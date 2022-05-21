Правительство внесло в Госдуму законопроект об отсутствии наказания за параллельный импорт Статьи редакции
Чтобы защитить бизнес от исков правообладателей за «серый» ввоз продукции.
- О том, что Минэкономики предложило снять уголовную, административную и гражданскую ответственность за параллельный импорт продукции из перечня Минпромторга, сообщило издание «Коммерсантъ».
- Инициатива правительства направлена на то, чтобы защитить бизнес в случае, если правообладатель рассмотрит в параллельном импорте своих товаров нарушение прав и решит подать в суд.
- Незаконное использование товарного знака грозит штрафом до 200 тысяч рублей с конфискацией продукции, а нелегальное использование промышленных образцов и изобретений — тюремным сроком до пяти лет.
- Предложенный Минэкономики законопроект исключит подобные риски и «закроет» вопрос ответственности бизнеса за параллельный импорт. Закон, если его примут, предоставит повышенные гарантии будущим импортёрам и застрахует их от ответственности, заявила адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова. Однако по её словам, проект необходимо доработать, включив в него условия, при которых гарантии прекратят своё действие.
Правительство РФ легализовало ввоз товаров без разрешения правообладателя в конце марта 2022 года. В начале мая Минпромторг составил список продукции для параллельного импорта. Среди прочего, в него вошли консоли Xbox и PlayStation, техника Apple, Intel, Samsung и Sony, а также автомобили Tesla, Bentley и Land Rover.
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Классика: Запад плохой, но продукцию с Запада хатю!
Надеюсь, техника будет блочиться при первой же попытке выхода в инет с нее с российских айпишников, а поддержка русского языка отключена
Каждый русский знает минимум три языка. Логин и пароль к впн сервису будут выдавать с 16 лет каждому гражданину РФ вместе с паспортом.
получил первый логин к впн сервису в 16 лет
Первый пароль нужно угадать самому
Перепрошьют и обойдут
Так а как же импортозамещение, как же все своё отечественное????
Во первых не импортозамещение, а импортоопережение. Во-вторых, всё в своё время, либералище
Понял, жду и терплю!
Спасибо
🌸🌸🌸🌸🌸
Давно надо было это сделать.
Листочек пнх
хуета
Самое необходимое
Нормальным людям — да, плебсам — нет.
Тесла для Рогозина. Ему нравится до 100 км/ч за 1,9 секунды разгоняться
Сомали с ядерным оружием.
https://globalaffairs.ru/articles/chingishan-s-telegrafom/
"Чингисхан с телеграфом" -> "Верхняя Вольта с ракетами" -> "Сомали с ядерной дубиной"
Можно взятки ещё узаконить. Налог с них в казну отчислять.
параллельный импорт легален в штатах и с оговорками в ес
так что аналогия про взятки - на троечку
Законы в Российской Федерации - абстракция несостоятельная. Так что апелляция к законодательству США и ЕС - на троечку.
Спиздинг
Спиздинг — это когда взяли и не заплатили. Параллельный импорт это другое.
Эта хуйня действует давно во многих странах. В том числе и США