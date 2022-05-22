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Bloomberg: «Аэрофлоту» через три месяца придётся разбирать самолёты на запчасти из-за их дефицита Статьи редакции

Чтобы поддерживать флот в рабочем состоянии.

Фото Глеба Щелкунова, «Коммерсантъ» 
  • Срок в три месяца — оценка специализирующейся на аналитике в области авиации компании IBA. Как пишет Bloomberg, заменить продукцию Boeing и Airbus российскими самолётами в ближайшее время не удастся.
  • Помимо того, что из-за санкций компания лишилась доступа к запчастям, она также была вынуждена сократить зарубежные маршруты. К началу «спецоперации» «Аэрофлот» летал в 56 стран, а на середину мая — в 13.«В ближайшем будущем “Аэрофлот” по большей части будет работать только на внутреннем рынке», — говорит эксперт по безопасности полетов в Школа менеджмента Слоуна при MIT Арнольд Барнетт.
  • Boeing приостановил поставки запчастей российским авиакомпаниям, вслед за ним поставки прекратил Airbus. В апреле ЕС внёс «Аэрофлот» в список небезопасных перевозчиков, поскольку она не соответствуют международным стандартам безопасности. В мае Великобритания ввела санкции против «Аэрофлота», которые подразумевают заморозку активов компании.

#новости #аэрофлот #авиация #санкции

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54 комментария
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Химический меч

главное, чтобы не во время полёта

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Уютный паук например

Фармишь карму?

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16 комментариев
Крепкий
Как пишет Bloomberg, заменить продукцию Boeing и Airbus российскими самолетами в ближайшее время не удастся.

в ближайшее время никогда не удастся

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Arugin

Никогда не удастся.

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Российский микрофон

Пришлось тогда роботам кинуть жребий, и тех, кому не повезло, разбирали на запасные части или меняли на смазочное масло с пролетавшими мимо кораблями или со звёздными бродягами.

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Случайный поезд

Нужно не в биток инвестировать, а в гужевой транспорт и разведение лошадей

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Конь Федерации

Скоро раскулачивание параллельно с коллективизацией введут, так что даже не знаю

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Яблан Пердиня

И в еко-фермерство

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Зимний клуб

Вся эта хуйня будет летать до первого падения, потом просто не будет желающих и похер Аэрофлот это или другая компания

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Geth

Ну поезда так себе замена. Тем более что ласточки и сапсаны тоже всё с уходом Siemens.

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Соросята спасают Темнова

Какие проблемы с Сухим?

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пепси

В голову бьёт?

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5 комментариев
Максим Иванов

предпочитаю водный

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4 комментария
Конь Федерации

Какое же жалкое зрелище )))

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Максим Иванов

какое?

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2 комментария
Бумажник

Жаль

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Нейроорлов

Пришел сюда за этим

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1 комментарий
Драгоценный Кирилл

Подвижной состав сапсанов ждет то же самое, а потом просто перестанут ездить все оставшиеся

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Зимний клуб

Все же остановка поезда лучше, чем остановка самолета

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3 комментария
Я хохол

Главное чтобы суперджеты разбирать не пришлось, а то там тоже детали импортные

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wolik

Приятных полётов.

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Демшиза круче либертарианства

ага, через две недели

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Достаточный корабль

У них на складе запчастей и агрегатов на год вперед.

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