Новости

Одиннадцатиклассника из Ульяновска оштрафовали за сравнение букв Z и V с символикой СС Статьи редакции

Ему вменили дискредитацию российской армии.

  • «Медиазона» со ссылкой на постановление суда сообщила, что Железнодорожный районный суд Ульяновска оштрафовал одиннадцатиклассника на 15 тысяч рублей по делу о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).
  • Школьник написал под постом паблика life73.ru в инстаграме*: «Ну раньше CC была, а теперь ZV». Судья процитировала подростку объяснение Минобороны, что Z означает слова „За Победу“ и „Задача будет выполнена“, а V означает “Сила в правде“».
  • Одиннадцатиклассник признал вину, отметив, что «не знает, зачем оставил такой комментарий».
  • В апреле Минобороны в ответ на запрос депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина заявило, что символы Z и V — это не «официальные воинские символы (обозначениями)», и они «не несут специальной нагрузки».

*Meta признана в России экстремистской, а фейсбук и инстаграм запрещены

Интернет
Буква Z — символ поддержки действий России на Украине. Что он означает и почему везде появляется Статьи редакции

История символа, который распространяется по городам и бюджетным организациям, а также наносится на военную технику российской армии.

Плакат в Петербурге. Фото Getty

#новости

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30 комментариев
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Населенный парфюмер

Что же это за могущественная армия такая, что ее может любой одиннадцатиклассник дискредитировать?

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Германский вентилятор

Вот такая вот армия, боящаяся даже школьника

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Населенный парфюмер

их боялись даже чеченцы

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Ограниченный звук

Не боятся они школьников, это называется карательное устрашение населения

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НАПОСТИЛ НА ПЯТНАШКУ

Это как великая вера, которую коммент "бога нет" может оскорбить.
Всё довольно шатко у нас тут, понимать надо.

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Далекий крюк

Все новости про оскорбление армии через Z и V выглядят комично на фоне этого. Долбаёбы просто.

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John Rickman

А если бы сказали, что это официальные воинские символы, это как-то уменьшило бы комичность происходящего?

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Mikhail

И в чем он не прав?

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Медицинский танк88

И в чем этот школьник не прав? Эсэсовцы, вермахтовцы и армия росии это одно и тоже.

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enhed

немцы так-то гуманней были, поэтому наши орки оскорбляются

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Michael Konovalov

Я слышал что немцы в основном хлеб пиздили ну и ещё кое что по мелочи. До стиралок, шампуней и женских трусов им далеко.

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Медицинский танк88

У советских граждан ничего не было, что бы это можно было спиздить, все свои же коммунисты спёрли. Даже "сталинские самовары" никто не брал

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Виктор Ганелес

Слабо повторить это в мичети русского суда??!!один один!

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Медицинский танк88

Пускай все эти сотрудники "суда" ко мне приезжают, я это им в лицо скажу

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Могучий месяц

В киевскую область чтоль? Я так тоже могу))

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Германский вентилятор
Путин
в киевскую область
тоже так могу

Ты уже показал как ты можешь

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Могучий месяц

Ну чё ты начинаешь?

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Медицинский танк88

Нет, это не Украина

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Duran Akihiro

Но армия России не устраивает холокост...

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Медицинский танк88

Они ещё до евреев просто не добрались, все уехали

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Драгоценный кавалер

Ну сравнение некорректное

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Частный пришелец

Спасибо, приняли к сведению

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Драгоценный кавалер

Всегда пожалуйста

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norm

Продолжи мысль

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Petr Friendship

Ну все блять приехали, пожилые фсб-шники шизофреники полностью захватили эту страну. Все движемся в шестую палату

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Гордон Фриман

Не совсем так. Непожилые коллаборанты и без указки сверху горазды выслуживаться, что хуже

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Ауф

Этой клоунской судье надо надо нассать на ебало и процитировать:
Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют

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Соросята спасают Темнова

того ученного из Йеля пиздец повесили бы без суда

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Тревожный кофе

А в чём он не прав

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Michael Konovalov

Так это же не сравнение, это одно и тоже.

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