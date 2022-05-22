Ученица из Дагестана произнесла на последнем звонке антивоенный лозунг. В соцсетях появились извинения от неё и матери Статьи редакции
По данным местного СМИ, глава республики лично звонил мэру с требованием разобраться в произошедшем.
22 мая в пабликах во «ВКонтакте» и в телеграм-каналах распространилось видео последнего звонка в одной из дагестанских школ, на котором девушка высказывается против действий России в Украине и Владимира Путина: «Нет ***** [«спецоперации»]! Свободу Украине! Путин чёрт!».
В одном из комментариев во «ВКонтакте» говорится, что видео сняли в школе №11 дагестанского города Избербаш. Это подтверждает главный редактор издания Republic Дмитрий Колезев со ссылкой на анонимный источник. Издание «Медиазона» сравнила видео с фотографиями школы и пришла к выводу, что цветы и пандус у здания совпадают.
Телеграм-канал «ZAмирныйМир» написал, что в отношении школьницы составили протокол по статье о «дискредитации» вооружённых сил России, а на её мать — о неисполнении родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. У этой информации нет других источников.
Позже 22 мая в дагестанских пабликах и телеграм-каналах опубликовали видео с извинениями — как от самой школьницы, так и от её матери.
Издание «Кавказ.Реалии» со ссылкой на источник в МВД Дагестана сообщило, что ведомство начало проверку и «открыто административные дела». По каким именно статьям, не уточнялось.
Очень круто! Молодчина!
очень страшно это утопает в отсутствии живой реакции и неловкой тишине
Очень может быть, что родственник там погиб
В Беларуси и на россии самые смелые,это девушки.Примеров множество.
Девушкам и наказание в большинстве случаев более легкое
чисто за предлоги плюсанул)
Бабы просто более тупые
Действительно, куда до них украинским женщинам и девушкам...
Какие "множество примеров"? За три месяца войны одна школьница высказалась, и та в гробовой тишине.
вас же дурачков ходорковский разъебал - делайте русский государственным, будете иметь право диктовать правила русского языка. а пока запомни: "в россии" и "на украине", неучь ебаный
хотя данный дискурс был актуален до 24го, так что похуй
И в Дагестане люди есть.
У меня немало знакомых дагов, все молодые. Ватой не назову, но политика им в х*й не упёрлась, они больше по спорту. Активной поддержки войны ни от кого не слышал, некоторые прямо говорят, "путин черт".
Угли надежды еще теплятся. Каждый такой человек на вес золота.
Уже создали фонд, в который все скидываются на оплату штрафов?
я не думаю, что в дагестане это потребуется
Давно: https://t.me/s/rosstraf
И в чем она не права?
Её родню сейчас прессуют. Приди к ним и помоги делами а не этим вот говном.
Красотка )
Блин, скачал, хотел закинуть сюда, но замечтался. Апередил. Хлопало целых два человека.
похлопали в ладоши. охуеть героизм
В диктатуре это уже пиздецовый успех.
Лишь бы не взрывалось
Вот она любит своего МЧ, и не хочет отдавать его 70-летнему пидору для того чтобы он его в своих игрищах угробил!
Последний звонок и наверно последний день для неё.
Крайний звонок
Молодец девочка!
Учительница на последнем звонке в Дагестане открыла стрельбу в воздух, менее бы удивило чем подобная речь. Браво
Ахуеть, дожились. Родители извиняются за своих детей, которые против войны
P.S: Чиновники гандоны
Умница!
С последнего звонка сразу в СИЗО
с яйцами
Пока))
Умница! Всё правильно сказала. Надеюсь с ней и её близкими всё будет хорошо.
Яйца больше чем у 99% наших мужиков, даже я ссу такое сказать, хоть может был бы моложе...
Слышны звуки реальной поддержки
Браво.
Дадут 15 лет?
Молодчинка, окончив школу воспитала в себе человека.
И заметьте, что никто из этого стада даже не похлопал...
Для настоящего либерала и демократа стадо это люди, я всегда говорю - что либералы выростают в фашистов
путин не чёрт, а черт закатай вату.
путину пофиг на всё,он в своем бункере только разможается вместе со своей кабанихой
А мать то причем? Она что мысли читать умеет?
Пишут, заставили извиниться https://t.me/meduzalive/60439
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА,...
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
На появившихся в дагестанских телеграм-каналах видео, школьница сказала, что «просто хотела привлечь к себе внимание» и сожалеет о своем поступке. Ее мать на видео сказала, что полностью поддерживает курс Путина и является патриотом страны, а также выступает за «проводимую спецоперацию».
Ранее некоторые телеграм-каналы также сообщили, что в отношении девушки составили административный протокол за дискредитацию ВС РФ, а на ее мать за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Собеседник «Кавказ.Реалии»* в МВД региона также подтвердил, что «пока открыты административные дела».
* Объявлено в России «иноагентом» (как и многие другие организации и люди)
Видимо,мало дохлих дагов привезли.
Через 15 минут к ее родителям постучали в двери...
Дон