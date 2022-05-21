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Правительство внесло в Госдуму законопроект об отсутствии наказания за параллельный импорт Статьи редакции

Чтобы защитить бизнес от исков правообладателей за «серый» ввоз продукции.

  • О том, что Минэкономики предложило снять уголовную, административную и гражданскую ответственность за параллельный импорт продукции из перечня Минпромторга, сообщило издание «Коммерсантъ».
  • Инициатива правительства направлена на то, чтобы защитить бизнес в случае, если правообладатель рассмотрит в параллельном импорте своих товаров нарушение прав и решит подать в суд.
  • Незаконное использование товарного знака грозит штрафом до 200 тысяч рублей с конфискацией продукции, а нелегальное использование промышленных образцов и изобретений — тюремным сроком до пяти лет.
  • Предложенный Минэкономики законопроект исключит подобные риски и «закроет» вопрос ответственности бизнеса за параллельный импорт. Закон, если его примут, предоставит повышенные гарантии будущим импортёрам и застрахует их от ответственности, заявила адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова. Однако по её словам, проект необходимо доработать, включив в него условия, при которых гарантии прекратят своё действие.

Правительство РФ легализовало ввоз товаров без разрешения правообладателя в конце марта 2022 года. В начале мая Минпромторг составил список продукции для параллельного импорта. Среди прочего, в него вошли консоли Xbox и PlayStation, техника Apple, Intel, Samsung и Sony, а также автомобили Tesla, Bentley и Land Rover.

Новости
В правительственный перечень товаров для параллельного импорта в Россию вошли приставки Xbox и PlayStation Статьи редакции

Их можно будет ввозить в страну без согласия правообладателя.

#параллельныйимпорт #новости

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27 комментариев
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пепси

Классика: Запад плохой, но продукцию с Запада хатю!

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Газовый цветок

Надеюсь, техника будет блочиться при первой же попытке выхода в инет с нее с российских айпишников, а поддержка русского языка отключена

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Драгоценный кавалер

Каждый русский знает минимум три языка. Логин и пароль к впн сервису будут выдавать с 16 лет каждому гражданину РФ вместе с паспортом.

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Населенный парфюмер

получил первый логин к впн сервису в 16 лет

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Драгоценный кавалер

Первый пароль нужно угадать самому

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Недовольный космос

Перепрошьют и обойдут

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Головной кот

Так а как же импортозамещение, как же все своё отечественное????

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Драгоценный кавалер

Во первых не импортозамещение, а импортоопережение. Во-вторых, всё в своё время, либералище

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Головной кот

Понял, жду и терплю!

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Драгоценный кавалер

Спасибо

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Головной кот

🌸🌸🌸🌸🌸

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Школьный коктейль
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Драгоценный кавалер

Давно надо было это сделать.

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пепси

Листочек пнх

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ASM-OOP enjoyer

хуета

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Тяжелый цветок
В начале мая Минпромторг составил список продукции для параллельного импорта. Среди прочего, в него вошли консоли Xbox и PlayStation, техника Apple, Intel, Samsung и Sony, а также автомобили Tesla, Bentley и Land Rover

Самое необходимое

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Драгоценный кавалер

Нормальным людям — да, плебсам — нет.

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Тяжелый цветок

Тесла для Рогозина. Ему нравится до 100 км/ч за 1,9 секунды разгоняться

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Владлен Капутин

Сомали с ядерным оружием.

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Денис Пронин

https://globalaffairs.ru/articles/chingishan-s-telegrafom/

"Чингисхан с телеграфом" -> "Верхняя Вольта с ракетами" -> "Сомали с ядерной дубиной"

От «Чингисхана с телеграфом» до «Верхней Вольты…
Живучесть метафоры, возникшей более полутора веков назад, – одно из свидетельств существования в…
globalaffairs.ru
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Дефолт

Можно взятки ещё узаконить. Налог с них в казну отчислять.

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zero endorphine

параллельный импорт легален в штатах и с оговорками в ес

так что аналогия про взятки - на троечку

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Дефолт

Законы в Российской Федерации - абстракция несостоятельная. Так что апелляция к законодательству США и ЕС - на троечку.

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fargo27
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Профессиональный украинец
Параллельный импорт

Спиздинг

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Недовольный космос

Спиздинг — это когда взяли и не заплатили. Параллельный импорт это другое.

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Увлажнитель воздуха Polaris

Эта хуйня действует давно во многих странах. В том числе и США

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