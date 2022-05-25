При стрельбе в начальной школе в США погибли 19 детей и двое взрослых. Главное Статьи редакции
Самый массовый школьный «шутинг» за последние десять лет.
24 мая мужчина устроил стрельбу в начальной школе Робба (Robb Elementary School) города Ювалде в американском штате Техас. По последним официальным данным от сенатора и департамента общественной безопасности, при нападении погибли 19 детей и двое взрослых, включая как минимум одну учительницу. Два полицейских получили ранения.
Ювалде — это город с 15 тысячами жителей менее чем в 130 километрах от границы США с Мексикой. В школе Робба учится около 500 детей в возрасте 7-10 лет. Соответственно, до 90% обучающихся в этом учреждении — испаноязычные, большая часть — из малообеспеченных семей.
До начала летних каникул оставалось двое суток, а в этот день планировалась церемония награждения учеников. После нападения школу закрыли до конца учебного года.
По подсчётам СМИ, стрельба в техасской школе стала самой массовой по числу жертв с 2012 года, когда 20-летний мужчина расстрелял 20 детей и шесть взрослых в школе Сэнди-Хук в штате Коннектикут.
- Первые сообщения о стрельбе поступили около 11:40 по местному времени (19:40 по Москве). Школу заблокировали, а выживших детей и персонал эвакуировали.
- Стрелком оказался местный житель Сальвадор Рамос. Рамос приобрёл оружие практически сразу после того, как ему исполнилось 18 лет. Перед походом в школу он выстрелил в свою бабушку: она осталась жива, но находится в критическом состоянии. Он приехал на машине, бросил возле входа рюкзак с боеприпасами и вошёл в здание, имея при себе бронежилет, пистолет и полуавтоматическую винтовку AR-15.
- Рамос, который, судя по всему, действовал в одиночку, после стрельбы забаррикадировался в школе. При задержании он погиб.
- Daily Beast рассказал об инстаграм*-аккаунте, предположительно, связанном со стрелком. Перед нападением он публиковал фотографии магазинов и боеприпасов. Его профили в инстаграме* и тиктоке стали недоступны практически сразу после того, как техасские власти опознали стрелка.
- Источник LA Times отметил, что следователи не уверены, была ли школа изначальной целью стрелка или она стала таковой после того, как он разбил машину возле здания. Один из сотрудников в органах предположил, что Рамос счёл школу «самой лёгкой мишенью» для «большой бойни».
- В соцсетях публикуют фотографии тех, кто погиб при стрельбе в школе.
- Произошедшее уже вызвало новую волну обсуждений оружейного лобби и дополнительных ограничений в законодательстве США. К изменениям призвал президент Джо Байден после стрельбы в школе.
*Meta признана в России экстремистской, фейсбук и инстаграм запрещены
Почему стрельбу в школах всё ещё не запретили?
что будет со стрельбой в школе при анкапе?
Смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делатьон разбил машину после здания
Я вот после здания руки мою, а не бью машины.
Наняли мексиканца новости писать с урезанием бюджета, что поделать
@Сергей Звезда чё такое-то?
Правки уже внесены. Сразу же поправили, как вы обратили внимание, спасибо
🤔🤔
Харош долбить там
Мне отсыпьте
Пятая банка пива была лишней
Так, срочно, тут у нас "урод тупой" или "Рамос ван лав"??
Этот - не краш, вангую
Ну про первого пишут бабы за 20 лет, а про этих пишут малолетки без мозгов
А есть страны где разрешено владение "автоматическим оружием", но нет schoolshooting? Или это чисто американская проблема?
В Швейцарии например тоже очень легко получить оружие.
Но это не суть, в России вон сложно оружие получить, а стрельба в школах все равно есть, хоть и не такая массовая как в США.
Главная проблема в том, что школьные психологи часто работают чисто для галочки (или их вообще нет, как часто бывает в России), конфликты и буллинг не пресекаются, между учителями и детьми плохая коммуникация, в некоторых районах много детей из неблагополучных семей на которых заранее ставят крест. Не в оружие как таковом проблема в общем, а в социуме.
Проблема в простоте доступа к оружию в том, что у человека отсутствует время, в течение которого он может остыть и передумать. Да, виноваты люди а не оружие, но частота смертей с участием огнестрела всегда будет коррелировать с доступностью того самого огнестрела
Я согласен, что доступ к оружию это часть проблемы, но на мой взгляд лечить нужно в первую очередь причину. Особенно в США, с учётом того сколько оружия там уже у людей на руках.
Чтобы вылечить причину нужно менять тамошнее политэкономическое устройство, текущая система когда твоя жизнь зависит от того родился ли ты в правильном районе не очень благоволит к решению проблем. гетто будет плодить гетто а бандитизм бандитов, в неблагополучных условиях люди с проблемами на голову не будут получать диагностику и помощь и потом пойдут стрелять детей. Слишком комплексная и сложная проблема, это как борьба с голодом - просто раздать еду как бы тупо, надо дать агротех и семена, но люди которые прям щас есть хотят никуда не денутся при этом, значит надо какие то параллельные меры принимать чтобы все устаканивать
Пфффф
Судя по википедии, в Швейцарии полуавтоматические можно, а автоматические со специальным разрешением. Но там призыв, и много кто умеет им владеть на высоком уровне.
И лежит оно дома в сейфе
Тут написано, что люди могут носить оружие для самозащиты, пройдя тест и получив лицензию.
https://www.businessinsider.nl/switzerland-gun-laws-rates-of-gun-deaths-2018-2
Сперва его надо получить, что отсекает шизоидов. При желании можно носить. Только зачем, когда там считанные единицы убийств в год. Уровень насилия в обществе гораздо ниже, поэтому доступность оружия не мешает
В Нидерландах тоже мало, но там даже перцовый баллончик нельзя.
Все СМИ такие:
ПОЛУЧАЙ БАБКА ЁБАНАЯ (извините)
Бабка "психолог" решила вылечить пацана, но что то пошло не так.
этой страны
А при чём тут граждане России??
Поразительно, что воля амеров к запрету свободного ношения оружия успешно блокируется одной лишь поправкой №2 в Билле о правах, который датирован 1791 годом.
Большое социальное расслоение в американском обществе вкупе с доступностью оружия не даст им решить эту проблему ещё долго.
Они вообще скоро развалятся...
Не думаю.
пиздец, опять у них пострелушки
Вот видите - это значит, что нам нужно срочно донатить Леониду Волкову!
Че к чему, приплел.
Нихуя себе. В этот раз тоже со стримом на твиче или фейсбуке?
без, банальные посты в инсте и тиктоке
гуглотрас сломался?