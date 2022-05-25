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При стрельбе в начальной школе в США погибли 19 детей и двое взрослых. Главное Статьи редакции

Самый массовый школьный «шутинг» за последние десять лет.

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SBG Photo, Gabe Redondo

24 мая мужчина устроил стрельбу в начальной школе Робба (Robb Elementary School) города Ювалде в американском штате Техас. По последним официальным данным от сенатора и департамента общественной безопасности, при нападении погибли 19 детей и двое взрослых, включая как минимум одну учительницу. Два полицейских получили ранения.

Ювалде — это город с 15 тысячами жителей менее чем в 130 километрах от границы США с Мексикой. В школе Робба учится около 500 детей в возрасте 7-10 лет. Соответственно, до 90% обучающихся в этом учреждении — испаноязычные, большая часть — из малообеспеченных семей.

До начала летних каникул оставалось двое суток, а в этот день планировалась церемония награждения учеников. После нападения школу закрыли до конца учебного года.

По подсчётам СМИ, стрельба в техасской школе стала самой массовой по числу жертв с 2012 года, когда 20-летний мужчина расстрелял 20 детей и шесть взрослых в школе Сэнди-Хук в штате Коннектикут.

Школа на карте района
  • Первые сообщения о стрельбе поступили около 11:40 по местному времени (19:40 по Москве). Школу заблокировали, а выживших детей и персонал эвакуировали.
  • Стрелком оказался местный житель Сальвадор Рамос. Рамос приобрёл оружие практически сразу после того, как ему исполнилось 18 лет. Перед походом в школу он выстрелил в свою бабушку: она осталась жива, но находится в критическом состоянии. Он приехал на машине, бросил возле входа рюкзак с боеприпасами и вошёл в здание, имея при себе бронежилет, пистолет и полуавтоматическую винтовку AR-15.
  • Рамос, который, судя по всему, действовал в одиночку, после стрельбы забаррикадировался в школе. При задержании он погиб.
  • Daily Beast рассказал об инстаграм*-аккаунте, предположительно, связанном со стрелком. Перед нападением он публиковал фотографии магазинов и боеприпасов. Его профили в инстаграме* и тиктоке стали недоступны практически сразу после того, как техасские власти опознали стрелка.
  • Источник LA Times отметил, что следователи не уверены, была ли школа изначальной целью стрелка или она стала таковой после того, как он разбил машину возле здания. Один из сотрудников в органах предположил, что Рамос счёл школу «самой лёгкой мишенью» для «большой бойни».
  • В соцсетях публикуют фотографии тех, кто погиб при стрельбе в школе.
Dillon Collier @dilloncollier
Xavier Lopez, 10. He was a 4th grader at Robb Elementary. His family confirms he died in today’s school shooting.
Audrey @audreymg0928
My daughter’s beautiful teacher was the teacher who was killed in Uvalde, TX. Eva (Ms Mireles) taught Gabby in elementary school. She was a beautiful person & dedicated teacher. She believed in Gabby & went above & beyond to teach her as you can see below. There are no words.
  • Произошедшее уже вызвало новую волну обсуждений оружейного лобби и дополнительных ограничений в законодательстве США. К изменениям призвал президент Джо Байден после стрельбы в школе.

Почему мы готовы переживать подобную бойню? Почему мы продолжаем позволять этому происходить? Где, во имя Бога, наш хребет, чтобы иметь мужество справиться с этим и противостоять лобби? Пришло время превратить эту боль в действие ради каждого родителя, каждого гражданина этой страны. Мы должны дать понять каждому выборному чиновнику в этой стране: пора действовать.

Джо Байден
президент США, цитата по Euronews
Школа с воздуха. SBG Photo, Gabe Redondo
Медики возле школы. Фото Dario Lopez-Mills, Associated Press
Полиция возле школы. SBG Photo, Gabe Redondo
Спущенный на Белом доме флаг. Manuel Balce Ceneta/AP

*Meta признана в России экстремистской, фейсбук и инстаграм запрещены

#новости #происшествия

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39 комментариев
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Skomorokh
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Воздушный теркин30см

Почему стрельбу в школах всё ещё не запретили?

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Персональный хот-дог

что будет со стрельбой в школе при анкапе?

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Слепой фонарь
Рамос приобрёл оружие через практически сразу после того

Смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать

он разбил машину после здания

Я вот после здания руки мою, а не бью машины.

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Bogdan K.

Наняли мексиканца новости писать с урезанием бюджета, что поделать

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Слепой фонарь

@Сергей Звезда чё такое-то?

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Отличный самолет

Правки уже внесены. Сразу же поправили, как вы обратили внимание, спасибо

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Великий Спецоператор

🤔🤔

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Reket

Харош долбить там

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Reket

Мне отсыпьте

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Reket

Пятая банка пива была лишней

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Политический утюг

Так, срочно, тут у нас "урод тупой" или "Рамос ван лав"??

