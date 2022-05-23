Объём рынка кнопочных телефонов в России вырос почти в 1,5 раза, а поставки смартфонов сократились Статьи редакции
При этом спрос на кнопочные устройства продолжает падать.
Согласно отчёту аналитического центра GS Group, в первом квартале 2022 года поставки кнопочных телефонов в Россию увеличились на 43% по сравнению с данными прошлого года. Поставки смартфонов в свою очередь упали на 14%. При этом из-за роста цен денежный объём рынка вырос на 10% и составил 197 миллиардов рублей.
Всего за три месяца в Россию поставили 10,3 миллиона устройств связи — 6,8 миллиона смартфонов и 3,5 миллиона кнопочных телефонов. Руководитель GS Group отметил, что в начале года поставки смартфонов не отличались от 2021 года, в феврале выросло количество кнопочных телефонов, а в марте резко упали объёмы обеих категорий — до двух раз в сравнении с предыдущими годами.
Интерес потребителей к кнопочным телефонам, несмотря на рост объёмов рынка, продолжает падать. По оценке представителя «М.Видео-Эльдорадо», за первый квартал 2022 года было продано 1,3 миллиона таких устройств — на 11% меньше, чем год назад. В салонах «Мегафона» тоже заметили снижение спроса на 12%. Некоторые ретейлеры отмечают, что спрос зависит от сезона: с началом дачного и сезона строительства объемы продаж увеличиваются.
После начала боевых действий в Украине многие иностранные производители смартфонов, включая лидеров рынка Apple и Samsung, остановили поставки устройств в Россию. Оставшимся брендам также пришлось сократить объёмы импорта из-за проблем с логистикой и курсом рубля. Ретейлеры заявили, что запасов устройств хватит на 2-3 месяца, а позже правительство легализовало параллельный импорт для популярных брендов.
Аналитики GS Group отметили, что если лидеры рынка не вернутся в Россию, их место могут занять оставшиеся бренды — Xiaomi, Honor и Realme. По оценке исследователей, доля китайских устройств может вырасти до 80%, остальные 20% составят российские производители и «серые» смартфоны.
На самом деле все объясняется элементарно:
Айтишники-тыжпрограммисты съебались, осталая серая малообразованная масса, которая без их помощи разобраться в смартфонах этих ваших не способна.
Вот и приходится покупать то, на что хватает мозгов
да ну брось, серая масса и кнопочные телефоны могла не осилить: "сохрани мне этот номер, пожалуйста"
У меня складывается впечатление что ты просто пытаешься оправдать свой отъезд, а сам по ночам плачишь в углу комнаты и завываешь "что же я наделал".
вот эту картинку поставьте в пост
и эту
Переоснащают колл-центры банков
Пришло твое время, Сименс С25!
А посовременней нет? Мне бы игр по ик накачать.
сименс тоже съебался, не тешь себя иллюзиями
Как же хочется Nokia 6300. Как же хочется новенький, светленький, девственный — только из магазина, не б/у. И java-игр туда, чтобы 240x320 RUS, чтобы зашёл в папку игры и изолировался от неприятного социума. БОЖЕ КАК ЖЕ МНЕ ПЛОХО БЕЗ Nokia 6300.
Странно, что нет экспертной оценки эльдара викторовича
Он набирает свой экспертный комментарий на кнопочном телефоне с пятницы. Он не успел его закончить набирать и прислать , пришлось выпускать материал без него
Кстати, вы же в курсе, да, что кнопкофоны сейчас делают на том же самом Андроиде и часто заряжены недобросовестными поставщиками на отправку платных СМС, геолокацию и прочее говно, но интерфейса к списку приложений уже нет? А то многие считают, что кнопкофон безопаснее. И сейчас, когда всё подорожало, продавцы, наверно, начнут давить на эту педаль.
Пруфы по запросу, лень в хистори браузера копаться.
На хабре было расследование. Если коротко по памяти - все ноунейм бренды Китая имеют бекдоры/встроенную рекламу/отправку смс на подписки и прочие прелести. Правда те же ноунейм бренды и на обычных смартфонах без кнопок делают тоже самое :)
вернули 2007. для полноты картинки не хватает отжимающей телефоны гопоты
Так тоже вернули. Росгвардия называется
"никто не вернется в 2007...", ой, как то неудобно вышло (Медведев антиВанга)
Ватный аналитик: бренды взяли и просто кинули наш рынок! Но при этом причину в убийстве мирных граждан страной не видит)
ПРЕДАТЕЛЬСТВО!!! РАССТРЕЛЯТЬ!
2023: «Рынок дисковых проводных телефонов в России показал значительный рост по отношению к кнопочным»
Евро 0, москвич, кнопочные телефоны.
Видеомагнитофны и пленочные мыльницы следующие. Естественно китайский ноунеймы.
Но при этом системы слежения современные, сэдли
Пленка, ммм! Еще теплый ламповый винил. И факс.
Ну вот хотели в 2007 вернутся пожалуйста! А говорите государству похуй на то что хочет простой народ
какой там рост кнопочных телефонов в США?)
А рост продажи дисковых телефонов когда?
зумеры не смогут ими пользоваться. Наконец-то мы избавимся от голосовых
Здоровее будем!
Вернули суки 2007, но не так как хотелось
ну что, ждем чипьі с 3того хлама в орланах и ракетах
Объём продаж кнопочных телефонов вырос из-за того, что многие понимали к чему и что идёт. Кнопочный телефон в данном случае удобнее (хотя бы поменьше кирпич будет, если сотовая связь наебнётся) и дольше держит заряд.
Падение спроса в войну - абсолютно нормальное явление.
В кнопочном телефоне товарищ майор не найдет неправильные подписки в телеге
А я б купил кнопочник. Пусть только будет из нормальных материалов как раньше и с более-менее удобной ос хотя бы на уровне series40 нокии.
Какие рингтоны популярны в 2022?
Получается, Медвед врал, когда утверждал, что никто и никогда не вернется в 2007-й год (
А он хоть когда-нибудь не врал?
Интерес потребителей к кнопочным телефонам, несмотря на рост объёмов рынка, продолжает падать. По оценке представителя «М.Видео-Эльдорадо», за первый квартал 2022 года было продано 1,3 миллиона таких устройств — на 11% меньше, чем год назад. В салонах «Мегафона» тоже заметили снижение спроса на 12%.
Как же обожаю статьи винегрет про рынок. "Ну что-то подросло, а что-то упало.", вот посылка, вот предпосылка, а связывать мы не будем, переходим к части про китайские смартфоны.
В комментариях ведется обсуждение новости исходят из того, что кнопочные это прям стабильный тренд, но на деле в статье где надо проценты, где надо объем, а где-то количество продаж. Блядь бесит резонерство.
ну вот, старик нашел способ разворачивать время вспять, по формуле P=ZV.