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«Коммерсантъ»: российские власти выделили 260 миллионов рублей на разработку игры о Смутном времени Статьи редакции

Игрой займётся студия без опыта разработки самостоятельных проектов, а релиз обещают уже в 2024 году.

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«Минин и Пожарский». М. И. Скотти, 1850 год

Новосибирская студия Cyberia Limited получила грант от «Института развития интернета» (ИРИ) на разработку игры «Смута» в жарне экшн-RPG, сообщает «Коммерсантъ». В основу сюжета ляжет роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Разработчики обещают выпустить проект к 2024 году.

Официально сумма гранта не раскрывается, но источники «Ъ» сообщают о 260 миллионах рублей. Обычно ИРИ финансирует 50-70% проектов, так что общая стоимость игры может составить 370-520 миллионов рублей, считает издание. По словам разработчиков из Cyberia Limited, у компании достаточно средств для создания AA-игры — в индустрии это считается средним уровнем бюджета.

По словам одного из разработчиков, сюжет «Смуты» расскажет о князе Юрии Милославском, который вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским будет бороться против польских захватчиков. Cyberia Limited вдохновлялась игрой Ghost of Tsushima от Sony, в которой самураи противостоят монголам. «У нас схожий мотив — борьба небольшого числа патриотов, которые смогли победить польскую армию», — рассказал сотрудник студии «Коммерстанту».

По информации Cyberia Limited, до этого компания занималась разработкой на аутсорсе для зарубежных студий. Однако раздел «Наши клиенты» на сайте студии не активен, а в портфолио работы дизайнеров и 3D-художников приведены без описания. Больше подробностей о проектах есть в соцсетях, но аккаунты не обновляются с 2018 года.

АНО ИРИ появилась в 2014 году при поддержке администрации президента, её возглавляет Алексей Гореславский, в прошлом курировавший интернет-сферу в администрации. С 2021 года организация поддержала ряд игровых проектов, и в ближайшие годы хочет увеличить финансирование этого направления.

#новости #игры #гранты

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64 комментария
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гчк

после этой новости на дтф вообще охуели

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Благодарный хичхакер

Они там не разохуевают

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2 комментария
Усталый хичхакер

вот самые популярные комменты

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7 комментариев
Noname nonamer

Экшн-рпг это типо Диабла где рэндомный опричник бегает за польскими демонами чтоль ?

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1 комментарий
Чрезвычайный алмаз

2024 год: возбуждено уголовное дело по факту хищения 260 миллионов рублей

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Andrew K.

Ты что на хищение не возбуждают, возбуждают если не поделился

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Правильный торшер

сюжет «Смуты» расскажет о князе Юрии Милославском, который вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Орловым будет бороться против польских кофеварок.

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Солёная собака

Здраствуйте. Я, Кирилл. Хотел бы чтобы вы сделали игру, 3Д-экшон суть такова... Пользователь может играть лесными эльфами, охраной дворца и злодеем. И если пользователь играет эльфами то эльфы в лесу, домики деревяные набигают солдаты дворца и злодеи. Можно грабить корованы... И эльфу раз лесные то сделать так что там густой лес...

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1 комментарий
Солёная собака
«У нас схожий мотив — борьба небольшого числа патриотов, которые смогли победить польскую армию»

охуеть конечно

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Русский

А Лжедмитрий Орлов будет???

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3 комментария
Конь Федерации

Уникальные дополнения к игре:
- Можно вырезать жителей украинской деревни
- Высадить на американском берегу русский десант
- Искупаться в фонтане в центре Лондона
- Набить купола при настройке внешности персонажа

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Андрей Лагутин

у коммерсанта там такая картинка в качестве иллюстрации

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Чрезвычайный алмаз

Журналистский коллектив посылает сигналы

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Андрей Охапкин
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Благодарный хичхакер

РосПил

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Nick Nick

пилигр

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1 комментарий
Noname nonamer

Распильно

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Нежный Артем

Не так.
Вы игру делаете?
Нет, только рассказываем.
Роспильное…

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1 комментарий
Beerman

Вытащат вот это из закромов, а 260 лямов попилят

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Случайный поезд

"Игрой займётся студия без опыта разработки самостоятельных проектов"

"релиз обещают уже в 2024 году"

Что блядь может пойти не так?

Чую, знатная залупа назревает

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Педагогический алмаз

Новая серия «дети против волшебников»?

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Благодарный хичхакер

Корованы можно будет грабить?

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Трудный рак

Студия без опыта будет пилить свой Гост оф Цусима. Уже представляю себе нового Гульмана.

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Noname nonamer

Бля, понял что забыл процитировать:

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Bink Orrie

сценарий сам хвеликий тсар писать будут, блять уже блевать тянет...)

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Банковский самолет

Расеянского геймдева же не существует.

За счет каких ресурсов эти ебланы собрались делать проект?

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НАПОСТИЛ НА ПЯТНАШКУ

Накупить ассетов в юнити-магазе и склеить их вместе на спагетти-код.
Что ещё за 2 года можно успеть сделать?

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3 комментария
Своевольный Калач

А вообще, я бы поиграл в соулслайк про Смутное время.

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Случайный поезд

Прям таки вижу слоган игры:

- Создай билд своего Лжедмитрия! Мага. Чародея. Или воина

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Арт П

а по факту поиграете в какой-то треш в стиле дьябло

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1 комментарий
Благодарный хичхакер

Милославский, Смута, 260 млн

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WatermelonTheMouse

от создателей "Дети против волшебников"

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Случайный поезд

Они на что-то намекают или просто угарают?

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Случайный поезд

*Сюжет игры основан на исторических галлюцинациях плешивого хуйла

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Арт П

Охуел бы, если бы государство выделили денег на разработку игры не по российской истории

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Свежий американец

Будет как с Postal 3

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Vitaly Tokin

Гульмэн в средневековье

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Leo Bonhart

Вы тут смехуёчки, туда-сюда, а второго спейсмарина сейчас в Санкт-Петербурге делают.

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Своевольный Калач

Ждём обзор Мэддисона (из 2009 года) на игру.

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Разноцветный дым

ведь это же сеттинг который все прсоят ( я фэнтэзи с мечами то не переношу , а тут вообще хуй пойми че будет )

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ziggy stardust
на разработку игры о Смутном времени

не чекаємо, а готуймося, так би мовити.

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отображение имя

Можно играть за dtf, можно за пикабу, можно за tj , если за пикабу то набеги на кого то ( на tj) , можно прыгать, набегают потриоты. Схранятся можно...

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Глеб Ворончихин

Ассасинс Крид по русски:
assassin's creed = ПринципЪ Убiвца

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VIPER

Поздравим с подключением чуваков — наконец-то поняли, что игровая индустрия это огромное поле для пропаганды

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