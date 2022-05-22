Страна планирует обеспечить себя электричеством из альтернативных источников и сама стать экспортёром.

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Литва с 22 мая остановила импорт российских энергоносителей, сообщает министерство энергетики республики.

Это не только чрезвычайно важный этап на пути к энергетической независимости, но и знак нашей солидарности с Украиной. Мы должны остановить финансирование российской военной машины. Дайнюс Крейвис министр энергетики Литвы

Поставки электричества из Швеции, Польши и Латвии в прошлом году составили в общей сложности 83% всего импорта электроэнергии в страну, в то время как закупки российской электроэнергии в стране в последние годы снижаются, следует из данных литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid.

Импорт газа из России Литва прекратила ещё 1 апреля, вместо этого страна покупает сжиженный газ из США, который поставляется через газовый терминал Independence. Импорт нефти, как сообщает министерство энергетики республики, был остановлен ещё месяц назад, ещё до этого власти заявили о планах закупать нефть только у саудовской Saudi Aramco.