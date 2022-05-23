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Игорь Зимин

YouTube удалил более 70 тысяч видео и девяти тысяч каналов о военных действиях в Украине Статьи редакции

В частности, с платформы исчезли российские ролики, в которых происходящее называли «освободительной миссией».

YouTube удалил более 70 тысяч видео и девять тысяч каналов, рассказывающих о военных действиях в Украине, за нарушение правил в отношении контента. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на директора по продуктам сервиса Нила Мохана.

По словам Мохана, большая часть удалённых публикаций — ролики российских авторов. Например, YouTube отключил канал телеведущего Владимира Соловьёва. Каналам, связанным с министерствами обороны и иностранных дел России, которые называли происходящее «освободительной миссией», также запретили загружать видео. Под блокировку попали и СМИ, в том числе Первый канал, НТВ и RT.

Директор по продуктам YouTube Нил Мохан объяснил, что при блокировке компания руководствовалась политикой в отношении освещения «крупных насильственных событий». Например, эти принципы касаются отрицания Холокоста.

Мохан добавил, что новостной контент о военных действиях набрал более 40 миллионов просмотров только в Украине. «Первая и, вероятно, самая главная наша обязанность — сделать так, чтобы люди, которые ищут контент об этом событии, могли получить точную, качественную и достоверную информацию на ютубе… Просмотры авторитетных каналов на нашей платформе значительно выросли, конечно, в Украине, а также в соседних странах — Польше и России», — заявил представитель сервиса.

#новости #YouTube #блокировки

3662 просмотров
Материал дополнен редакцией
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84 комментария
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Daffy Duck
могли получить точную, качественную и достоверную информацию на YouTube

и кто решает какая инфа к этой категории подходит?

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Roman Gubernev

Для всех не ватников всё там очевидно

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18 комментариев
Noname nonamer

Сложно. Одно из последствий этой войны будет усиление цензуры. Мы все знаем что мы туда двигаемся, балансировать сложно если ты не диктатура совсем как Россия.

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16 комментариев
Genesi5 ­

Министерство Правды

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Anti-gravity cake

concierge

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2 комментария
Яблан Пердиня

Великий Алгоритм.

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k. schatz

у любого издания есть редакционная политика. хотите заливать ватное говнище - милости просим на рутьюб или вконтактик.

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Ramierl

Главное - придумать красивое название. У них - злая цензура и пропаганда. У нас - редакционная политика.

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2 комментария
Rond

Ютуб это издание с редакционной политикой? Хуясе

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Alsis

Так же как и на России. чего они жалуются. Что их не устраивает они удаляют. Привыкли к двойным стандартам.

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Денис Онищенко

Это не двойные стандарты как раз, а выполнение правил пользовательского соглашения, где война это не операция, оккупация это не освободительная миссия, соловьиный помёт это не аналитический контент, а роспропаганда это не новостной обзор, площадка почистилась от мусора и в контексте информационной войны это важно.

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8 комментариев
Клаус Шульце

Гнать рашкованскую пропаганду из интернета сссаными тряпками.

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Boris Gaykovich

Любая цензура - говно. Даже с лучшими намерениями

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10 комментариев
Jag25

Причем тут ютуб? Это работа ЦИПСО. Просто пришли, отправили десятки тысяч жалоб, ну и дальше уже ютуб все сделал, причина то имеется. Ютуб сам никого не банит в основном, очень редко только. Надо использовать данный механизм, записавшись в ботоферму и работая одновременно командой.

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Игорь Зимин
Автор

А ты что хотел чтобы они просматривали миллионы роликов которые заливают?

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2 комментария
Genesi5 ­

Не только репорты могут задушить видео, увы

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Alex Nocturne

Ну, ждём Ватуб теперь, там уж точно правда будет)

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gaal

А Бесогона и прочее го.но не удалили 🤦‍♂️

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Игорь Ларин

Наша жесткая цензура, их добросердечная защита правдивой информации!

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Игорь Зимин
Автор

не все так однозначно

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3 комментария
Man

Удаляйте больше .... для пропагандистов и лжецов есть Rutube!

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Rond

Ура, корпоративная цензура 💙💛▶️

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Актуальный пришелец

Ожидаемо, что через день YouTube станет через VPN only.
Побочка.

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