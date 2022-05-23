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Объём рынка кнопочных телефонов в России вырос почти 1,5 раза, а поставки смартфонов сократились Статьи редакции

При этом спрос на кнопочные устройства продолжает падать.

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Согласно отчёту аналитического центра GS Group, в первом квартале 2022 года поставки кнопочных телефонов в Россию увеличились на 43% по сравнению с данными прошлого года. Поставки смартфонов в свою очередь упали на 14%. При этом из-за роста цен денежный объём рынка вырос на 10% и составил 197 миллиардов рублей.

Всего за три месяца в Россию поставили 10,3 миллиона устройств связи — 6,8 миллиона смартфонов и 3,5 миллиона кнопочных телефонов. Руководитель GS Group отметил, что в начале года поставки смартфонов не отличались от 2021 года, в феврале выросло количество кнопочных телефонов, а в марте резко упали объёмы обеих категорий — до двух раз в сравнении с предыдущими годами.

Сегодня на соотношение в продажах смартфонов и кнопочных телефонов гораздо большее влияние оказывают непотребительские факторы: турбулентность логистики, лояльность к бренду, который, как оказалось, может просто бросить свой рынок, и падение покупательской способности по всему миру.

Александр Сурков
руководитель GS Group

Интерес потребителей к кнопочным телефонам, несмотря на рост объёмов рынка, продолжает падать. По оценке представителя «М.Видео-Эльдорадо», за первый квартал 2022 года было продано 1,3 миллиона таких устройств — на 11% меньше, чем год назад. В салонах «Мегафона» тоже заметили снижение спроса на 12%. Некоторые ретейлеры отмечают, что спрос зависит от сезона: с началом дачного и сезона строительства объемы продаж увеличиваются.

После начала боевых действий в Украине многие иностранные производители смартфонов, включая лидеров рынка Apple и Samsung, остановили поставки устройств в Россию. Оставшимся брендам также пришлось сократить объёмы импорта из-за проблем с логистикой и курсом рубля. Ретейлеры заявили, что запасов устройств хватит на 2-3 месяца, а позже правительство легализовало параллельный импорт для популярных брендов.

Аналитики GS Group отметили, что если лидеры рынка не вернутся в Россию, их место могут занять оставшиеся бренды — Xiaomi, Honor и Realme. По оценке исследователей, доля китайских устройств может вырасти до 80%, остальные 20% составят российские производители и «серые» смартфоны.

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#новости #электроника #телефоны

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56 комментариев
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Благодарный хичхакер

На самом деле все объясняется элементарно:
Айтишники-тыжпрограммисты съебались, осталая серая малообразованная масса, которая без их помощи разобраться в смартфонах этих ваших не способна.
Вот и приходится покупать то, на что хватает мозгов

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tuorqai

да ну брось, серая масса и кнопочные телефоны могла не осилить: "сохрани мне этот номер, пожалуйста"

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2 комментария
Vas Tupovets
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aliftin

У меня складывается впечатление что ты просто пытаешься оправдать свой отъезд, а сам по ночам плачишь в углу комнаты и завываешь "что же я наделал".

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3 комментария
Кузькин отец

вот эту картинку поставьте в пост

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Roman Sergeevich

и эту

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1 комментарий
Гибкий пришелец

Переоснащают колл-центры банков

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Благодарный хичхакер

Пришло твое время, Сименс С25!

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Перпендикулярный ТЖ

сименс тоже съебался, не тешь себя иллюзиями

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9 комментариев
Правильный торшер

Странно, что нет экспертной оценки эльдара викторовича

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Благодарный хичхакер

Он набирает свой экспертный комментарий на кнопочном телефоне с пятницы. Он не успел его закончить набирать и прислать , пришлось выпускать материал без него

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12 комментариев
Данислав Жуков

Ватный аналитик: бренды взяли и просто кинули наш рынок! Но при этом причину в убийстве мирных граждан страной не видит)

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УкраiнськийРобiт

ПРЕДАТЕЛЬСТВО!!! РАССТРЕЛЯТЬ!

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tuorqai

вернули 2007. для полноты картинки не хватает отжимающей телефоны гопоты

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Glory to Ukraine

Так тоже вернули. Росгвардия называется

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Демшиза круче либертарианства

Евро 0, москвич, кнопочные телефоны.
Видеомагнитофны и пленочные мыльницы следующие. Естественно китайский ноунеймы.

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Noname nonamer

Но при этом системы слежения современные, сэдли

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1 комментарий
MMM123

Пленка, ммм! Еще теплый ламповый винил. И факс.

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Тимурчик
падение покупательской способности по всему миру

какой там рост кнопочных телефонов в США?)

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Не палимося

ну что, ждем чипьі с 3того хлама в орланах и ракетах

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Jeff Lebowski

Ну вот хотели в 2007 вернутся пожалуйста! А говорите государству похуй на то что хочет простой народ

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А.Д.

Здоровее будем!

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Коровка спасла Россию

2023: «Рынок дисковых проводных телефонов в России показал значительный рост по отношению к кнопочным»

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Diana Igorevna

А рост продажи дисковых телефонов когда?

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Kabanchik

А я б купил кнопочник. Пусть только будет из нормальных материалов как раньше и с более-менее удобной ос хотя бы на уровне series40 нокии.

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Коровка спасла Россию

Какие рингтоны популярны в 2022?

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Sergei Timofeyev

Объём продаж кнопочных телефонов вырос из-за того, что многие понимали к чему и что идёт. Кнопочный телефон в данном случае удобнее (хотя бы поменьше кирпич будет, если сотовая связь наебнётся) и дольше держит заряд.

Падение спроса в войну - абсолютно нормальное явление.

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Товарищ Майор

В кнопочном телефоне товарищ майор не найдет неправильные подписки в телеге

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