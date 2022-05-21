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На красную дорожку в Каннах выбежала активистка в цветах украинского флага и с надписью «Хватит нас насиловать» Статьи редакции

Обнажённую девушку, протестующую против насилия в отношении украинских женщин во время вооружённого конфликта с Россией, увела охрана.

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AFP

20 мая активистка устроила перфоманс на Каннском кинофестивале, одного из самых престижных киносмотров в мире. Она выбежала на красную дорожнку с обнажённой грудью, а также нанесёнными на тело цветами украинского флага, «кровью» и надписью «Stop Raping Us» («Хватит нас насиловать»). Девушку увела охрана.

Активистка появилась на красной дорожке перед премьерой фильма «Три тысячи лет желаний» с участием Идриса Эльбы и Тильды Суинтон. Его снял Джордж Миллер, известный в том числе по картине «Безумный Макс: Дорога ярости».

На спину девушка нанесла слово «SCUM» — это название французской группы активистов. Движение взяло на себя ответственность за акцию и подтвердило, что их участница протестовала против сексуального насилия в отношении женщин в Украине во время вооружённого конфликта с Россией.

Видео Sputnik
Petros Giannakouris, AP
NDTV
Интернет
В твиттере раскритиковали организаторов Каннского кинофестиваля за приглашение Виктории Бони — она поддерживает Путина Статьи редакции

Пользователей возмутило, что на красную дорожку пустили телеведущую, а российскими независимым СМИ отказали.

#новости #канны

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44 комментария
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Kind soul

Объективно, такая хрень вызывает лишь недоумение

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Железный занавес

А как правильно привлекать внимание к проблеме? Постами в интернете? Всем похуй.

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Kind soul

По мне так она не привлекла внимание к проблеме, а опозорилась.

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Иван Цыревич

позорно жрать, срать и молчать, трясясь за свою душонку. а это Героиня, она войдет в историю, и фотку ее через n-ое годы какое-нибудь влиятельное говносми (других не останется) обзовет "символом протеста". а вы и дальше сидите, выстраивайте правильные планы своих решительных действий, умники.

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Борат Сагдиев

Это не героиня, а ебанутая самка, озверевшая от недоёба. Вот если б она в таком виде на линии фронта перед танками попрыгала например или перед взводом кадыровцев, тогда бы можно было что-то говорить об ее героизме. Любой активист прекрасно знает, что протестовать удобней всего там, где тебе за твой "протест" ничего не сделают. А уж бороться за права угнетаемых лучше всего подальше от тех мест, где их угнетают

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BigRichardRichardson

Хрюкни

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Максим

Да, обязательно войдет в историю, главное верить (забудут через пару дней)

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aslan nurmagambetov

Она привлекла внимание к своим сиськам.

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angry cat

Можно тоже самое сделать в более социально приемлемой форме, с красивыми сиськами, тогда люди охотнее прислушаются.

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angry cat
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Пiгулка

У меня вызывает недоумение другая вещь. Как клоуны, которых пару веков назад могли закидать тухлыми овощами на сцене, сегодня стали королями мира. И почему они ещё выступают лидерами мнений.

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Thomas

Ну да, за пару столетий в мире без изменений. Можно смело сравнивать

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Пiгулка

Напомнила этим актерам, оторванным от реальности, что где-то на Земле, людей убивают и насилуют. Хотя это ничего не даст. Они со своей красной дорожки сойдут на палубу космолёта, который перенесёт их на другую планету в дома за миллионы долларов с трехметровыми заборами.

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Злой кавалер

Людей убивают и насилуют везде и всегда.

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aslan nurmagambetov

Да.
Вот и господина темнова майор каждый вечер трахает.
Но он же не возмущается.

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Злой кавалер

О ком речь?

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Германский вентилятор

О каком из майоров речь?

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Андрей Апанасик

Гром?

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хзхз

Люди только в Европе, а в Африке и на Ближнем Востоке это так

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Андрей Охапкин

Ахуели там совсем

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Bombyx Mori

Все причастные посмотрели на это - ой, как неудобно получилось, прстити-извните, больше не будем. Или какая-нибудь актриса в своём твиттере напишет, - «пожалуйста, не насилуйте украинцев - им это не нравится». Реальный эффект от акции - все брезгливо поморщились и поскорее постарались забыть.

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Германский вентилятор

Нацистка, что ли?

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aslan nurmagambetov

Долбаебка

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Злой кавалер

Некультурно.

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Злой кавалер

Я и не насилую.

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Джамбулец

Греческий профиль

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White Power Ranger

Пиздец, а типо детей и мужчин можно? Почему эти активисты всегда пытаются перетянуть одеяло на себя?

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alien Alina

Интересная у тебя логика.
Активисты: хватит убивать редких носорогов
Какой то хуй из интернета: тогда получается тигров можно убивать?? и слонов?? почему не упомянули весь список всех краснокнижных зверей??

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White Power Ranger

Эта война относится ко всем и женщинам, и детям, и мужчинам. Лозунг "хватит насиловать украинских женщин" создаёт впечатление, что активистке и ее движению пофиг на всех остальных кроме женщин

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Тревожный кофе

Типичная ватная же

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aslan nurmagambetov

Она просто нудистка
Нашла повод потрясти сиськами

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fdffd fdffd

Лицо хохляцкого мира.

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Тяжелый цветок
20 февраля

@Новости

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Андрей Охапкин

Видимо опечатка, в статье по ссылке 20 мая

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Нежный татарин

опечатка

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мцхл.стнр

https://tjournal.ru/628160

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Нежный татарин

инфу из личных блогов мы практически никогда не превращаем в редакционные новости. Это ваши личные блоги, невежливо их трогать, если там соблюдаются правила

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Michael Konovalov

Как фотографы защелкали дружно 😀

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Pavel Voronin

Настолько привык к US как сокращению от United States, что в первый момент текст и украинский флаг вызвали жесткий диссонанс.

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russianvoodoo

Думал, что буду критиковать формат, но на деле видео вызывает хороший шок. Женский истеричный крик на фоне припизднутой радостной музыки и сытых господ смотрится, как прекрасная аллюзия на нашу странную планетка.

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Скорый Денис

Русские такие - «ого, надо срочно перестать насиловать»

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Борат Сагдиев

ебанутым нет покоя

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