил со Шрёдером в баню: «Мы были однажды у меня в резиденции, много лет назад уже, и пошли в баню, а она загорелась. Он как раз налил себе пиво, я выхожу и говорю: Герхард, нам надо отсюда выходить, мы горим. А он отвечает: сейчас пиво допью — и пойдём».
Бред. Просто ему прикрыли лавочку с влиянием и он больше не нужен.
Раскаяние - это отдать всю полученную им зарплату и передать украинской армии. Вот тогда он заслужил бы снисхождение.
А на данный момент это лишь ловкий ход для самозащиты, как был врагом, так и остается.
Кстати, эту редарторшу первого это тоже касается. Она должна передать все до копейки полученные деньги на вооружение украинской армии. Пока этого не произойдет, то даже говорить не о чем, типичный агент ФСБ с парочкой задач и 95% остальной риторики для их выполнения.
Для Меркель место освобожает штоле.
Мне кажется у нее дома свое личное газохранилище есть чтобы занюхивать и приглашать других путинферштееров на вечерние дегустации газика
Фраер сдал назад, но позновато.
Наверное что-то случилось.
Луна вошла в дом Козерога
Насосался и отвалился
Старая поганка на несколько жизней насосалась
Не очень то мне эта Роснефть и нужна была!
вот то что и будет потихоньку косить режим выгодополучатели не будут получать выгоды.