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зимнее безмолвие

Этот - не краш, вангую

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Дмитрий Медведев

Ну про первого пишут бабы за 20 лет, а про этих пишут малолетки без мозгов

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Николай Колчин

А есть страны где разрешено владение "автоматическим оружием", но нет schoolshooting? Или это чисто американская проблема?

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Theoden

В Швейцарии например тоже очень легко получить оружие.

Но это не суть, в России вон сложно оружие получить, а стрельба в школах все равно есть, хоть и не такая массовая как в США.

Главная проблема в том, что школьные психологи часто работают чисто для галочки (или их вообще нет, как часто бывает в России), конфликты и буллинг не пресекаются, между учителями и детьми плохая коммуникация, в некоторых районах много детей из неблагополучных семей на которых заранее ставят крест. Не в оружие как таковом проблема в общем, а в социуме.

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Опизденевший Егора

Проблема в простоте доступа к оружию в том, что у человека отсутствует время, в течение которого он может остыть и передумать. Да, виноваты люди а не оружие, но частота смертей с участием огнестрела всегда будет коррелировать с доступностью того самого огнестрела

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Theoden

Я согласен, что доступ к оружию это часть проблемы, но на мой взгляд лечить нужно в первую очередь причину. Особенно в США, с учётом того сколько оружия там уже у людей на руках.

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Опизденевший Егора

Чтобы вылечить причину нужно менять тамошнее политэкономическое устройство, текущая система когда твоя жизнь зависит от того родился ли ты в правильном районе не очень благоволит к решению проблем. гетто будет плодить гетто а бандитизм бандитов, в неблагополучных условиях люди с проблемами на голову не будут получать диагностику и помощь и потом пойдут стрелять детей. Слишком комплексная и сложная проблема, это как борьба с голодом - просто раздать еду как бы тупо, надо дать агротех и семена, но люди которые прям щас есть хотят никуда не денутся при этом, значит надо какие то параллельные меры принимать чтобы все устаканивать

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Слепой фонарь
в России вон сложно оружие получить

Пфффф

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Ученый паркур

Судя по википедии, в Швейцарии полуавтоматические можно, а автоматические со специальным разрешением. Но там призыв, и много кто умеет им владеть на высоком уровне.

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ВTopHuk

И лежит оно дома в сейфе

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Ученый паркур

Тут написано, что люди могут носить оружие для самозащиты, пройдя тест и получив лицензию.
https://www.businessinsider.nl/switzerland-gun-laws-rates-of-gun-deaths-2018-2

Switzerland has a stunningly high rate of gun…
Here's what the US can learn from Switzerland, which has nearly eliminated mass shootings while…
www.businessinsider.nl
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ВTopHuk

Сперва его надо получить, что отсекает шизоидов. При желании можно носить. Только зачем, когда там считанные единицы убийств в год. Уровень насилия в обществе гораздо ниже, поэтому доступность оружия не мешает

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Ученый паркур

В Нидерландах тоже мало, но там даже перцовый баллончик нельзя.

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norm
Самый массовый школьный «шутинг» за последние десять лет.

Все СМИ такие:

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Мне только спросить
Перед походом в школу он выстрелил в свою бабушку

ПОЛУЧАЙ БАБКА ЁБАНАЯ (извините)

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hutin puilo

Бабка "психолог" решила вылечить пацана, но что то пошло не так.

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Политический утюг
Пришло время превратить эту боль в действие ради каждого родителя, каждого гражданина этой страны.
этой страны

А при чём тут граждане России??

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Yggdrasil

Поразительно, что воля амеров к запрету свободного ношения оружия успешно блокируется одной лишь поправкой №2 в Билле о правах, который датирован 1791 годом.

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Theoden

Большое социальное расслоение в американском обществе вкупе с доступностью оружия не даст им решить эту проблему ещё долго.

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Воздушный теркин30см

Они вообще скоро развалятся...

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Theoden

Не думаю.

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Персональный хот-дог

пиздец, опять у них пострелушки

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Исключительный томагавк_два

Вот видите - это значит, что нам нужно срочно донатить Леониду Волкову!

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xqdc

Че к чему, приплел.

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Польский кубок

Нихуя себе. В этот раз тоже со стримом на твиче или фейсбуке?

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Отличный самолет

без, банальные посты в инсте и тиктоке

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Печальный Женя
Почему мы готовы переживать подобную бойню? Почему мы продолжаем позволять этому происходить? Где, во имя Бога, наш хребет, чтобы иметь мужество справиться с этим и противостоять лобби? Пришло время превратить эту боль в действие ради каждого родителя, каждого гражданина этой страны. Мы должны дать понять каждому выборному чиновнику в этой стране: пора действовать.

гуглотрас сломался?

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