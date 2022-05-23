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«Тинькофф» запустил платёжный сервис Tinkoff Pay — аналог Apple Pay и Google Pay Статьи редакции

На старте с помощью него можно расплатиться в онлайн-магазинах со смартфона или компьютера.

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С помощью Tinkoff Pay пользователи смогут оплачивать товары и услуги без ввода реквизитов карты, объявила компания. Сервис уже доступен клиентам экосистемы «Тинькофф», у которых установлено мобильное приложение банка, а в ближайшем будущем его смогут использовать клиенты других банков — они смогут привязывать карты к сервису.

Компания добавит разные элементы в Tinkoff Pay поэтапно в течение 2022-2023 годов. На старте в сервисе доступны платежи на сайтах и в мобильных приложениях более чем 30 тысяч онлайн-магазинов — партнёров «Тинькофф Кассы», а вскоре — платежи в офлайн-магазинах. На Android-смартфонах оплата будет работать через NFC: клиенты смогут прикладывать устройство к терминалу, по аналогии с ушедшими из России Apple Pay и Google Pay.

Для покупки со смартфона нужно нажать на кнопку Tinkoff Pay на странице оплаты. После подтверждения операции деньги спишутся со счёта «Тинькофф», а если счетов несколько — можно выбрать нужный.

Чтобы оплатить товар с компьютера, нужно отсканировать QR-код и перейти в приложение «Тинькофф» для подтверждения платежа.

Что ещё будет в сервисе

По словам вице-президента «Тинькофф» и руководителя «Тинькофф Кассы» Сергея Хромова, Tinkoff Pay объединит разные комбинации кэшбека от банка и партнёров, управление подписками, рассрочки и долевые платежи, интеграцию с супераппом, картами других банков и другое.

На старте клиентам будет начисляться такой же кэшбек, как и при оплате картой. Пользователи смогут получать не только базовый кэшбек по разным категориям, но и другие бонусы от партнёров, производителей, магазинов. Для неклиентов при платежах через Tinkoff Pay в будущем также будет доступен кэшбек.

Tinkoff Pay будет сохранять с согласия пользователя все данные для покупок — например, адрес доставки, ФИО, телефон и другие. После этого пользователю достаточно будет только нажать кнопку оплаты. При авторизации в магазинах через Tinkoff ID, который будет запущен в 2022 году, пользователи смогут платить без перехода в приложение и QR-кодов.

Пользователи также смогут с помощью Tinkoff Pay автоматически оплачивать и управлять подписками: они будут показываться в одном окне.

  • «Тинькофф» подал заявку на регистрацию товарного знака Tinkoff Pay в феврале 2021 года. В компании тогда рассказывали, что сервис должен стать платёжной системой, которая объединит разные инструменты: электронный кошелёк с токенами банковских карт, мгновенную оплату товаров и сервисов в онлайне и другое.
  • После ввода санкций в России перестали работать сервисы Apple Pay и Google Pay. Samsung Pay работает с картами «Мир».

#сервисы #тинькофф #новости

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31 комментарий
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Благодарный хичхакер

Когда там уже ренейминг?
Реквестирую максимально всратое название, как это бывает в России в 100% случаев.
Например,
Патриот-плат
Буратино-Кошелёк
Поле чудес

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Благодарный хичхакер

ТинькON РАУ

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Усталый кран

ThinkOnPay

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Гибкий пришелец

СпецПлат

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Благодарный хичхакер

Специальное защищённое программное сертифицированное платежное средство передачи данных о платеже посредством беспроводных современных технологий радиоуровня без необходимости аналогового подтверждения проведения операции

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Благодарный хичхакер

СЗПСПДПБСТРБНАППО

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Гибкий пришелец

Готово, принято

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Ленинский Петя

А теперь запили это все на фавиконку )

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Благодарный хичхакер

Пусть смерды без ретина экранов страдают

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Ленинский Петя

Рункофф Пей

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Файвел Мышкович

Пынькофф

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Благодарный хичхакер

Слишком очевидно. Будь тоньше. Как член

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Николай Щорс

ты сильно креативен, брат.
RuPay будет

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Усталый кран

Спасибо за рекламу. @Сергей Звезда почему plus аккаунты видят этот пост?

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Ленинский Петя

Нужен TJ++, за 75*75 рублей

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Anti-gravity cake

и TJ#

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Усталый кран

Нам обещали в будущем какой-то функционал, но так ничего и не сделали

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Anti-gravity cake

а, это разве не тиньков-жорнал?

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Rond

10 лет назад в приложении на андроиде была оплата по NFC, неужели нельзя просто актуализировать эту фичу, а не городить опять целую всратовселенную с оплатой по отпечатку ануса и подпиской на ежедневный спам от партнеров?

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Я хохол

Причём в этой вселенной нет смысла, потому что есть сбп…

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Александр Авдеев

ліль) проиграл с отпечатка ануса

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Правильный торшер
Tinkoff Pay будет сохранять с согласия пользователя все данные для покупок

Спасибо. Мало нам сливов

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Марк Цукор

Забурись под землю и не чем не пользуйся,нечего не делай

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Danil Risov

Странное отношение к приватности

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Леонид Гудимов

Ну так, если там выше коммент «сохраняет данные» = 100 % все сольют, как ещё уберечь параноика от сливов

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Alex Shevaldin

Tinkoff Pay or Die Trying

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Дмитрий Шубкин

Вроде бы тысячу лет назад Тинькофф пей уже был.

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Anti-gravity cake
Тинькофф пей

это когда пиво продавал? я кстати не пил его

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Lockheed Martin Goose F-45

Так было же уже у них такое

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Благодарный хичхакер

ТЫ НЕ ПОНИМАЕШЬ! ЭТО ДРУГОЕ!

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Anti-gravity cake

Разбудите, когда в пятерочку и магнит завезут

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