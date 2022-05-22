Министр транспорта: санкции «практически поломали» всю логистику в России Статьи редакции
Министр транспорта России Виталий Савельев заявил о проблемах с логистикой во время визита в Астраханскую область, сообщает «Интерфакс».
По словам Савельева, проблемы собираются решить с помощью транспортного коридора «Север — Юг», который проходит через прикаспийские порты Астрахань, Оля и Махачкала. «Это не только порты, но и подходы к портам, мосты и дороги, у нас не должно быть узких мест, которые не позволили бы нам перестроиться» — заявил он.
В ответ на то, что Россия ввела войска в Украину, возникли многие логистические сложности. Многие страны ввели секторальные санкции. Также:
- доставку грузов в Россию приостановили FedEx, UPS, DHL, Kuehne and Nagel Group;
- бронирования в российских портах приостановили крупные контейнерные перевозчики Maersk, MSC, Hapag-Lloyd, Yang Ming, HMM и One;
- ЕС, США и Канада закрыли воздушное пространство для российских самолётов.
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От авторов "санкции нам только на пользу".
Ну вот, поломали всю зарубежную логистику. Мы сейчас сами всё своё построим и будет даже лучше/
Построим свою планету. С блекджеком и шлюхами.
Всегда интересно было: кому «им»?
Да никому. Очередная мантра для ватников.
Видишь, уже чиновники заговорили об этом. Явно на пользу )))
Бояре не секут фишку просто
Подсказываю первый и самый простой шаг в решении любых санкционных проблем России — выведите войска из Украины!
Это слишком просто, у России свой путь. На дно.
Хоть один не бьет себя пяткой по грудям и не орет, что санкции намнапользу
и нахрен нам не нужна этот ваша логистика ...вот деды жили без него
Вернутся к проверенным методам: "из варяг в греки" (а, стоп, хуйтам, это по Днепру же было), "масква порт пяти морей" и РЖД-ГУЛАГ
А зачем куда-то ездить?
речь про логистику.
А логистика - это товары из других стран. Даже из того же Китая, на который сейчас модно молиться
Кроссовки заказал на али - обещают к июлю, ждать буду к осени
а как получать пластиковые карты, которые работают по миру??
Самый главный вопрос!
Барыги тоже Плачут!
расеяне заплатят за все (сынок ты будешь меньше есть)
А Я много и не ем ! А у вас уже проблемки!
Колбаса на Хуй похожа! Сам ешь как-нибудь!
Он ханс ланда базарю
Теперь бы еще ебло сломать