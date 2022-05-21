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Россия запретила въезд Марку Цукербергу, Моргану Фриману, Джо Байдену и ещё 960 гражданам США Статьи редакции

Пожизненно.

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На сайте МИД РФ появился список «граждан США, находящихся под персональными санкциями, включая запрет на въезд в Российскую Федерацию».

Среди прочих, в список МИД РФ входят:

  • Президент США Джо Байден и его сын Хантер
Фото Teresa Kroeger/Getty Images
  • Вице-президент США Камала Харрис
Фото CNN
  • Госсекретарь Энтони Блинкен
Фото Alex Edelman, AFP, Getty Images
  • Бывшая пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки
Фото CNN
  • Бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни
Фото Los Angeles Times/REX/Shutterstock
  • Главный редактор англоязычной версии издания «Медуза» Кевин Ротрок
Фото «Медузы» 
  • Директор ФБР Кристофер Рэй
Фото Reuters
  • Актёр Морган Фримен (комментарий на сайте МИД РФ: «известный киноактёр, в сентябре 2017 года записавший видео-обращение с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с нашей страной»)
Фото AP
  • Основатель Facebook* и глава совета директоров Meta* Марк Цукерберг
Фото @markzuckerberg

Всего список состоит из 963 позиций. В него попали некоторые конгрессмены от обеих крупнейших партий, чиновники (действующие или ушедшие с государственных постов), в том числе сотрудники правительства США и агенты спецслужб — ЦРУ и ФБР. Въезд запрещён нескольким членам неправительственных организаций, а также журналистам, например, Сьюзан Глассер из журнала New Yorker, аналитику CNN Бианне Голодрыге, Брету Стивенсу из New York Times и Нику Пэтону из CNN.

МИД РФ объяснил публикацию тем, что в ведомство поступают запросы о персональном списоке «национального стоп-листа», и ответными мерами на «постоянно вводимые США антироссийские санкции».

#новости #санкции #цукерберг #байден

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40 комментариев
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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Сильный ход
Чем же смогут на такое ответить американцы

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Старинный кубок

Сделать безвиз для россиян

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Александр Коржуев

Ну шо пендосы, соснули? Теперь не видать вам Воронеж

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Израильский ихтиандр

LOL

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Последний чувак

да, Б-гу въезд запретили

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Roman Sergeevich
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пепси

"В этой жизни без Сыктывкара(("

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Nick Nick

Человек единожды увидевший сыктывкар получает такую травму на всю жизнь что более не может считаться нормальным

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Природный чувак

Я, конечно, понимаю, что это формальная хуйня, но им самим-то не смешно??

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пепси

Вата хлопает стоя. В луже.

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Парижский супер_стар

они думают что не хуйня

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Природный чувак

не думаю

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Парижский супер_стар

попробуй

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Природный чувак

осу

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Железный занавес

Мощный ответ на санкции

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Жовто Блакытный Песец

Не увидят Сызрань ((((9

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Denis Galanov

Шварценеггера нет в списке чтоли

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Пожарный Денис

Он истинный австриец )

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Газовый цветок

Прочитал "ариец", господи, когда уже всё это закончится

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Roman Gromov

Ору

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Олег Кулаженко
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Пожарный Денис

Дети американских чиновников теперь не смогут получить диплом в Алтайском государственном университете!

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Светский вентилятор
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Последний чувак
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Светский вентилятор

фу

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Dr. Acula

пиздец

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ДЕДос Атака

надо всем президентам США запретить, в тч умершим, чтоб внушительнее выглядело

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Nick Nick

Добавляем в табличку 45 пустых строчечек

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Earl Cadogan

Не отдохнут теперь на пляже в Анапе, а в Туле пряников не схавают. Так им и надо, нелюдям!

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Поросенок Петр

Илона Маска там нет, на радость Рогозину?

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Драгоценный кавалер

У меня хуй встал сразу — и пожизненно

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Парижский супер_стар

Как же теперь они заберут свои вклады из Россельхозбанка

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Светский вентилятор

это какая-то Metaирония

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Пермский чайник

Решительный ход! 💪
И исключительно для ватанской публики

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Jeff Lebowski

это будет сильный удар по туризму но я уверен сильный русский народ это вытерпит!

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Узкий бинокль

Joe Biden, Joe Biden, wake up! 9/11

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tuorqai

эх, придётся теперь байдену как-то силой свергнуть путина, иначе может и не успеть отдохнуть в кисловодске

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Andre Macareno

Так есть же Карловы Вары и Перье

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Старинный кубок
пожизненно

Правильнее до смерти Путина

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Пирожок с говном

Каждый раз так смешно читать про запрет на въезд иностранцам в Россию

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