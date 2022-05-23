YouTube удалил более 70 тысяч видео и девяти тысяч каналов о военных действиях в Украине Статьи редакции
В частности, с платформы исчезли российские ролики, в которых происходящее называли «освободительной миссией».
YouTube удалил более 70 тысяч видео и девять тысяч каналов, рассказывающих о военных действиях в Украине, за нарушение правил в отношении контента. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на директора по продуктам сервиса Нила Мохана.
По словам Мохана, большая часть удалённых публикаций — ролики российских авторов. Например, YouTube отключил канал телеведущего Владимира Соловьёва. Каналам, связанным с министерствами обороны и иностранных дел России, которые называли происходящее «освободительной миссией», также запретили загружать видео. Под блокировку попали и СМИ, в том числе Первый канал, НТВ и RT.
Директор по продуктам YouTube Нил Мохан объяснил, что при блокировке компания руководствовалась политикой в отношении освещения «крупных насильственных событий». Например, эти принципы касаются отрицания Холокоста.
Мохан добавил, что новостной контент о военных действиях набрал более 40 миллионов просмотров только в Украине. «Первая и, вероятно, самая главная наша обязанность — сделать так, чтобы люди, которые ищут контент об этом событии, могли получить точную, качественную и достоверную информацию на ютубе… Просмотры авторитетных каналов на нашей платформе значительно выросли, конечно, в Украине, а также в соседних странах — Польше и России», — заявил представитель сервиса.
и кто решает какая инфа к этой категории подходит?
Для всех не ватников всё там очевидно
Сложно. Одно из последствий этой войны будет усиление цензуры. Мы все знаем что мы туда двигаемся, балансировать сложно если ты не диктатура совсем как Россия.
Министерство Правды
concierge
Великий Алгоритм.
у любого издания есть редакционная политика. хотите заливать ватное говнище - милости просим на рутьюб или вконтактик.
Главное - придумать красивое название. У них - злая цензура и пропаганда. У нас - редакционная политика.
Ютуб это издание с редакционной политикой? Хуясе
Так же как и на России. чего они жалуются. Что их не устраивает они удаляют. Привыкли к двойным стандартам.
Это не двойные стандарты как раз, а выполнение правил пользовательского соглашения, где война это не операция, оккупация это не освободительная миссия, соловьиный помёт это не аналитический контент, а роспропаганда это не новостной обзор, площадка почистилась от мусора и в контексте информационной войны это важно.
Гнать рашкованскую пропаганду из интернета сссаными тряпками.
Любая цензура - говно. Даже с лучшими намерениями
Причем тут ютуб? Это работа ЦИПСО. Просто пришли, отправили десятки тысяч жалоб, ну и дальше уже ютуб все сделал, причина то имеется. Ютуб сам никого не банит в основном, очень редко только. Надо использовать данный механизм, записавшись в ботоферму и работая одновременно командой.
А ты что хотел чтобы они просматривали миллионы роликов которые заливают?
Не только репорты могут задушить видео, увы
Ну, ждём Ватуб теперь, там уж точно правда будет)
А Бесогона и прочее го.но не удалили 🤦♂️
Наша жесткая цензура, их добросердечная защита правдивой информации!
не все так однозначно
Удаляйте больше .... для пропагандистов и лжецов есть Rutube!
Ура, корпоративная цензура 💙💛▶️
Ожидаемо, что через день YouTube станет через VPN only.
Побочка.