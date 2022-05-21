Обнажённую девушку, протестующую против насилия в отношении украинских женщин во время вооружённого конфликта с Россией, увела охрана.

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AFP

20 мая активистка устроила перфоманс на Каннском кинофестивале, одного из самых престижных киносмотров в мире. Она выбежала на красную дорожнку с обнажённой грудью, а также нанесёнными на тело цветами украинского флага, «кровью» и надписью «Stop Raping Us» («Хватит нас насиловать»). Девушку увела охрана.

Активистка появилась на красной дорожке перед премьерой фильма «Три тысячи лет желаний» с участием Идриса Эльбы и Тильды Суинтон. Его снял Джордж Миллер, известный в том числе по картине «Безумный Макс: Дорога ярости».

На спину девушка нанесла слово «SCUM» — это название французской группы активистов. Движение взяло на себя ответственность за акцию и подтвердило, что их участница протестовала против сексуального насилия в отношении женщин в Украине во время вооружённого конфликта с Россией.

Видео Sputnik

Petros Giannakouris, AP

NDTV