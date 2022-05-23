На старте с помощью него можно расплатиться в онлайн-магазинах со смартфона или компьютера.

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С помощью Tinkoff Pay пользователи смогут оплачивать товары и услуги без ввода реквизитов карты, объявила компания. Сервис уже доступен клиентам экосистемы «Тинькофф», у которых установлено мобильное приложение банка, а в ближайшем будущем его смогут использовать клиенты других банков — они смогут привязывать карты к сервису.

Компания добавит разные элементы в Tinkoff Pay поэтапно в течение 2022-2023 годов. На старте в сервисе доступны платежи на сайтах и в мобильных приложениях более чем 30 тысяч онлайн-магазинов — партнёров «Тинькофф Кассы», а вскоре — платежи в офлайн-магазинах. На Android-смартфонах оплата будет работать через NFC: клиенты смогут прикладывать устройство к терминалу, по аналогии с ушедшими из России Apple Pay и Google Pay.

Для покупки со смартфона нужно нажать на кнопку Tinkoff Pay на странице оплаты. После подтверждения операции деньги спишутся со счёта «Тинькофф», а если счетов несколько — можно выбрать нужный.

Чтобы оплатить товар с компьютера, нужно отсканировать QR-код и перейти в приложение «Тинькофф» для подтверждения платежа.

Что ещё будет в сервисе

По словам вице-президента «Тинькофф» и руководителя «Тинькофф Кассы» Сергея Хромова, Tinkoff Pay объединит разные комбинации кэшбека от банка и партнёров, управление подписками, рассрочки и долевые платежи, интеграцию с супераппом, картами других банков и другое.

На старте клиентам будет начисляться такой же кэшбек, как и при оплате картой. Пользователи смогут получать не только базовый кэшбек по разным категориям, но и другие бонусы от партнёров, производителей, магазинов. Для неклиентов при платежах через Tinkoff Pay в будущем также будет доступен кэшбек.

Tinkoff Pay будет сохранять с согласия пользователя все данные для покупок — например, адрес доставки, ФИО, телефон и другие. После этого пользователю достаточно будет только нажать кнопку оплаты. При авторизации в магазинах через Tinkoff ID, который будет запущен в 2022 году, пользователи смогут платить без перехода в приложение и QR-кодов.

Пользователи также смогут с помощью Tinkoff Pay автоматически оплачивать и управлять подписками: они будут показываться в одном окне.