Самый массовый школьный «шутинг» за последние десять лет.

{"id":629757,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":629757,"gtm":null} 1981 просмотров

SBG Photo, Gabe Redondo

24 мая мужчина устроил стрельбу в начальной школе Робба (Robb Elementary School) города Ювалде в американском штате Техас. По последним официальным данным от сенатора и департамента общественной безопасности, при нападении погибли 19 детей и двое взрослых, включая как минимум одну учительницу. Два полицейских получили ранения.

Ювалде — это город с 15 тысячами жителей менее чем в 130 километрах от границы США с Мексикой. В школе Робба учится около 500 детей в возрасте 7-10 лет. Соответственно, до 90% обучающихся в этом учреждении — испаноязычные, большая часть — из малообеспеченных семей.

До начала летних каникул оставалось двое суток, а в этот день планировалась церемония награждения учеников. После нападения школу закрыли до конца учебного года.

По подсчётам СМИ, стрельба в техасской школе стала самой массовой по числу жертв с 2012 года, когда 20-летний мужчина расстрелял 20 детей и шесть взрослых в школе Сэнди-Хук в штате Коннектикут.

Школа на карте района

Первые сообщения о стрельбе поступили около 11:40 по местному времени (19:40 по Москве). Школу заблокировали, а выживших детей и персонал эвакуировали.



Стрелком оказался местный житель Сальвадор Рамос. Рамос приобрёл оружие практически сразу после того, как ему исполнилось 18 лет. Перед походом в школу он выстрелил в свою бабушку: она осталась жива, но находится в критическом состоянии. Он приехал на машине, бросил возле входа рюкзак с боеприпасами и вошёл в здание, имея при себе бронежилет, пистолет и полуавтоматическую винтовку AR-15.

Рамос, который, судя по всему, действовал в одиночку, после стрельбы забаррикадировался в школе. При задержании он погиб.



Daily Beast рассказал об инстаграм*-аккаунте, предположительно, связанном со стрелком. Перед нападением он публиковал фотографии магазинов и боеприпасов. Его профили в инстаграме* и тиктоке стали недоступны практически сразу после того, как техасские власти опознали стрелка.

Источник LA Times отметил, что следователи не уверены, была ли школа изначальной целью стрелка или она стала таковой после того, как он разбил машину возле здания. Один из сотрудников в органах предположил, что Рамос счёл школу «самой лёгкой мишенью» для «большой бойни».

В соцсетях публикуют фотографии тех, кто погиб при стрельбе в школе.

Dillon Collier @dilloncollier Xavier Lopez, 10. He was a 4th grader at Robb Elementary. His family confirms he died in today’s school shooting.

Audrey @audreymg0928 My daughter’s beautiful teacher was the teacher who was killed in Uvalde, TX. Eva (Ms Mireles) taught Gabby in elementary school. She was a beautiful person & dedicated teacher. She believed in Gabby & went above & beyond to teach her as you can see below. There are no words. [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5cf6b833-c278-5bc4-86b2-bc340723ce31\/","width":1284,"height":950}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/256a8eb2-9f74-5114-a045-b48744931b48\/","width":480,"height":480}}}]

Произошедшее уже вызвало новую волну обсуждений оружейного лобби и дополнительных ограничений в законодательстве США. К изменениям призвал президент Джо Байден после стрельбы в школе.

Почему мы готовы переживать подобную бойню? Почему мы продолжаем позволять этому происходить? Где, во имя Бога, наш хребет, чтобы иметь мужество справиться с этим и противостоять лобби? Пришло время превратить эту боль в действие ради каждого родителя, каждого гражданина этой страны. Мы должны дать понять каждому выборному чиновнику в этой стране: пора действовать. Джо Байден президент США, цитата по Euronews

Школа с воздуха. SBG Photo, Gabe Redondo

Медики возле школы. Фото Dario Lopez-Mills, Associated Press

Полиция возле школы. SBG Photo, Gabe Redondo

Спущенный на Белом доме флаг. Manuel Balce Ceneta/AP