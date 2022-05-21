Артуру Хейсу грозило до года лишения свободы, но он попал под домашний арест и условный срок.

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Артур Хейс. Фото Bloomberg.

Сооснователь и бывший глава одной из крупнейших криптовалютных бирж BitMEX Артур Хейс получил два года условно по делу о нарушении закона о банковской тайне. Из них шесть месяцев он проведёт под домашним арестом, пишет Bloomberg.

По данным следствия, биржа не обеспечивала меры по борьбе с отмыванием денег и не проводила идентификацию пользователей должным образом. Утверждается, что компания с 2015 года обслуживала клиентов из США, поэтому она должна была внедрить программу по борьбе с отмыванием денег (AML, anti-money laundering) и компонент «знай своего клиента» (KYC, know your customer), но не сделала этого.

В объяснении Минюста США также отмечается, что компания официально зарегистрирована на Сейшельских Островах. По данным ведомства, Хейс хвастался тем, что островное государство оказалось более дружественной юрисдикцией для BitMEX, поскольку подкупить их чиновников якобы гораздо проще, чем где бы то ни было.

Нарушения позволили пользователям BitMEX перевести как минимум 209 миллионов долларов торговым площадкам в даркнете и незарегистрированным финансовым организациям. В феврале этого года Хейс и ещё один сооснователь компании, Бен Дело, признали свою вину и согласились выплатить по 10 миллионов долларов штрафа.

BitMEX — одна из крупнейших криптовалютных бирж, на которой ежедневно торгуются активы на сумму примерно в полмиллиона долларов, следует из данных сервиса CryptoCompare.

В октябре 2020 года Минюст США обвинил руководство биржи в нарушении закона о банковской тайне, после чего Хейс и Дело оставили свои должности в BitMEX. Самюэл Рид, технический директор компании, был арестован, а директор по развитию Грег Дуаэр взял отпуск.

BitMEX согласилась выплатить компенсацию в размере 100 миллионов долларов.