Каков реальный объём клиентских данных во всей базе, сказать сложно, так как экстраполяция доли уникальных пользователей в пробнике дает 50 миллионов клиентов, что вряд ли возможно.

Однако можно говорить, что если реальный объем утёчки соответствует заявленным 250 миллионам строк, то в руки злоумышленников попала большая часть или вся база заказов Delivery Club, и это — крупнейшая утечка из российских служб доставки на данный момент.