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Питерский лолипоп

Министр транспорта: санкции «практически поломали» всю логистику в России Статьи редакции

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил о проблемах с логистикой во время визита в Астраханскую область, сообщает «Интерфакс».

Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры.

Виталий Савельев
министр транспорта

По словам Савельева, проблемы собираются решить с помощью транспортного коридора «Север — Юг», который проходит через прикаспийские порты Астрахань, Оля и Махачкала. «Это не только порты, но и подходы к портам, мосты и дороги, у нас не должно быть узких мест, которые не позволили бы нам перестроиться» — заявил он.

В ответ на то, что Россия ввела войска в Украину, возникли многие логистические сложности. Многие страны ввели секторальные санкции. Также:

  • доставку грузов в Россию приостановили FedEx, UPS, DHL, Kuehne and Nagel Group;
  • бронирования в российских портах приостановили крупные контейнерные перевозчики Maersk, MSC, Hapag-Lloyd, Yang Ming, HMM и One;
  • ЕС, США и Канада закрыли воздушное пространство для российских самолётов.

#новости #санкции #ктоушёл

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25 комментариев
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Основной колос

От авторов "санкции нам только на пользу".

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Лысина Арика

Ну вот, поломали всю зарубежную логистику. Мы сейчас сами всё своё построим и будет даже лучше/

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Творческий ГОСТ

Построим свою планету. С блекджеком и шлюхами.

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Лекарственный алмаз

Всегда интересно было: кому «им»?

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Основной колос

Да никому. Очередная мантра для ватников.

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Sergei Timofeyev

Видишь, уже чиновники заговорили об этом. Явно на пользу )))

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Прошедший Илья

Бояре не секут фишку просто

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Yggdrasil
проблемы собираются решить с помощью транспортного коридора «Север — Юг»

Подсказываю первый и самый простой шаг в решении любых санкционных проблем России — выведите войска из Украины!

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Just Greg

Это слишком просто, у России свой путь. На дно.

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Гордон Фриман
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Serena Frost

Хоть один не бьет себя пяткой по грудям и не орет, что санкции намнапользу

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Szabo Geza

и нахрен нам не нужна этот ваша логистика ...вот деды жили без него

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Редкий Натр

Вернутся к проверенным методам: "из варяг в греки" (а, стоп, хуйтам, это по Днепру же было), "масква порт пяти морей" и РЖД-ГУЛАГ

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Советник машиниста

А зачем куда-то ездить?

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

речь про логистику.
А логистика - это товары из других стран. Даже из того же Китая, на который сейчас модно молиться

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FireGrim

Кроссовки заказал на али - обещают к июлю, ждать буду к осени

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Зимний клуб

а как получать пластиковые карты, которые работают по миру??

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Sergei Timofeyev

Самый главный вопрос!

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Vladislav Pauls

Барыги тоже Плачут!

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Гордон Фриман

расеяне заплатят за все (сынок ты будешь меньше есть)

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Vladislav Pauls

А Я много и не ем ! А у вас уже проблемки!

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Гордон Фриман
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Vladislav Pauls

Колбаса на Хуй похожа! Сам ешь как-нибудь!

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псина

Он ханс ланда базарю

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Перпендикулярный ТЖ

Теперь бы еще ебло сломать

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