За двадцать лет работы мне доводилось наблюдать разные виражи нашей внешней политики, но никогда ещё мне не было так стыдно за свою страну и свою работу, как 24 февраля 2022 года. Развязанная Путиным агрессивная война с Украиной, а по факту со всем западным миром, — не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое тяжкое преступление против народа России, которое жирной буквой Z перечеркнуло все надежды на постепенное развитие в нашей стране процветающего демократического общества.



Те, кто задумал эту войну, хотят только одного — остаться у власти навсегда, жить в помпезных безвкусных дворцах, плавать на яхтах, по тоннажу и стоимости сравнимых со всем Военно-Морским флотом России, наслаждаясь неограниченной властью и полнейшей безнаказанностью. Ради этого они готовы принести в жертву множество жизней. Тысячи россиян и украинцев уже погибли ради этой цели.



К сожалению, все эти двадцать лет уровень лжи и непрофессионализма в работе МИД всё время возрастал. Однако в последние годы это приобрело просто катастрофический масштаб. Вместо непредвзятого информирования о происходящем, беспристрастного анализа и трезвого прогнозирования — пропагандистские клише в духе советских газет 30-х годов. Выстроена система, которая обманывает сама себя.



Министр Лавров — хорошая иллюстрация деградации этой системы. За 18 лет он прошёл путь от профессионала и образованного интеллектуала, на которого хотелось равняться многим сотрудникам министерства, до человека, постоянно транслирующего противоречащие друг другу заявления и угрожающего миру (то есть и России тоже) ядерным оружием!



Сегодня МИД не занимается дипломатией. Он сеет ложь, разжигает ненависть и войну. Дипломатия обслуживает частные интересы узкого круга лиц, которые не имеют ничего общего с настоящими потребностями российского общества. У России больше не осталось союзников и объяснение этому — агрессивная политика нашей страны, а не пресловутая русофобия, о которой постоянно говорят на российском телевидении.



Я учился на дипломата и хотел бы и дальше работать на свою страну. Но сегодня, к сожалению, оставаться на госслужбе и следовать губительному политическому курсу означает предавать свою Родину. Не хочу и не могу этого делать. В связи с этим я принял решение уволиться.

