Одиннадцатиклассника из Ульяновска оштрафовали за сравнение букв Z и V с символикой СС Статьи редакции
Ему вменили дискредитацию российской армии.
- «Медиазона» со ссылкой на постановление суда сообщила, что Железнодорожный районный суд Ульяновска оштрафовал одиннадцатиклассника на 15 тысяч рублей по делу о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).
- Школьник написал под постом паблика life73.ru в инстаграме*: «Ну раньше CC была, а теперь ZV». Судья процитировала подростку объяснение Минобороны, что Z означает слова „За Победу“ и „Задача будет выполнена“, а V означает “Сила в правде“».
- Одиннадцатиклассник признал вину, отметив, что «не знает, зачем оставил такой комментарий».
- В апреле Минобороны в ответ на запрос депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина заявило, что символы Z и V — это не «официальные воинские символы (обозначениями)», и они «не несут специальной нагрузки».
*Meta признана в России экстремистской, а фейсбук и инстаграм запрещены
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Что же это за могущественная армия такая, что ее может любой одиннадцатиклассник дискредитировать?
Вот такая вот армия, боящаяся даже школьника
их боялись даже чеченцы
Не боятся они школьников, это называется карательное устрашение населения
Это как великая вера, которую коммент "бога нет" может оскорбить.
Всё довольно шатко у нас тут, понимать надо.
Все новости про оскорбление армии через Z и V выглядят комично на фоне этого. Долбаёбы просто.
А если бы сказали, что это официальные воинские символы, это как-то уменьшило бы комичность происходящего?
И в чем он не прав?
И в чем этот школьник не прав? Эсэсовцы, вермахтовцы и армия росии это одно и тоже.
немцы так-то гуманней были, поэтому наши орки оскорбляются
Я слышал что немцы в основном хлеб пиздили ну и ещё кое что по мелочи. До стиралок, шампуней и женских трусов им далеко.
У советских граждан ничего не было, что бы это можно было спиздить, все свои же коммунисты спёрли. Даже "сталинские самовары" никто не брал
Слабо повторить это в мичети русского суда??!!один один!
Пускай все эти сотрудники "суда" ко мне приезжают, я это им в лицо скажу
В киевскую область чтоль? Я так тоже могу))
в киевскую область
тоже так могу
Ты уже показал как ты можешь
Ну чё ты начинаешь?
Нет, это не Украина
Но армия России не устраивает холокост...
Они ещё до евреев просто не добрались, все уехали
Ну сравнение некорректное
Спасибо, приняли к сведению
Всегда пожалуйста
Продолжи мысль
Ну все блять приехали, пожилые фсб-шники шизофреники полностью захватили эту страну. Все движемся в шестую палату
Не совсем так. Непожилые коллаборанты и без указки сверху горазды выслуживаться, что хуже
Этой клоунской судье надо надо нассать на ебало и процитировать:
Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют
того ученного из Йеля пиздец повесили бы без суда
А в чём он не прав
Так это же не сравнение, это одно и тоже.