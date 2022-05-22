Исследователи утечек DLBI: за четыре месяца в открытый доступ попали данные более 8 млн пользователей доставок еды Статьи редакции
И это без учёта последнего случая с Delivery Club, который, по версии специалистов, может оказаться рекордным.
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- Сервис DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence), который занимается изучением утечек данных и мониторингом даркнета, оценил объём данных пользователей сервисов доставки еды, попавших в открытый доступ. Об этом пишет РБК.
- По оценке специалистов, с начала февраля по середину мая 2022 года в сеть попали данные более чем восьми миллионов пользователей сервисов. Крупнейшими DLBI назвал утечки «Яндекс.Еды» (6,8 млн пользователей) и «Двух берегов» (780 тысяч пользователей). В материале РБК указано, что экспертная оценка составлена без учёта последней утечки Delivery Club, «которая может побить предыдущие рекорды на этом рынке».
всем по 50 тыс штраф, дело закрыто
коллективные иски не принимаются
што ты мне сделаешь
Сталкеры очень обрадовались
И всякого рода аферисты
сотрудники служб поддержки банков
привет я знаю твой адрес, приеду и всего выпью
Спасибо, в нынешней ситуации это то, чего мне не хватало
Всем посрать.
Особенно государству
*Если дело не касается иностранного сервиса
Да это еще что, на известном сайте по номеру телефона слитые данные выдает, если верить этому источнику: втб, сдэк, пикабу... Но больше всего меня порадовал Билайн – тупо слито все
Недавно проверял билайновский номер, на который я все регаю - кроме ФИО от СДЭКа, там абсолютная пустота. Сейчас вспоминаю, как Билайн настойчиво просил СМСками заявиться к ним в офис с паспортом, чтобы подтвердить данные, под угрозой блокировки. Куда они девали данные, по которым я у них эту симку брал - не знаю, но в итоге никуда не пошел. Возможно, не зря.
Ну там паспортных данных не было, но были точный адрес вплоть до номера квартиры и этажа, тарифный пакет и ФИО само собой.
дайте ссылку на сайт со сливом
s
сейврудата.инфо
спасибо
Как покушоли?