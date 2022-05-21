Правительство РФ легализовало ввоз товаров без разрешения правообладателя в конце марта 2022 года. В начале мая Минпромторг составил список продукции для параллельного импорта. Среди прочего, в него вошли консоли Xbox и PlayStation, техника Apple, Intel, Samsung и Sony, а также автомобили Tesla, Bentley и Land Rover.