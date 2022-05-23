«Коммерсантъ»: российские власти выделили 260 миллионов рублей на разработку игры о Смутном времени Статьи редакции
Игрой займётся студия без опыта разработки самостоятельных проектов, а релиз обещают уже в 2024 году.
Новосибирская студия Cyberia Limited получила грант от «Института развития интернета» (ИРИ) на разработку игры «Смута» в жарне экшн-RPG, сообщает «Коммерсантъ». В основу сюжета ляжет роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Разработчики обещают выпустить проект к 2024 году.
Официально сумма гранта не раскрывается, но источники «Ъ» сообщают о 260 миллионах рублей. Обычно ИРИ финансирует 50-70% проектов, так что общая стоимость игры может составить 370-520 миллионов рублей, считает издание. По словам разработчиков из Cyberia Limited, у компании достаточно средств для создания AA-игры — в индустрии это считается средним уровнем бюджета.
По словам одного из разработчиков, сюжет «Смуты» расскажет о князе Юрии Милославском, который вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским будет бороться против польских захватчиков. Cyberia Limited вдохновлялась игрой Ghost of Tsushima от Sony, в которой самураи противостоят монголам. «У нас схожий мотив — борьба небольшого числа патриотов, которые смогли победить польскую армию», — рассказал сотрудник студии «Коммерстанту».
По информации Cyberia Limited, до этого компания занималась разработкой на аутсорсе для зарубежных студий. Однако раздел «Наши клиенты» на сайте студии не активен, а в портфолио работы дизайнеров и 3D-художников приведены без описания. Больше подробностей о проектах есть в соцсетях, но аккаунты не обновляются с 2018 года.
АНО ИРИ появилась в 2014 году при поддержке администрации президента, её возглавляет Алексей Гореславский, в прошлом курировавший интернет-сферу в администрации. С 2021 года организация поддержала ряд игровых проектов, и в ближайшие годы хочет увеличить финансирование этого направления.
после этой новости на дтф вообще охуели
Они там не разохуевают
вот самые популярные комменты
Экшн-рпг это типо Диабла где рэндомный опричник бегает за польскими демонами чтоль ?
2024 год: возбуждено уголовное дело по факту хищения 260 миллионов рублей
Ты что на хищение не возбуждают, возбуждают если не поделился
сюжет «Смуты» расскажет о князе Юрии Милославском, который вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Орловым будет бороться против польских кофеварок.
Здраствуйте. Я, Кирилл. Хотел бы чтобы вы сделали игру, 3Д-экшон суть такова... Пользователь может играть лесными эльфами, охраной дворца и злодеем. И если пользователь играет эльфами то эльфы в лесу, домики деревяные набигают солдаты дворца и злодеи. Можно грабить корованы... И эльфу раз лесные то сделать так что там густой лес...
охуеть конечно
А Лжедмитрий Орлов будет???
Уникальные дополнения к игре:
- Можно вырезать жителей украинской деревни
- Высадить на американском берегу русский десант
- Искупаться в фонтане в центре Лондона
- Набить купола при настройке внешности персонажа
у коммерсанта там такая картинка в качестве иллюстрации
Журналистский коллектив посылает сигналы
РосПил
пилигр
Распильно
Не так.
Вы игру делаете?
Нет, только рассказываем.
Роспильное…
Вытащат вот это из закромов, а 260 лямов попилят
"Игрой займётся студия без опыта разработки самостоятельных проектов"
"релиз обещают уже в 2024 году"
Что блядь может пойти не так?
Чую, знатная залупа назревает
Новая серия «дети против волшебников»?
Корованы можно будет грабить?
Студия без опыта будет пилить свой Гост оф Цусима. Уже представляю себе нового Гульмана.
Бля, понял что забыл процитировать:
сценарий сам хвеликий тсар писать будут, блять уже блевать тянет...)
Расеянского геймдева же не существует.
За счет каких ресурсов эти ебланы собрались делать проект?
Накупить ассетов в юнити-магазе и склеить их вместе на спагетти-код.
Что ещё за 2 года можно успеть сделать?
А вообще, я бы поиграл в соулслайк про Смутное время.
Прям таки вижу слоган игры:
- Создай билд своего Лжедмитрия! Мага. Чародея. Или воина
а по факту поиграете в какой-то треш в стиле дьябло
Милославский, Смута, 260 млн
от создателей "Дети против волшебников"
Они на что-то намекают или просто угарают?
*Сюжет игры основан на исторических галлюцинациях плешивого хуйла
Охуел бы, если бы государство выделили денег на разработку игры не по российской истории
Будет как с Postal 3
Гульмэн в средневековье
Вы тут смехуёчки, туда-сюда, а второго спейсмарина сейчас в Санкт-Петербурге делают.
Ждём обзор Мэддисона (из 2009 года) на игру.
ведь это же сеттинг который все прсоят ( я фэнтэзи с мечами то не переношу , а тут вообще хуй пойми че будет )
не чекаємо, а готуймося, так би мовити.
Можно играть за dtf, можно за пикабу, можно за tj , если за пикабу то набеги на кого то ( на tj) , можно прыгать, набегают потриоты. Схранятся можно...
Ассасинс Крид по русски:
assassin's creed = ПринципЪ Убiвца
Поздравим с подключением чуваков — наконец-то поняли, что игровая индустрия это огромное поле для пропаганды