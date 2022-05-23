«Тинькофф Банк» автоматически оформил рассрочку после просмотра сторис с предложением о ней в приложении Статьи редакции
В компании пообещали «подумать над изменением этого процесса».
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Пользователь vc.ru Cултан Мухтаров пожаловался, что «Тинькофф Банк» без его согласия оформил рассрочку на покупку в супермаркете «Лента». Судя по скриншотам чата с поддержкой банка, она активировалась автоматически после просмотра сторис с информацией о спецпредложении.
Заявку на отмену кредита банк рассматривает в течение недели, говорится в сообщении поддержки.
«Тинькофф» в комментариях на vc.ru и в твиттере подтвердил, что для активации рассрочки достаточно просмотреть информацию о ней в приложении. В банке пообещали «подумать над изменением этого процесса».
Материал дополнен редакцией
С последнего скрина прям хрюкнул
специальные финансовые операции
Демонетизация России
а раньше шутки про гоогл глассес ходили: моргнул — оплатил
Про выборы в РФ помню- если вы за действующего президента, не надо никуда ходить голосовать, просто мигните перед телевизором
Пусть спецпрепараты себе лучше поколют
Интересно, хоть кому-нибудь пришло в голову обратиться в суд, а не в интернетах ныть?
Тут недавно была жалоба на Тинькофф, что они автоматом подключают подписку премиум, даже если тестовый период уже был использован (по факту сразу снимают 2к)
А мне тинькоф не хочет кредитку all airlines открывать. ебанулись, однозначно
Жабы - земноводные.
Кончай шеймить
Так нету больше авиалиний, логично
Ебать. А похуй на то, что чтобы просто узнать, что в спецпредложении, надо как минимум его посмотреть? Страна просто пиздец, если банк может даже сметь выкатывать такое гавно на пользователей
Там раньше было 100500 этих рассрочек и кэшбеков. И чтобы они при покупке применились нужно было протыкивать вручную весь этот здоровенный список. Потом сделали автоматическую активацию на кэшбеки. Видимо недавно включили для рассрочек.
С кешбеком это однозначно плюс. С рассрочками, видимо, они сделают по-другому
мда, не зря соскакиваю с тинькова. правда , по другой причине. с кэшбэком там все хуже и хуже.
Правильно, но с кэшбеком везде должно быть хуже и хуже.
это да. но 0,5% это уже перебор
1% же, не?
уже не, с середины апреля
Мде(
115? Задрочили…
смеха ради, у меня появилась такая рассрочка, на сумму 48₽ после покупки в Пятёрочке
Бля, как выбрать кэшбек на все - отдельная категория, а рассрочки автоматом. Давайте с ипотекой так же
У меня такая же история недавно случилась, о**ела от наглости Тинькофф.
маразм крепчал...
Вот нисколько не удивлен. Никогда не надо связываться с Тинькоффом.
не платить рассрочку и через суд послать Тиньков банк нахуй, а еще лучше взять кредит и уехать из страны навсегда
с рублями
А чо будит? Ато ятак и сделол. А теперь ссу.
Спидранят слив банка
На vc пишут, что активируются автоматически только какие-то "бесплатные рассрочки", с чего клиенты, вроде как, ничего не теряют.
Но всё равно, конечно, сомнительная практика.
Банк-то норм, но вот их маркетолухи какие-то отбитые
когда-нибудь люди поймут, что банки пытаются только наебать своего клиента и ничего больше. но пользоваться ими приходится.
Давно ушел с этой херни. А теперь подавно там сплошная дичь будет творится раз продали банк.
АХАХАХАХАХ
Пынькофф я смотрю только лучше становится