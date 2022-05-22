Мужьям чаще всего нравятся женщины, которые работают врачами, медсестрами, менеджерами, экономистами и юристами. Однако их не устраивает такая ситуация, когда жена работает продавщицей, уборщицей, кассиром, лаборантом или госслужащей.

Профессии учителя, воспитателя, бухгалтера, администратора и повара одновременно вошли в топ-10 наиболее одобряемых и неодобряемых.

Женщины больше всего одобряют хорошо оплачиваемые специальности — инженер, менеджер по продажам, программист, директор. При этом им не нравятся водители, охранники, разнорабочие и грузчики. Предприниматели попали в оба списка.