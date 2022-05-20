Теперь уже бывший замначальника СИЗО, начальник отдела охраны Андрей Цыганов узнал от продвинутых арестантов-айтишников о том, что на добыче криптовалюты можно заработать большие деньги. Причём это довольно легко и не будет стоить фактически ничего (правда, резко вырастут затраты на электроэнергию).

А самое главное: никому в голову не придёт искать центр майнинга в «Бутырке», да ещё в психбольнице. Место безопасное во всех отношениях. Умелец (не исключено, что такой был всё-таки один, а не группа) расписал, какое оборудование и где можно закупить. В итоге на территорию «Бутырки» пронесли мощный компьютер, процессоры, видеокарты и прочее.

И вот в одном из помещений, которое когда-то использовалось как палата-камера для буйных пациентов, заработал центр майнинга. Как много в итоге к этому процессу было подключено людей (заключённых и сотрудников), сколь многие об этом просто знали или хотя бы догадывались — сказать трудно.