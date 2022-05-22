Литва отказалась от импорта газа, нефти и электроэнергии из России Статьи редакции
Страна планирует обеспечить себя электричеством из альтернативных источников и сама стать экспортёром.
Литва с 22 мая остановила импорт российских энергоносителей, сообщает министерство энергетики республики.
Поставки электричества из Швеции, Польши и Латвии в прошлом году составили в общей сложности 83% всего импорта электроэнергии в страну, в то время как закупки российской электроэнергии в стране в последние годы снижаются, следует из данных литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid.
Импорт газа из России Литва прекратила ещё 1 апреля, вместо этого страна покупает сжиженный газ из США, который поставляется через газовый терминал Independence. Импорт нефти, как сообщает министерство энергетики республики, был остановлен ещё месяц назад, ещё до этого власти заявили о планах закупать нефть только у саудовской Saudi Aramco.
После начала военных действий России в Украине Евросоюз принял пять пакетов санкций против РФ, включающие в себя в том числе и запрет угля. Шестой пакет санкций, который предполагает отложенное нефтяное эмбарго, пока заблокирован из-за позиции Венгрии и ряда других стран.
Твердо и четко
Тем временем Германия: пук-пук, среньк.
немецкий избиратель > украинец
Потому они собираются дальше кормить террориста который угрожает миру ЯО? И может сделать что-то ещё в будущем?
пока покормят, подождут реакции внутри РФ. Чуть обезопасят своих граждан, набьют хранилища ресурсами, надут других контрагентов, а потом и с психом с позиции силы говорить
и Австрия с Венгрией тоже
Открою маленький секрет. Если Германия откажется прямо сейчас от Российского газа, то ЕС постигнет такая рецессия, что России проблем не составит и Прибалтику взять, и Польшу ебануть, и Швецию с Финляндией. Про Украину вообще молчу что станет при таком сценарии, когда дружественные ей страны станут Россией
Ничему жизнь не учит.
что не так?
Диверсификация.
Будем реалистами, Саудовская Аравия тоже далека от идеальной и "демократической" страны и всё может дойти до того же, что и с Россией.
А че с их демократией не так? Уже года как 3 назад разрешили женщинам водить автомобили
А 4 года назад порешали журналиста в посольстве.
Ну это 4 года назад, сейчас такого уже нет. Максимум руки могут отрубить.
Ну нам то далеко до них, но в это же время бомбят также Йемен, финансируют кучу стремных ребят на среднем востоке.
Но на арабов в целом миру насрать
Либеральное двуличие как оно есть. Смешнее только переезд в Израиль, который там воюет только в путь с соседями
Причем там очень похожая ситуация с Палестиной
А почему кого-то должны ебать конфликты в десятых странах, которые ни культурно, ни географически не близки?
А почему тогда кого то должен ебать конфликт двух восточных папуасен ?
в ближайшее время нет.
вопрос времени когда нефть в энергетике будет минимизирована
Еще как фактор:Йеменские хуситы атаковали нефтебазу в Саудовской Аравии -2022
В Саудовской Аравии атаковали нефтехранилище -2021
В результате атаки на нефтехранилище выведен из строя -2020
Крупные нефтяные объекты загорелись из-за атаки -2019
забавно что без России в этом деле не обошлось
Как и сша
а сша там причём?
Почему этого не произошло в 2014 году?
всем было похуй на Украину, как примерно Украине было похуй на Грузию в 2008. И это при "прозападном и демократическом" правительстве с Тимошенко-Ющенко
@Україна 🇺🇦 соглы?
Но виноваты во всём мире только лишь русские, причём все)
И только мы такие звери, только у нас быдлу похуй
Потому что пока не коснется лично - все нормально.
Рофлят же над всякими death to America от арабов и других пострадавших империализма другого толка.
хаха, смешная шутка
??
Ну красавчики же!