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Австрийские активисты захватили виллу, которая, предположительно, принадлежит Игорю Шувалову Статьи редакции

Здание пустовало, вероятно, с марта.

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Фото APA

Группа активистов захватила виллу в населённом пункте Бургау, на озере Аттер-зе в Австрии, сообщили швейцарские издания Salzburger Nachrichten, Wiener Zeitung, Kurier и Der Standard. Фотографии также опубликованы в анонимном твиттер-аккаунте, созданном в мае.

По данным изданий, вилла, предположительно, принадлежит главе ВЭБ.РФ и бывшему первому заместителю председателя правительства России Игорю Шувалову. Ни он, ни ВЭБ пока не комментировали ситуацию.

Salzburger Nachrichten со ссылкой на одну из активисток указала, что группа не закрепилась на вилле, но намерена противостоять полиции, которая направилась к зданию. Анархисты заявили, что выступают против действий России в Украине и требуют превращения виллы в жильё для беженцев.

@EnteignenO
@EnteignenO
@EnteignenO

РБК обратило внимание, что Шувалов в декларации за 2021 год указал, что у его жины есть в пользовании жилой дом в Австрии площадью 1479,8 кв. м., но не уточнил местоположение. После ввода войск России в Украину ЕС и США ввели санкции против Шувалов и его семьи.

#новости #акции

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18 комментариев
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Соросята спасают Темнова

че с корги?????

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Далекий крюк

Всё ещё живут лучше россиян.

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Соросята спасают Темнова

это не значит, что все в порядке

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Далекий крюк

Я может плохо смотрю, но в упор не вижу на плакатах что-то про Украину. Зато самый заметный плакат просто наезд на богатство. Так они против чего выступают то??

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Далекий крюк

Да и название профиля в твиттере как бы намекает.

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плюшевый батон

PaTrIaRcHaT

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Noname nonamer

Ну собирательно выглядит что против богатых разжигателей войны

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Далекий крюк

Они против белых богатых мужчин разжигателей войны. И это даже не шутка. Они об этом пишут в своём обращении, мол в войне виноваты белые мужчины, а не конкретные государства. Что-то там про расизм и нацизм. Призывают к отмене государств вообще. Украина у них как пример, сама она их не волнует.

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Далекий крюк

Как вишенка на торте они ещё и изменения климата во всём винят, лол.

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Далекий крюк

В посте нет, так что оставлю для истории.

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woodybatman

Ну видят бохатого, за которого власти не вступятся, и нападают.
Короче, жрут тех богатых, которых по факту нет в стране. Не жрут. Так, кривляются.

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Редкий Натр

Зато будет ему что рассказать "Знаете, когда к меня была вилла в Австрии, на озере Аттер-зе, это рядом..."
Сокамерникам

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IngriaNord

ебаные леваки используют ситуацию

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Roman Gubernev

Жины

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alekksandr cherr

да нормально. Уверяю ёбаную жену шувалова и его самого корёжит с ситуации. Что бы они не говорили ,но их корёжит и это прекрасно.

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neolol

Если этот пидорас и другие такие пидорасы же не провернут дворцовый переворот, то и останутся такими же пидорасами. А вот если провернут, то и памятник поставить не жалко.

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Dmytry Kovalsky

Давно тут сидим.
Они реально не рубят что для русских олигофренов простите олигархов это здание что банка пива для инженера BMW

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Satanex Machina

Как вы думаете, они насрали посреди комнаты? А почему?

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