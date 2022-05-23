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«Никогда ещё мне не было так стыдно за свою страну»: советник России при ООН Борис Бондарев подал в отставку Статьи редакции

По мнению дипломата, военные действия — «самое тяжкое преступление» против украинских и российских народов, МИД «сеет ложь», а власти готовы «принести в жертву множество жизней» ради «помпезных безвкусных дворцов» и яхт, «по тоннажу и стоимости сравнимых со всем российским Военно-Морским флотом».

Сотрудник постоянного представительства России при ООН в Женеве Борис Бондарев объявил о своей отставке из-за военных действий в Украине. Дипломат опубликовал своё заявление на странице в LinkedIn, передаёт «Радио Свобода». Обращение Бондарева также опубликовал директор правозащитной и наблюдательной группы ООН UN Watch Хиллель Нойер.

За двадцать лет работы мне доводилось наблюдать разные виражи нашей внешней политики, но никогда ещё мне не было так стыдно за свою страну и свою работу, как 24 февраля 2022 года. Развязанная Путиным агрессивная война с Украиной, а по факту со всем западным миром, — не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое тяжкое преступление против народа России, которое жирной буквой Z перечеркнуло все надежды на постепенное развитие в нашей стране процветающего демократического общества.


Те, кто задумал эту войну, хотят только одного — остаться у власти навсегда, жить в помпезных безвкусных дворцах, плавать на яхтах, по тоннажу и стоимости сравнимых со всем Военно-Морским флотом России, наслаждаясь неограниченной властью и полнейшей безнаказанностью. Ради этого они готовы принести в жертву множество жизней. Тысячи россиян и украинцев уже погибли ради этой цели.

К сожалению, все эти двадцать лет уровень лжи и непрофессионализма в работе МИД всё время возрастал. Однако в последние годы это приобрело просто катастрофический масштаб. Вместо непредвзятого информирования о происходящем, беспристрастного анализа и трезвого прогнозирования — пропагандистские клише в духе советских газет 30-х годов. Выстроена система, которая обманывает сама себя.

Министр Лавров — хорошая иллюстрация деградации этой системы. За 18 лет он прошёл путь от профессионала и образованного интеллектуала, на которого хотелось равняться многим сотрудникам министерства, до человека, постоянно транслирующего противоречащие друг другу заявления и угрожающего миру (то есть и России тоже) ядерным оружием!

Сегодня МИД не занимается дипломатией. Он сеет ложь, разжигает ненависть и войну. Дипломатия обслуживает частные интересы узкого круга лиц, которые не имеют ничего общего с настоящими потребностями российского общества. У России больше не осталось союзников и объяснение этому — агрессивная политика нашей страны, а не пресловутая русофобия, о которой постоянно говорят на российском телевидении.

Я учился на дипломата и хотел бы и дальше работать на свою страну. Но сегодня, к сожалению, оставаться на госслужбе и следовать губительному политическому курсу означает предавать свою Родину. Не хочу и не могу этого делать. В связи с этим я принял решение уволиться.

Борис Бондарев
сотрудник постоянного представительства России при ООН

#новости #политика #оон

3459 просмотров
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51 комментарий
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Гражданин постиронии
«самое тяжкое преступление против народа России»

Народа Украины.

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Британский жар

Украину Россия бомбит, только три месяца, а Воронеж уже лет 20

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2 комментария
Petr Friendship

Да нет все правильно. Украину отстроят, пуще прежнего. А России - беспросветная *Zда

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5 комментариев
Смелый велосипед

Против всех восточных славян

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Dra

Очень здравый текст.

Выстроена система, которая обманывает сама себя.

Надеюсь, это её и погубит.

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Трудный рак

Оно всё к тому и идёт, похоже. Путинская система "лояльность в обмен на доступ к коррупции" слишком сильно разрослась. Когда большая часть средств разворовывается по пути сверху вниз, а функционеры гордо рапортуют наверх о том, что все задачи отлично выполнены, наверху начинают принимать решения, основанные на ложных данных.
Вот и одна из топовых армий мира оказалась не очень-то крутой. И пестуемое с 14-го года импортозамещение оказалось внезапно проваленным. И завербованные по всей европе илиты почему-то не топят за РФ, а осуждают войны.
Как же так вышло? Ведь все чиновники докладывали великому лидеру, что всё чин чинарём.

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Гибкий пришелец

коррупция - это палка о двух концах, что мы уже и увидели на примере оснащения армии

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Усталый хичхакер

ну совок она погубила

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Перпендикулярный ТЖ

она уже мертва, движется по инерции

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андрей Андреев

Сейчас Машка алкашка вылезти со следами на лице от приема сильнодействующих веществ и скажет,что это всё фейк

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Johan Joseph
Вообще мы его из жалости держали, а так давно уволить хотели
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Nick Rosenberg
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Роман Горячкин

Самое время. Когда ситуация слишком. затягивается, подобные поступки переламывают спину верблюду

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2 комментария
Eduard Makaronniiy

А где он был последние 3 месяца? Если бы агрессия закончилась за 5 дней, его бы устроило?
Или он ждал подтверждения, что ему дадут беженство по политическим мотивам, если он публично отречётся от МИД и России? Сомневаясь что этого будет достаточно, без открытого дела ?

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Роман Горячкин

Сто сорок миллионов человек не спросишь, где они были, что ели....

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Бедный самолет
Катастр офический
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Dmitry

Это греческий мыслитель

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бавовна

А его не кокнут за такое? Это же не повариха на кухне высказалась или школьница в Дагестане.
Жаль что это никогда не прочитают великие патриоты.

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Dmitry

Да кому он нужен, скажут что продался за деньги сша и всего делов

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1 комментарий
Усталый кран
За двадцать лет работы мне доводилось наблюдать разные виражи нашей внешней политики, но никогда ещё мне не было так стыдно

Стыд хорошее чувство

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Andy

Жаль что так высказываются только те, кто может это сделать без особых последствий.

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T:ema

Например, студентка в Екатеринбурге, да?

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Смелый велосипед

Чтобы высказывались и прекратили поддерживать войну остальные, нужно убрать особые последствия (позволить сбежать из страны без наказания и доживать на наворованные деньги).

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1 комментарий
Британский жар
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Бедный самолет

@Кто это

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2 комментария
Алексей Логачев

Проклятые американцы купили и нашего представителя в ООН :(

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Агрессивный ключ

Есть ещё люди

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Тимурчик

Эти люди ещё хуже Лавровых, они переобулись, когда увидели весь пиздец и что никакого Киева за 3 дня не будет, но ещё и есть угроза персональных санкций в т.ч. для семьи. Респект только тем, кто 24 февраля заявил про это.

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1 комментарий
Ім'я та По-батькові
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RAA

И добавил: путин чёрт.

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Noname nonamer

В середине английский у него поплохел, не до ужас ужас но думал что у дипломатов лучше, точно реальное ?

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The Дмитрий

Например?

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3 комментария
Илья Мартынов

Так и есть...

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Леонид Гудимов

Фига заморочился дядька: написал-распечатал-сфоткал распечатку и выложил эту фотку на линкедин. Чтобы показать что богатый и может себе позволить использовать белую бумагу. Ну а если серьезно, как-то долго он решался, после Бучи и Ирпеня и отмазывания в то время всяких тварей со стороны МИДа вдруг решил что хватит, надоело.

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