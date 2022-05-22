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Российский микрофон

Ученица из Дагестана произнесла на последнем звонке антивоенный лозунг. В соцсетях появились извинения от неё и матери Статьи редакции

По данным местного СМИ, глава республики лично звонил мэру с требованием разобраться в произошедшем.

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22 мая в пабликах во «ВКонтакте» и в телеграм-каналах распространилось видео последнего звонка в одной из дагестанских школ, на котором девушка высказывается против действий России в Украине и Владимира Путина: «Нет ***** [«спецоперации»]! Свободу Украине! Путин чёрт!».

В одном из комментариев во «ВКонтакте» говорится, что видео сняли в школе №11 дагестанского города Избербаш. Это подтверждает главный редактор издания Republic Дмитрий Колезев со ссылкой на анонимный источник. Издание «Медиазона» сравнила видео с фотографиями школы и пришла к выводу, что цветы и пандус у здания совпадают.

Телеграм-канал «ZAмирныйМир» написал, что в отношении школьницы составили протокол по статье о «дискредитации» вооружённых сил России, а на её мать — о неисполнении родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. У этой информации нет других источников.

Позже 22 мая в дагестанских пабликах и телеграм-каналах опубликовали видео с извинениями — как от самой школьницы, так и от её матери.

Издание «Кавказ.Реалии» со ссылкой на источник в МВД Дагестана сообщило, что ведомство начало проверку и «открыто административные дела». По каким именно статьям, не уточнялось.

По информации «Кавказ.Реалии , и мать, и девочку заставили публично извиниться местные чиновники. Источник в правительстве региона сообщил, что глава Дагестана Сергей Меликов лично звонил мэру Избербаша «с требованием разобраться в случившемся». В администрации города отказались от комментариев.

фрагмент из материала издания «Кавказ.Реалии»

#новости #конфликтнаукраине

Материал дополнен редакцией
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89 комментариев
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Vandal Savage

Очень круто! Молодчина!

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Любимый торшер

очень страшно это утопает в отсутствии живой реакции и неловкой тишине

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4 комментария
Vandal Savage

Очень может быть, что родственник там погиб

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1 комментарий
Sedoy

В Беларуси и на россии самые смелые,это девушки.Примеров множество.

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Alexander Letnikow

Девушкам и наказание в большинстве случаев более легкое

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9 комментариев
ну шо там

чисто за предлоги плюсанул)

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dikomm

Бабы просто более тупые

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5 комментариев
Ольга Собко

Действительно, куда до них украинским женщинам и девушкам...
Какие "множество примеров"? За три месяца войны одна школьница высказалась, и та в гробовой тишине.

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4 комментария
dornenreich

вас же дурачков ходорковский разъебал - делайте русский государственным, будете иметь право диктовать правила русского языка. а пока запомни: "в россии" и "на украине", неучь ебаный

хотя данный дискурс был актуален до 24го, так что похуй

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Клаус Шульце

И в Дагестане люди есть.

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игралые усташки

У меня немало знакомых дагов, все молодые. Ватой не назову, но политика им в х*й не упёрлась, они больше по спорту. Активной поддержки войны ни от кого не слышал, некоторые прямо говорят, "путин черт".

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4 комментария
Arugin

Угли надежды еще теплятся. Каждый такой человек на вес золота.

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псина

Уже создали фонд, в который все скидываются на оплату штрафов?

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УкраiнськийРобiт

я не думаю, что в дагестане это потребуется

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3 комментария
Алексей

Давно: https://t.me/s/rosstraf

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Гражданин постиронии

И в чем она не права?

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INNOспички

Её родню сейчас прессуют. Приди к ним и помоги делами а не этим вот говном.

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3 комментария
Просто читатель

Красотка )

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John Doe

Блин, скачал, хотел закинуть сюда, но замечтался. Апередил. Хлопало целых два человека.

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

похлопали в ладоши. охуеть героизм

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8 комментариев
Удобный будильник

В диктатуре это уже пиздецовый успех.

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Российский микрофон
Хлопало

Лишь бы не взрывалось

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Taurus Bernadacy

Вот она любит своего МЧ, и не хочет отдавать его 70-летнему пидору для того чтобы он его в своих игрищах угробил!

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Отдельный Макс

Последний звонок и наверно последний день для неё.

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Sail

Крайний звонок

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Константин Иванов

Молодец девочка!

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Подлюка Скуратотов

Учительница на последнем звонке в Дагестане открыла стрельбу в воздух, менее бы удивило чем подобная речь. Браво

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Іван Сахно

Ахуеть, дожились. Родители извиняются за своих детей, которые против войны

P.S: Чиновники гандоны

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Alexandr

Умница!

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Экспертный Мика

С последнего звонка сразу в СИЗО

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Игорь Зимин

с яйцами

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dikomm

Пока))

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ValenTiny

Умница! Всё правильно сказала. Надеюсь с ней и её близкими всё будет хорошо.

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darkAlert

Яйца больше чем у 99% наших мужиков, даже я ссу такое сказать, хоть может был бы моложе...

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Достаточный корабль

Слышны звуки реальной поддержки

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Мощный дым

Браво.

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Man

Дадут 15 лет?

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Кото Пес

Молодчинка, окончив школу воспитала в себе человека.

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Alexandr

И заметьте, что никто из этого стада даже не похлопал...

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Dmitry

Для настоящего либерала и демократа стадо это люди, я всегда говорю - что либералы выростают в фашистов

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alekksandr cherr

путин не чёрт, а черт закатай вату.

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андрей Андреев

путину пофиг на всё,он в своем бункере только разможается вместе со своей кабанихой

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Michael Konovalov

А мать то причем? Она что мысли читать умеет?

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Российский микрофон

Пишут, заставили извиниться https://t.me/meduzalive/60439

Медуза — LIVE
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Дагестанскую школьницу, которая на торжественной линейке сказала «Свободу Украине! Путин черт!», вынудили записать видео с извинениями

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА,...
Дагестанскую школьницу, которая на торжественной линейке сказала «Свободу Украине! Путин черт!», вынудили записать видео с извинениями

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

На появившихся в дагестанских телеграм-каналах видео, школьница сказала, что «просто хотела привлечь к себе внимание» и сожалеет о своем поступке. Ее мать на видео сказала, что полностью поддерживает курс Путина и является патриотом страны, а также выступает за «проводимую спецоперацию».

Ранее некоторые телеграм-каналы также сообщили, что в отношении девушки составили административный протокол за дискредитацию ВС РФ, а на ее мать за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Собеседник «Кавказ.Реалии»* в МВД региона также подтвердил, что «пока открыты административные дела».

* Объявлено в России «иноагентом» (как и многие другие организации и люди)
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Станислав Вершилло

Видимо,мало дохлих дагов привезли.

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Лаур Балаур

Через 15 минут к ее родителям постучали в двери...

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Достаточный корабль

Дон

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