Одного из руководителей «Бутырки» заподозрили в майнинге криптовалюты. Цех разместили в психбольнице при СИЗО Статьи редакции
«Место безопасное во всех отношениях», — пишет «МК», объясняя решение авторов идеи.
В филиале психиатрической больницы, расположенной в московском следственном изоляторе №2 «Бутырская тюрьма», незаконно добывали криптовалюту, сообщают «Коммерсантъ», «Московский комсомолец» и РБК.
Следственный комитет начал проверку. «Коммерсантъ» отметил, что СК заподозрил в организации майнинга «одного из руководителей» СИЗО, но не указал имени офицера. По данным РБК и «МК», речь идёт о начальнике отдела охраны Андрее Цыганове.
По версии следствия, в ноябре 2021 года Цыганов вместе с «неустановленными лицами» установил в психбольнице «технические средства, осуществляющие добычу криптовалюты». Оборудование работало до февраля 2022 года: за этот период на майнинг потратили 8379,45 кВт электроэнергии стоимостью 62175 рублей 52 копейки.
Как подозревает СК, Цыганов таким образом мог совершить «действия, явно выходящие за пределы его полномочий, чем существенно нарушил охраняемые законом интересы общества или государства». Его проверяют на нарушение 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», максимальное наказание по которой — четыре года лишения свободы. «МК» указывает, что замначальника СИЗО уже уволен.
Мы с @Хрюнчик 'ом после майнинга
Но есть еще лахта со стабильными 15 рублями :D
Это я
Слева актив
Тебе виднее
Естественно, я же справа
Ты так нежно руку держишь по-братски
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Бывший американский морпех Тревор Рид, который провел два года в заключении в России по обвинению в нападении на полицейского, рассказал об условиях своего пребыв...
Бывший американский морпех Тревор Рид, который провел два года в заключении в России по обвинению в нападении на полицейского, рассказал об условиях своего пребывания в камере психиатрического отделения Бутырского СИЗО.
Цитата: «Всюду по стенам была кровь — там, где заключенные убивали себя, или других заключенных; или пытались сделать это. Туалетом служила дырка в полу, и дерьмо тоже было повсюду — на полу, на стенах. А еще там были люди, которые ходили вокруг как зомби», — рассказал Рид в интервью, выдержки из которого приводит CNN (полностью оно выйдет в эфир в воскресенье 22 мая).
▪По словам Рида, с ним в камере были семеро заключенных, страдавших тяжелыми психическими заболеваниями. «Больше половины из них были осуждены за убийства, или, например, за сексуальное насилие и убийство — крайне неприятные личности», — описывает их Рид. «Вы думали, что они могут убить вас?», — уточнил репортер. «Да. Я думаю, такая возможность была», — ответил Рид.
▪В психиатрическое отделение Бутырского изолятора Тревор Рид попал в марте 2021 года после экспертизы, назначенной судом, которая должна была определить степень его вменяемости. Саму экспертизу проводили в институте имени Сербского, но после нее Рида не вернули в камеру СИЗО, а отправили в лечебницу при Бутырке. По мнению Рида, это было наказанием за его попытки добиться рассмотрения апелляции по своему делу.
▪Американского студента Тревора Рида, приехавшего к своей девушке в Россию, обвинили в нападении на полицейского (ст. 318 УК РФ) и летом 2020 года приговорили к девяти годам колонии. Рид своей вины не признавал. В ходе рассмотрения дела ему дважды назначали психиатрическую экспертизу.
▪В конце апреля 2022 года Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко, отбывавшего срок в США по обвинению в заговоре с целью контрабанды кокаина. После этого Рид вернулся домой.
▪Официальные лица как в правительстве США, так и за его пределами в течение многих лет работали над освобождением Рида, рассказал CNN источник в администрации президента США.
Контекст. В 2021 году правозащитница и член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказывала о двух самоубийствах в психиатрической больнице при Бутырке. По ее словам, один заключенный покончил с собой в марте, другой — в мае. О суицидах в этой лечебнице было известно и раньше — в 2018 году за одну неделю умерли двое заключенных, один из которых, как сообщалось, покончил с собой.
в рф всё в виде матрёшки, одна большая психбольница, в ней ещё одна психбольница, в которой в свою очередь ещё одна
Ты откуда сам?
из Японии
оттуда, где психбольных из рф, лечат сожжением в печах
В России бывал хоть раз?
конечно
До чего жадность доводит. Заплати бы он эти 60к и все было бы ок
Добро пожаловать на сервер шизофрения
Ну хоть что то полезное сделали в родной Бутырке
Майнеры: *майнят в дурке*
А государство только думает о привлечении заключенных-it к работе. Опередили время