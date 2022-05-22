Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры.

По словам Савельева, проблемы собираются решить с помощью транспортного коридора «Север — Юг», который проходит через прикаспийские порты Астрахань, Оля и Махачкала. «Это не только порты, но и подходы к портам, мосты и дороги, у нас не должно быть узких мест, которые не позволили бы нам перестроиться» — заявил он.