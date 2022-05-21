На красную дорожку в Каннах выбежала активистка в цветах украинского флага и с надписью «Хватит нас насиловать» Статьи редакции
Обнажённую девушку, протестующую против насилия в отношении украинских женщин во время вооружённого конфликта с Россией, увела охрана.
20 мая активистка устроила перфоманс на Каннском кинофестивале, одного из самых престижных киносмотров в мире. Она выбежала на красную дорожнку с обнажённой грудью, а также нанесёнными на тело цветами украинского флага, «кровью» и надписью «Stop Raping Us» («Хватит нас насиловать»). Девушку увела охрана.
Активистка появилась на красной дорожке перед премьерой фильма «Три тысячи лет желаний» с участием Идриса Эльбы и Тильды Суинтон. Его снял Джордж Миллер, известный в том числе по картине «Безумный Макс: Дорога ярости».
На спину девушка нанесла слово «SCUM» — это название французской группы активистов. Движение взяло на себя ответственность за акцию и подтвердило, что их участница протестовала против сексуального насилия в отношении женщин в Украине во время вооружённого конфликта с Россией.
Объективно, такая хрень вызывает лишь недоумение
А как правильно привлекать внимание к проблеме? Постами в интернете? Всем похуй.
По мне так она не привлекла внимание к проблеме, а опозорилась.
позорно жрать, срать и молчать, трясясь за свою душонку. а это Героиня, она войдет в историю, и фотку ее через n-ое годы какое-нибудь влиятельное говносми (других не останется) обзовет "символом протеста". а вы и дальше сидите, выстраивайте правильные планы своих решительных действий, умники.
Это не героиня, а ебанутая самка, озверевшая от недоёба. Вот если б она в таком виде на линии фронта перед танками попрыгала например или перед взводом кадыровцев, тогда бы можно было что-то говорить об ее героизме. Любой активист прекрасно знает, что протестовать удобней всего там, где тебе за твой "протест" ничего не сделают. А уж бороться за права угнетаемых лучше всего подальше от тех мест, где их угнетают
Хрюкни
Да, обязательно войдет в историю, главное верить (забудут через пару дней)
Она привлекла внимание к своим сиськам.
Можно тоже самое сделать в более социально приемлемой форме, с красивыми сиськами, тогда люди охотнее прислушаются.
У меня вызывает недоумение другая вещь. Как клоуны, которых пару веков назад могли закидать тухлыми овощами на сцене, сегодня стали королями мира. И почему они ещё выступают лидерами мнений.
Ну да, за пару столетий в мире без изменений. Можно смело сравнивать
Напомнила этим актерам, оторванным от реальности, что где-то на Земле, людей убивают и насилуют. Хотя это ничего не даст. Они со своей красной дорожки сойдут на палубу космолёта, который перенесёт их на другую планету в дома за миллионы долларов с трехметровыми заборами.
Людей убивают и насилуют везде и всегда.
Да.
Вот и господина темнова майор каждый вечер трахает.
Но он же не возмущается.
О ком речь?
О каком из майоров речь?
Гром?
Люди только в Европе, а в Африке и на Ближнем Востоке это так
Ахуели там совсем
Все причастные посмотрели на это - ой, как неудобно получилось, прстити-извните, больше не будем. Или какая-нибудь актриса в своём твиттере напишет, - «пожалуйста, не насилуйте украинцев - им это не нравится». Реальный эффект от акции - все брезгливо поморщились и поскорее постарались забыть.
Нацистка, что ли?
Долбаебка
Некультурно.
Комментарий недоступен
Я и не насилую.
Комментарий недоступен
Греческий профиль
Пиздец, а типо детей и мужчин можно? Почему эти активисты всегда пытаются перетянуть одеяло на себя?
Интересная у тебя логика.
Активисты: хватит убивать редких носорогов
Какой то хуй из интернета: тогда получается тигров можно убивать?? и слонов?? почему не упомянули весь список всех краснокнижных зверей??
Эта война относится ко всем и женщинам, и детям, и мужчинам. Лозунг "хватит насиловать украинских женщин" создаёт впечатление, что активистке и ее движению пофиг на всех остальных кроме женщин
Типичная ватная же
Она просто нудистка
Нашла повод потрясти сиськами
Лицо хохляцкого мира.
@Новости
Видимо опечатка, в статье по ссылке 20 мая
опечатка
https://tjournal.ru/628160
инфу из личных блогов мы практически никогда не превращаем в редакционные новости. Это ваши личные блоги, невежливо их трогать, если там соблюдаются правила
Как фотографы защелкали дружно 😀
Настолько привык к US как сокращению от United States, что в первый момент текст и украинский флаг вызвали жесткий диссонанс.
Думал, что буду критиковать формат, но на деле видео вызывает хороший шок. Женский истеричный крик на фоне припизднутой радостной музыки и сытых господ смотрится, как прекрасная аллюзия на нашу странную планетка.
Русские такие - «ого, надо срочно перестать насиловать»
ебанутым нет покоя