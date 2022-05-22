Новости

Исследователи утечек DLBI: за четыре месяца в открытый доступ попали данные более 8 млн пользователей доставок еды Статьи редакции

И это без учёта последнего случая с Delivery Club, который, по версии специалистов, может оказаться рекордным.

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Фото Агентства городских новостей «Москва» 
  • Сервис DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence), который занимается изучением утечек данных и мониторингом даркнета, оценил объём данных пользователей сервисов доставки еды, попавших в открытый доступ. Об этом пишет РБК.
  • По оценке специалистов, с начала февраля по середину мая 2022 года в сеть попали данные более чем восьми миллионов пользователей сервисов. Крупнейшими DLBI назвал утечки «Яндекс.Еды» (6,8 млн пользователей) и «Двух берегов» (780 тысяч пользователей). В материале РБК указано, что экспертная оценка составлена без учёта последней утечки Delivery Club, «которая может побить предыдущие рекорды на этом рынке».

Каков реальный объём клиентских данных во всей базе, сказать сложно, так как экстраполяция доли уникальных пользователей в пробнике дает 50 миллионов клиентов, что вряд ли возможно.

Однако можно говорить, что если реальный объем утёчки соответствует заявленным 250 миллионам строк, то в руки злоумышленников попала большая часть или вся база заказов Delivery Club, и это — крупнейшая утечка из российских служб доставки на данный момент.

Ашот Оганесян
основатель DLBI, в комментарии РБК
Технологии
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Исследователь обнаружил в открытом доступе базу данных сервиса доставки еды «2 Берега» — она была открыта несколько дней Статьи редакции

Сейчас доступ закрыт.

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Утечка данных «Яндекс.Еды»: какие риски, что делать сейчас и как можно обезопасить себя в будущем Статьи редакции

Паролям и деньгам, вероятно, ничего не угрожает. Но наглядная карта может стать источником информации для сталкеров и агрессивных активистов.

Скриншот карты с данными «Яндекс.Еды»
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В сеть утекли данные о заказах клиентов Delivery Club. Компания извинилась и начала предотвращать распространение базы Статьи редакции

Сервис доставки еды утверждает, что утечка не содержит банковские реквизиты.

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В сети опубликовали новую версию сайта со сливом «Яндекс.Еды» — теперь на нём есть данные ГИБДД, СДЭК, WB и других Статьи редакции

Можно посмотреть номера машин, телефонов, имена и адреса.

#яндекседа #deliveryclub #утечки #новости

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15 комментариев
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Гордон Фриман

всем по 50 тыс штраф, дело закрыто

коллективные иски не принимаются

што ты мне сделаешь

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Особый магнит

Сталкеры очень обрадовались

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Конструктивный файл

И всякого рода аферисты

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Лекарственный алмаз

сотрудники служб поддержки банков

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Вечерний шар

привет я знаю твой адрес, приеду и всего выпью

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А станет ли лучше

Спасибо, в нынешней ситуации это то, чего мне не хватало

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Широкий шар

Всем посрать.
Особенно государству
*Если дело не касается иностранного сервиса

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Иван Бурданов

Да это еще что, на известном сайте по номеру телефона слитые данные выдает, если верить этому источнику: втб, сдэк, пикабу... Но больше всего меня порадовал Билайн – тупо слито все

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Эмиль Найт
Билайн

Недавно проверял билайновский номер, на который я все регаю - кроме ФИО от СДЭКа, там абсолютная пустота. Сейчас вспоминаю, как Билайн настойчиво просил СМСками заявиться к ним в офис с паспортом, чтобы подтвердить данные, под угрозой блокировки. Куда они девали данные, по которым я у них эту симку брал - не знаю, но в итоге никуда не пошел. Возможно, не зря.

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Иван Бурданов

Ну там паспортных данных не было, но были точный адрес вплоть до номера квартиры и этажа, тарифный пакет и ФИО само собой.

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Соросята спасают Темнова

дайте ссылку на сайт со сливом

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Российский микрофон

s

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Творческий ГОСТ

сейврудата.инфо

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Соросята спасают Темнова

спасибо

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Резкий паук например

Как покушоли?

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