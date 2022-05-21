Россия запретила въезд Марку Цукербергу, Моргану Фриману, Джо Байдену и ещё 960 гражданам США Статьи редакции
Пожизненно.
На сайте МИД РФ появился список «граждан США, находящихся под персональными санкциями, включая запрет на въезд в Российскую Федерацию».
Среди прочих, в список МИД РФ входят:
- Президент США Джо Байден и его сын Хантер
- Вице-президент США Камала Харрис
- Госсекретарь Энтони Блинкен
- Бывшая пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки
- Бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни
- Главный редактор англоязычной версии издания «Медуза» Кевин Ротрок
- Директор ФБР Кристофер Рэй
- Актёр Морган Фримен (комментарий на сайте МИД РФ: «известный киноактёр, в сентябре 2017 года записавший видео-обращение с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с нашей страной»)
- Основатель Facebook* и глава совета директоров Meta* Марк Цукерберг
Всего список состоит из 963 позиций. В него попали некоторые конгрессмены от обеих крупнейших партий, чиновники (действующие или ушедшие с государственных постов), в том числе сотрудники правительства США и агенты спецслужб — ЦРУ и ФБР. Въезд запрещён нескольким членам неправительственных организаций, а также журналистам, например, Сьюзан Глассер из журнала New Yorker, аналитику CNN Бианне Голодрыге, Брету Стивенсу из New York Times и Нику Пэтону из CNN.
МИД РФ объяснил публикацию тем, что в ведомство поступают запросы о персональном списоке «национального стоп-листа», и ответными мерами на «постоянно вводимые США антироссийские санкции».
Сильный ход
Чем же смогут на такое ответить американцы
Сделать безвиз для россиян
Ну шо пендосы, соснули? Теперь не видать вам Воронеж
LOL
да, Б-гу въезд запретили
"В этой жизни без Сыктывкара(("
Человек единожды увидевший сыктывкар получает такую травму на всю жизнь что более не может считаться нормальным
Я, конечно, понимаю, что это формальная хуйня, но им самим-то не смешно??
Вата хлопает стоя. В луже.
они думают что не хуйня
не думаю
попробуй
осу
Мощный ответ на санкции
Не увидят Сызрань ((((9
Шварценеггера нет в списке чтоли
Он истинный австриец )
Прочитал "ариец", господи, когда уже всё это закончится
Ору
Дети американских чиновников теперь не смогут получить диплом в Алтайском государственном университете!
фу
пиздец
надо всем президентам США запретить, в тч умершим, чтоб внушительнее выглядело
Добавляем в табличку 45 пустых строчечек
Не отдохнут теперь на пляже в Анапе, а в Туле пряников не схавают. Так им и надо, нелюдям!
Илона Маска там нет, на радость Рогозину?
У меня хуй встал сразу — и пожизненно
Как же теперь они заберут свои вклады из Россельхозбанка
это какая-то Metaирония
Решительный ход! 💪
И исключительно для ватанской публики
это будет сильный удар по туризму но я уверен сильный русский народ это вытерпит!
Joe Biden, Joe Biden, wake up! 9/11
эх, придётся теперь байдену как-то силой свергнуть путина, иначе может и не успеть отдохнуть в кисловодске
Так есть же Карловы Вары и Перье
Правильнее до смерти Путина
Каждый раз так смешно читать про запрет на въезд иностранцам в Россию