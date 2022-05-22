Bloomberg: «Аэрофлоту» через три месяца придётся разбирать самолёты на запчасти из-за их дефицита Статьи редакции
Чтобы поддерживать флот в рабочем состоянии.
- Срок в три месяца — оценка специализирующейся на аналитике в области авиации компании IBA. Как пишет Bloomberg, заменить продукцию Boeing и Airbus российскими самолётами в ближайшее время не удастся.
- Помимо того, что из-за санкций компания лишилась доступа к запчастям, она также была вынуждена сократить зарубежные маршруты. К началу «спецоперации» «Аэрофлот» летал в 56 стран, а на середину мая — в 13.«В ближайшем будущем “Аэрофлот” по большей части будет работать только на внутреннем рынке», — говорит эксперт по безопасности полетов в Школа менеджмента Слоуна при MIT Арнольд Барнетт.
- Boeing приостановил поставки запчастей российским авиакомпаниям, вслед за ним поставки прекратил Airbus. В апреле ЕС внёс «Аэрофлот» в список небезопасных перевозчиков, поскольку она не соответствуют международным стандартам безопасности. В мае Великобритания ввела санкции против «Аэрофлота», которые подразумевают заморозку активов компании.
1766 просмотров
главное, чтобы не во время полёта
Фармишь карму?
в ближайшее время никогда не удастся
Никогда не удастся.
Пришлось тогда роботам кинуть жребий, и тех, кому не повезло, разбирали на запасные части или меняли на смазочное масло с пролетавшими мимо кораблями или со звёздными бродягами.
Нужно не в биток инвестировать, а в гужевой транспорт и разведение лошадей
Скоро раскулачивание параллельно с коллективизацией введут, так что даже не знаю
И в еко-фермерство
Вся эта хуйня будет летать до первого падения, потом просто не будет желающих и похер Аэрофлот это или другая компания
Ну поезда так себе замена. Тем более что ласточки и сапсаны тоже всё с уходом Siemens.
Какие проблемы с Сухим?
В голову бьёт?
предпочитаю водный
Какое же жалкое зрелище )))
какое?
Жаль
Пришел сюда за этим
Подвижной состав сапсанов ждет то же самое, а потом просто перестанут ездить все оставшиеся
Все же остановка поезда лучше, чем остановка самолета
Главное чтобы суперджеты разбирать не пришлось, а то там тоже детали импортные
Приятных полётов.
ага, через две недели
У них на складе запчастей и агрегатов на год вперед.