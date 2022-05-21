Австрийские активисты захватили виллу, которая, предположительно, принадлежит Игорю Шувалову Статьи редакции
Здание пустовало, вероятно, с марта.
Группа активистов захватила виллу в населённом пункте Бургау, на озере Аттер-зе в Австрии, сообщили швейцарские издания Salzburger Nachrichten, Wiener Zeitung, Kurier и Der Standard. Фотографии также опубликованы в анонимном твиттер-аккаунте, созданном в мае.
По данным изданий, вилла, предположительно, принадлежит главе ВЭБ.РФ и бывшему первому заместителю председателя правительства России Игорю Шувалову. Ни он, ни ВЭБ пока не комментировали ситуацию.
Salzburger Nachrichten со ссылкой на одну из активисток указала, что группа не закрепилась на вилле, но намерена противостоять полиции, которая направилась к зданию. Анархисты заявили, что выступают против действий России в Украине и требуют превращения виллы в жильё для беженцев.
РБК обратило внимание, что Шувалов в декларации за 2021 год указал, что у его жины есть в пользовании жилой дом в Австрии площадью 1479,8 кв. м., но не уточнил местоположение. После ввода войск России в Украину ЕС и США ввели санкции против Шувалов и его семьи.
че с корги?????
Всё ещё живут лучше россиян.
это не значит, что все в порядке
Я может плохо смотрю, но в упор не вижу на плакатах что-то про Украину. Зато самый заметный плакат просто наезд на богатство. Так они против чего выступают то??
Да и название профиля в твиттере как бы намекает.
PaTrIaRcHaT
Ну собирательно выглядит что против богатых разжигателей войны
Они против белых богатых мужчин разжигателей войны. И это даже не шутка. Они об этом пишут в своём обращении, мол в войне виноваты белые мужчины, а не конкретные государства. Что-то там про расизм и нацизм. Призывают к отмене государств вообще. Украина у них как пример, сама она их не волнует.
Как вишенка на торте они ещё и изменения климата во всём винят, лол.
В посте нет, так что оставлю для истории.
Ну видят бохатого, за которого власти не вступятся, и нападают.
Короче, жрут тех богатых, которых по факту нет в стране. Не жрут. Так, кривляются.
Зато будет ему что рассказать "Знаете, когда к меня была вилла в Австрии, на озере Аттер-зе, это рядом..."
Сокамерникам
ебаные леваки используют ситуацию
Жины
да нормально. Уверяю ёбаную жену шувалова и его самого корёжит с ситуации. Что бы они не говорили ,но их корёжит и это прекрасно.
Если этот пидорас и другие такие пидорасы же не провернут дворцовый переворот, то и останутся такими же пидорасами. А вот если провернут, то и памятник поставить не жалко.
Давно тут сидим.
Они реально не рубят что для русских олигофренов простите олигархов это здание что банка пива для инженера BMW
Как вы думаете, они насрали посреди комнаты? А почему?