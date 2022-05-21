Всего список состоит из 963 позиций. В него попали некоторые конгрессмены от обеих крупнейших партий, чиновники (действующие или ушедшие с государственных постов), в том числе сотрудники правительства США и агенты спецслужб — ЦРУ и ФБР. Въезд запрещён нескольким членам неправительственных организаций, а также журналистам, например, Сьюзан Глассер из журнала New Yorker, аналитику CNN Бианне Голодрыге, Брету Стивенсу из New York Times и Нику Пэтону из CNN.