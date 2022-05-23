При этом спрос на кнопочные устройства продолжает падать.

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Согласно отчёту аналитического центра GS Group, в первом квартале 2022 года поставки кнопочных телефонов в Россию увеличились на 43% по сравнению с данными прошлого года. Поставки смартфонов в свою очередь упали на 14%. При этом из-за роста цен денежный объём рынка вырос на 10% и составил 197 миллиардов рублей.

Всего за три месяца в Россию поставили 10,3 миллиона устройств связи — 6,8 миллиона смартфонов и 3,5 миллиона кнопочных телефонов. Руководитель GS Group отметил, что в начале года поставки смартфонов не отличались от 2021 года, в феврале выросло количество кнопочных телефонов, а в марте резко упали объёмы обеих категорий — до двух раз в сравнении с предыдущими годами.

Сегодня на соотношение в продажах смартфонов и кнопочных телефонов гораздо большее влияние оказывают непотребительские факторы: турбулентность логистики, лояльность к бренду, который, как оказалось, может просто бросить свой рынок, и падение покупательской способности по всему миру. Александр Сурков руководитель GS Group

Интерес потребителей к кнопочным телефонам, несмотря на рост объёмов рынка, продолжает падать. По оценке представителя «М.Видео-Эльдорадо», за первый квартал 2022 года было продано 1,3 миллиона таких устройств — на 11% меньше, чем год назад. В салонах «Мегафона» тоже заметили снижение спроса на 12%. Некоторые ретейлеры отмечают, что спрос зависит от сезона: с началом дачного и сезона строительства объемы продаж увеличиваются.

После начала боевых действий в Украине многие иностранные производители смартфонов, включая лидеров рынка Apple и Samsung, остановили поставки устройств в Россию. Оставшимся брендам также пришлось сократить объёмы импорта из-за проблем с логистикой и курсом рубля. Ретейлеры заявили, что запасов устройств хватит на 2-3 месяца, а позже правительство легализовало параллельный импорт для популярных брендов.

Аналитики GS Group отметили, что если лидеры рынка не вернутся в Россию, их место могут занять оставшиеся бренды — Xiaomi, Honor и Realme. По оценке исследователей, доля китайских устройств может вырасти до 80%, остальные 20% составят российские производители и «серые» смартфоны.