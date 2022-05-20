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Минюст внёс Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова в список «иностранных агентов» Статьи редакции

Им вменили сотрудничество в пользу Украины и США.

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Каспаров и Ходорковской на форуме в Литве в 2021 году. Фото ukrinform.ru

Министерство юстиции РФ внесло в реестр физических лиц-иностранных агентов ещё двух человек.

В список добавили:

  • Гарри Каспарова — оппозиционного политика, советского и российского шахматиста;
  • Михаила Ходорковского — экс-главу нефтяной компании ЮКОС и предпринимателя, отбывшего в тюрьме более 10 лет. Его издания — «Открытые медиа» и «МБХ медиа» — заблокированы в России (Генпрокуратура считает их связанными с признанными в РФ нежелательными организациями Ходорковского) и не работают с августа 2021 года.

Всего в реестре семь человек: там также состоят ведущий Евгений Киселев, журналист Матвей Ганапольский, соратник Алексея Навального* Леонид Волков*, политик Владимир Кара-Мурза и рэпер Моргенштерн.

*Навальный и Волков внесены в России в реестр террористов и экстремистов

#иноагенты #новости

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11 комментариев
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Соросята спасают Темнова

Новость в том, что их там не было

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Здравый каякер

Нифига они быстрые

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Glorious

А можно меня в этот ваш списочек?

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Щячло Попячтса

А Байдена не хотят добавить в список?

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Безумный Никита

Ну Каспаров сто лет в США живёт, поди и гражданство у него есть...

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Нужный браслет

А что минюст всю неделю делает? Почему списки порядочных людей только по пятницам??

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Защитный цвет

Хочешь, чтобы у них было семь пятниц на неделе?

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Нужный браслет

Надо уже догонять в этом плане другие ведомства.

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Vlad Gigachad

Список беспомощности

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Защитный цвет

По мнению минюста Ходорковского и Каспарова финансирует Украина. Что?

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Tunes

а они еще не были признаны? вот так новость!

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