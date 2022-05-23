За двадцать лет работы мне доводилось наблюдать разные виражи нашей внешней политики, но никогда ещё мне не было так стыдно за свою страну и свою работу, как 24 февраля 2022 года. Развязанная Путиным агрессивная война с Украиной, а по факту со всем западным миром, — не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое тяжкое преступление против народа России, которое жирной буквой Z перечеркнуло все надежды на постепенное развитие в нашей стране процветающего демократического общества.
Те, кто задумал эту войну, хотят только одного — остаться у власти навсегда, жить в помпезных безвкусных дворцах, плавать на яхтах, по тоннажу и стоимости сравнимых со всем Военно-Морским флотом России, наслаждаясь неограниченной властью и полнейшей безнаказанностью. Ради этого они готовы принести в жертву множество жизней. Тысячи россиян и украинцев уже погибли ради этой цели.
К сожалению, все эти двадцать лет уровень лжи и непрофессионализма в работе МИД всё время возрастал. Однако в последние годы это приобрело просто катастрофический масштаб. Вместо непредвзятого информирования о происходящем, беспристрастного анализа и трезвого прогнозирования — пропагандистские клише в духе советских газет 30-х годов. Выстроена система, которая обманывает сама себя.
Министр Лавров — хорошая иллюстрация деградации этой системы. За 18 лет он прошёл путь от профессионала и образованного интеллектуала, на которого хотелось равняться многим сотрудникам министерства, до человека, постоянно транслирующего противоречащие друг другу заявления и угрожающего миру (то есть и России тоже) ядерным оружием!
Сегодня МИД не занимается дипломатией. Он сеет ложь, разжигает ненависть и войну. Дипломатия обслуживает частные интересы узкого круга лиц, которые не имеют ничего общего с настоящими потребностями российского общества. У России больше не осталось союзников и объяснение этому — агрессивная политика нашей страны, а не пресловутая русофобия, о которой постоянно говорят на российском телевидении.
Я учился на дипломата и хотел бы и дальше работать на свою страну. Но сегодня, к сожалению, оставаться на госслужбе и следовать губительному политическому курсу означает предавать свою Родину. Не хочу и не могу этого делать. В связи с этим я принял решение уволиться.
Народа Украины.
Украину Россия бомбит, только три месяца, а Воронеж уже лет 20
Да нет все правильно. Украину отстроят, пуще прежнего. А России - беспросветная *Zда
Против всех восточных славян
Очень здравый текст.Выстроена система, которая обманывает сама себя.
Надеюсь, это её и погубит.
Оно всё к тому и идёт, похоже. Путинская система "лояльность в обмен на доступ к коррупции" слишком сильно разрослась. Когда большая часть средств разворовывается по пути сверху вниз, а функционеры гордо рапортуют наверх о том, что все задачи отлично выполнены, наверху начинают принимать решения, основанные на ложных данных.
Вот и одна из топовых армий мира оказалась не очень-то крутой. И пестуемое с 14-го года импортозамещение оказалось внезапно проваленным. И завербованные по всей европе илиты почему-то не топят за РФ, а осуждают войны.
Как же так вышло? Ведь все чиновники докладывали великому лидеру, что всё чин чинарём.
коррупция - это палка о двух концах, что мы уже и увидели на примере оснащения армии
ну совок она погубила
она уже мертва, движется по инерции
Сейчас Машка алкашка вылезти со следами на лице от приема сильнодействующих веществ и скажет,что это всё фейк
Самое время. Когда ситуация слишком. затягивается, подобные поступки переламывают спину верблюду
А где он был последние 3 месяца? Если бы агрессия закончилась за 5 дней, его бы устроило?
Или он ждал подтверждения, что ему дадут беженство по политическим мотивам, если он публично отречётся от МИД и России? Сомневаясь что этого будет достаточно, без открытого дела ?
Сто сорок миллионов человек не спросишь, где они были, что ели....
Это греческий мыслитель
А его не кокнут за такое? Это же не повариха на кухне высказалась или школьница в Дагестане.
Жаль что это никогда не прочитают великие патриоты.
Да кому он нужен, скажут что продался за деньги сша и всего делов
Стыд хорошее чувство
Жаль что так высказываются только те, кто может это сделать без особых последствий.
Например, студентка в Екатеринбурге, да?
Чтобы высказывались и прекратили поддерживать войну остальные, нужно убрать особые последствия (позволить сбежать из страны без наказания и доживать на наворованные деньги).
@Кто это
Проклятые американцы купили и нашего представителя в ООН :(
Есть ещё люди
Эти люди ещё хуже Лавровых, они переобулись, когда увидели весь пиздец и что никакого Киева за 3 дня не будет, но ещё и есть угроза персональных санкций в т.ч. для семьи. Респект только тем, кто 24 февраля заявил про это.
И добавил: путин чёрт.
В середине английский у него поплохел, не до ужас ужас но думал что у дипломатов лучше, точно реальное ?
Например?
Так и есть...
Фига заморочился дядька: написал-распечатал-сфоткал распечатку и выложил эту фотку на линкедин. Чтобы показать что богатый и может себе позволить использовать белую бумагу. Ну а если серьезно, как-то долго он решался, после Бучи и Ирпеня и отмазывания в то время всяких тварей со стороны МИДа вдруг решил что хватит, надоело.