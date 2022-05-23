В компании пообещали «подумать над изменением этого процесса».

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Пользователь vc.ru Cултан Мухтаров пожаловался, что «Тинькофф Банк» без его согласия оформил рассрочку на покупку в супермаркете «Лента». Судя по скриншотам чата с поддержкой банка, она активировалась автоматически после просмотра сторис с информацией о спецпредложении.

Заявку на отмену кредита банк рассматривает в течение недели, говорится в сообщении поддержки.

«Тинькофф» в комментариях на vc.ru и в твиттере подтвердил, что для активации рассрочки достаточно просмотреть информацию о ней в приложении. В банке пообещали «подумать над изменением этого процесса».