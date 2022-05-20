Минюст внёс Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова в список «иностранных агентов» Статьи редакции
Им вменили сотрудничество в пользу Украины и США.
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Министерство юстиции РФ внесло в реестр физических лиц-иностранных агентов ещё двух человек.
В список добавили:
- Гарри Каспарова — оппозиционного политика, советского и российского шахматиста;
- Михаила Ходорковского — экс-главу нефтяной компании ЮКОС и предпринимателя, отбывшего в тюрьме более 10 лет. Его издания — «Открытые медиа» и «МБХ медиа» — заблокированы в России (Генпрокуратура считает их связанными с признанными в РФ нежелательными организациями Ходорковского) и не работают с августа 2021 года.
Всего в реестре семь человек: там также состоят ведущий Евгений Киселев, журналист Матвей Ганапольский, соратник Алексея Навального* Леонид Волков*, политик Владимир Кара-Мурза и рэпер Моргенштерн.
*Навальный и Волков внесены в России в реестр террористов и экстремистов
Новость в том, что их там не было
Нифига они быстрые
А можно меня в этот ваш списочек?
А Байдена не хотят добавить в список?
Ну Каспаров сто лет в США живёт, поди и гражданство у него есть...
А что минюст всю неделю делает? Почему списки порядочных людей только по пятницам??
Хочешь, чтобы у них было семь пятниц на неделе?
Надо уже догонять в этом плане другие ведомства.
Список беспомощности
По мнению минюста Ходорковского и Каспарова финансирует Украина. Что?
а они еще не были признаны? вот так новость!