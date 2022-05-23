В частности, с платформы исчезли российские ролики, в которых происходящее называли «освободительной миссией».

YouTube удалил более 70 тысяч видео и девять тысяч каналов, рассказывающих о военных действиях в Украине, за нарушение правил в отношении контента. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на директора по продуктам сервиса Нила Мохана.

По словам Мохана, большая часть удалённых публикаций — ролики российских авторов. Например, YouTube отключил канал телеведущего Владимира Соловьёва. Каналам, связанным с министерствами обороны и иностранных дел России, которые называли происходящее «освободительной миссией», также запретили загружать видео. Под блокировку попали и СМИ, в том числе Первый канал, НТВ и RT.

Директор по продуктам YouTube Нил Мохан объяснил, что при блокировке компания руководствовалась политикой в отношении освещения «крупных насильственных событий». Например, эти принципы касаются отрицания Холокоста.

Мохан добавил, что новостной контент о военных действиях набрал более 40 миллионов просмотров только в Украине. «Первая и, вероятно, самая главная наша обязанность — сделать так, чтобы люди, которые ищут контент об этом событии, могли получить точную, качественную и достоверную информацию на ютубе… Просмотры авторитетных каналов на нашей платформе значительно выросли, конечно, в Украине, а также в соседних странах — Польше и России», — заявил представитель сервиса.

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