Опрошенные Superjob россияне меньше всего хотят вступать в брак с полицейскими и другими силовиками Статьи редакции
Сервис провёл исследование с участием респондентов по всей России.
- Сервис по поиску работы Superjob провёл исследование с 27 апреля по 17 мая во всех округах России с участием респондентов старше 18 лет из числа экономически активного населения. Результаты есть у РБК.
- Социологи выяснили, что каждый седьмой мужчина (14%) никогда не женился бы на сотруднице полиции, а каждая десятая женщина (10%) не вышла бы замуж за полицейского или работника любого другого силового ведомства.
- Из опроса Superjob следует, что российские мужчины и женщины предпочитают вступить в брак с сотрудниками силовых ведомств меньше, чем с представителями других предложенных профессий. Например, 9% опрошенных женщин не хотят брать в мужья дворников, а 8% мужчин не взяло бы в жёны чиновниц.
- В материале РБК не указано, как именно Superjob задавал вопросы респондентам.
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Я даже не представляю как такую на свидание позвать . Придется всю встречу следить за карманами
И на любой вопрос ссылаться на 51 статью
"Корбан Даллас, это приказ!"
Понятых позови :)
мечта любой женщины
Мусора хуже говна, всё так.
Да много кто хуже говна, взять хоть тебя для примера
Не злитесь товарищ майор, это просто шутка
Не выдумывай, пивенькуля.
Бля А на говно мухи слетаются. Только лужу мочи говном не назовёшь значит сыкловики.
Правильно. Власть развращает. А власть силовиков в России развращает самих силовиков ещё хлеще.
при том, что молоды мужчины весьма часто выбирают путь симловика, если где то в регионах живут
А лаборанты то чем не устраивают
Может, загадкой? Я, читая упомянутые в их тексте профессии, споткнулся именно на лаборанте. В отличие от остальных профессий, не было понятно, чем занимается лаборант.Лаборант — это научно-технический сотрудник медицинского, учебного или научного центра. Сфера обязанностей связана с практической деятельностью в ходе исследований, разработок и анализов.
Оказалось, что:
На словах-то все хотят себе богатого спутника
в опросе не хватало еще одного варианта
Так это вне конкуренции. Секс символ России!
Прям как та бабка с флагом
Ну так если что-то ей будет не так, ты сразу становишься насильником. И как у нас обычно "нет оснований не доверять сотрудникам полиции" то добро пожаловать в тюрячку
Cockblocked
Хз, не видел ни одного силовика или полицейского без жены и детей.
А что они могут против него?
Куда им бежать?