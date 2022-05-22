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Опрошенные Superjob россияне меньше всего хотят вступать в брак с полицейскими и другими силовиками Статьи редакции

Сервис провёл исследование с участием респондентов по всей России.

  • Сервис по поиску работы Superjob провёл исследование с 27 апреля по 17 мая во всех округах России с участием респондентов старше 18 лет из числа экономически активного населения. Результаты есть у РБК.
  • Социологи выяснили, что каждый седьмой мужчина (14%) никогда не женился бы на сотруднице полиции, а каждая десятая женщина (10%) не вышла бы замуж за полицейского или работника любого другого силового ведомства.
  • Из опроса Superjob следует, что российские мужчины и женщины предпочитают вступить в брак с сотрудниками силовых ведомств меньше, чем с представителями других предложенных профессий. Например, 9% опрошенных женщин не хотят брать в мужья дворников, а 8% мужчин не взяло бы в жёны чиновниц.

Мужьям чаще всего нравятся женщины, которые работают врачами, медсестрами, менеджерами, экономистами и юристами. Однако их не устраивает такая ситуация, когда жена работает продавщицей, уборщицей, кассиром, лаборантом или госслужащей.

Профессии учителя, воспитателя, бухгалтера, администратора и повара одновременно вошли в топ-10 наиболее одобряемых и неодобряемых.

Женщины больше всего одобряют хорошо оплачиваемые специальности — инженер, менеджер по продажам, программист, директор. При этом им не нравятся водители, охранники, разнорабочие и грузчики. Предприниматели попали в оба списка.

из материала РБК на основе опроса Superjob
  • В материале РБК не указано, как именно Superjob задавал вопросы респондентам.

#новости #исследования

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22 комментария
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Я даже не представляю как такую на свидание позвать . Придется всю встречу следить за карманами

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Фильтрованная хрюканина

И на любой вопрос ссылаться на 51 статью

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Редкий Натр

"Корбан Даллас, это приказ!"

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Sergei Timofeyev

Понятых позови :)

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Зимний клуб

мечта любой женщины

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Удобный будильник

Мусора хуже говна, всё так.

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Редкий Натр

Да много кто хуже говна, взять хоть тебя для примера

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Has bul

Не злитесь товарищ майор, это просто шутка

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Удобный будильник

Не выдумывай, пивенькуля.

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Vladislav Pauls

Бля А на говно мухи слетаются. Только лужу мочи говном не назовёшь значит сыкловики.

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пепси

Правильно. Власть развращает. А власть силовиков в России развращает самих силовиков ещё хлеще.

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Соросята спасают Темнова

при том, что молоды мужчины весьма часто выбирают путь симловика, если где то в регионах живут

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Sail

А лаборанты то чем не устраивают

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Жилищный алмаз

Может, загадкой? Я, читая упомянутые в их тексте профессии, споткнулся именно на лаборанте. В отличие от остальных профессий, не было понятно, чем занимается лаборант.
Оказалось, что:

Лаборант — это научно-технический сотрудник медицинского, учебного или научного центра. Сфера обязанностей связана с практической деятельностью в ходе исследований, разработок и анализов.
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Зянон

На словах-то все хотят себе богатого спутника

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Лекарственный алмаз

в опросе не хватало еще одного варианта

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Has bul

Так это вне конкуренции. Секс символ России!

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морская улиточка

Прям как та бабка с флагом

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Ze Katze

Ну так если что-то ей будет не так, ты сразу становишься насильником. И как у нас обычно "нет оснований не доверять сотрудникам полиции" то добро пожаловать в тюрячку

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Berendeeyy

Cockblocked

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Товарищ

Хз, не видел ни одного силовика или полицейского без жены и детей.

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морская улиточка

А что они могут против него?
Куда им бежать?

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