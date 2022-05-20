Им вменили сотрудничество в пользу Украины и США.

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Каспаров и Ходорковской на форуме в Литве в 2021 году. Фото ukrinform.ru

Министерство юстиции РФ внесло в реестр физических лиц-иностранных агентов ещё двух человек.

В список добавили:

Гарри Каспарова — оппозиционного политика, советского и российского шахматиста;

Михаила Ходорковского — экс-главу нефтяной компании ЮКОС и предпринимателя, отбывшего в тюрьме более 10 лет. Его издания — «Открытые медиа» и «МБХ медиа» — заблокированы в России (Генпрокуратура считает их связанными с признанными в РФ нежелательными организациями Ходорковского) и не работают с августа 2021 года.

Всего в реестре семь человек: там также состоят ведущий Евгений Киселев, журналист Матвей Ганапольский, соратник Алексея Навального* Леонид Волков*, политик Владимир Кара-Мурза и рэпер Моргенштерн.