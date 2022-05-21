Здание пустовало, вероятно, с марта.

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Фото APA

Группа активистов захватила виллу в населённом пункте Бургау, на озере Аттер-зе в Австрии, сообщили швейцарские издания Salzburger Nachrichten, Wiener Zeitung, Kurier и Der Standard. Фотографии также опубликованы в анонимном твиттер-аккаунте, созданном в мае.

По данным изданий, вилла, предположительно, принадлежит главе ВЭБ.РФ и бывшему первому заместителю председателя правительства России Игорю Шувалову. Ни он, ни ВЭБ пока не комментировали ситуацию.

Salzburger Nachrichten со ссылкой на одну из активисток указала, что группа не закрепилась на вилле, но намерена противостоять полиции, которая направилась к зданию. Анархисты заявили, что выступают против действий России в Украине и требуют превращения виллы в жильё для беженцев.