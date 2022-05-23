Игрой займётся студия без опыта разработки самостоятельных проектов, а релиз обещают уже в 2024 году.

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«Минин и Пожарский». М. И. Скотти, 1850 год

Новосибирская студия Cyberia Limited получила грант от «Института развития интернета» (ИРИ) на разработку игры «Смута» в жарне экшн-RPG, сообщает «Коммерсантъ». В основу сюжета ляжет роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Разработчики обещают выпустить проект к 2024 году.

Официально сумма гранта не раскрывается, но источники «Ъ» сообщают о 260 миллионах рублей. Обычно ИРИ финансирует 50-70% проектов, так что общая стоимость игры может составить 370-520 миллионов рублей, считает издание. По словам разработчиков из Cyberia Limited, у компании достаточно средств для создания AA-игры — в индустрии это считается средним уровнем бюджета.

По словам одного из разработчиков, сюжет «Смуты» расскажет о князе Юрии Милославском, который вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским будет бороться против польских захватчиков. Cyberia Limited вдохновлялась игрой Ghost of Tsushima от Sony, в которой самураи противостоят монголам. «У нас схожий мотив — борьба небольшого числа патриотов, которые смогли победить польскую армию», — рассказал сотрудник студии «Коммерстанту».

По информации Cyberia Limited, до этого компания занималась разработкой на аутсорсе для зарубежных студий. Однако раздел «Наши клиенты» на сайте студии не активен, а в портфолио работы дизайнеров и 3D-художников приведены без описания. Больше подробностей о проектах есть в соцсетях, но аккаунты не обновляются с 2018 года.