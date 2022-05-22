22 мая в пабликах во «ВКонтакте» и в телеграм-каналах распространилось видео последнего звонка в одной из дагестанских школ, на котором девушка высказывается против действий России в Украине и Владимира Путина: «Нет ***** [«спецоперации»]! Свободу Украине! Путин чёрт!».

В одном из комментариев во «ВКонтакте» говорится, что видео сняли в школе №11 дагестанского города Избербаш. Это подтверждает главный редактор издания Republic Дмитрий Колезев со ссылкой на анонимный источник. Издание «Медиазона» сравнила видео с фотографиями школы и пришла к выводу, что цветы и пандус у здания совпадают.