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Ржавый Тромбон

«Тинькофф Банк» автоматически оформил рассрочку после просмотра сторис с предложением о ней в приложении Статьи редакции

В компании пообещали «подумать над изменением этого процесса».

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Пользователь vc.ru Cултан Мухтаров пожаловался, что «Тинькофф Банк» без его согласия оформил рассрочку на покупку в супермаркете «Лента». Судя по скриншотам чата с поддержкой банка, она активировалась автоматически после просмотра сторис с информацией о спецпредложении.

Заявку на отмену кредита банк рассматривает в течение недели, говорится в сообщении поддержки.

«Тинькофф» в комментариях на vc.ru и в твиттере подтвердил, что для активации рассрочки достаточно просмотреть информацию о ней в приложении. В банке пообещали «подумать над изменением этого процесса».

#новости #тинькофф #соцсети

Материал дополнен редакцией
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39 комментариев
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Компьютерный завод

С последнего скрина прям хрюкнул

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Высокий торшер
спецпредложения

специальные финансовые операции

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Ненужный чайник

Демонетизация России

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Высокий торшер

а раньше шутки про гоогл глассес ходили: моргнул — оплатил

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Ненужный чайник

Про выборы в РФ помню- если вы за действующего президента, не надо никуда ходить голосовать, просто мигните перед телевизором

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Nick Nick

Пусть спецпрепараты себе лучше поколют

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Борат Сагдиев

Интересно, хоть кому-нибудь пришло в голову обратиться в суд, а не в интернетах ныть?

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Бывший динозавр
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Igor Ivanov

Тут недавно была жалоба на Тинькофф, что они автоматом подключают подписку премиум, даже если тестовый период уже был использован (по факту сразу снимают 2к)

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TJaba

А мне тинькоф не хочет кредитку all airlines открывать. ебанулись, однозначно

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Банковский самолет

Жабы - земноводные.

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Жабы мои жабы

Кончай шеймить

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Boris Gaykovich

Так нету больше авиалиний, логично

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Voronezh Morning Herald

Ебать. А похуй на то, что чтобы просто узнать, что в спецпредложении, надо как минимум его посмотреть? Страна просто пиздец, если банк может даже сметь выкатывать такое гавно на пользователей

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Cecil Cooke

Там раньше было 100500 этих рассрочек и кэшбеков. И чтобы они при покупке применились нужно было протыкивать вручную весь этот здоровенный список. Потом сделали автоматическую активацию на кэшбеки. Видимо недавно включили для рассрочек.

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Cecil Cooke

С кешбеком это однозначно плюс. С рассрочками, видимо, они сделают по-другому

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Чатланин

мда, не зря соскакиваю с тинькова. правда , по другой причине. с кэшбэком там все хуже и хуже.

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Ржавый Тромбон
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Правильно, но с кэшбеком везде должно быть хуже и хуже.

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Чатланин

это да. но 0,5% это уже перебор

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Ржавый Тромбон
Автор

1% же, не?

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Чатланин

уже не, с середины апреля

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Ржавый Тромбон
Автор

Мде(

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God Damn

115? Задрочили…

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Михаил Неизвестный

смеха ради, у меня появилась такая рассрочка, на сумму 48₽ после покупки в Пятёрочке

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Pavel Veretennikov
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kova7ev

Бля, как выбрать кэшбек на все - отдельная категория, а рассрочки автоматом. Давайте с ипотекой так же

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Tanya Green

У меня такая же история недавно случилась, о**ела от наглости Тинькофф.

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Bink Orrie

маразм крепчал...

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Глеб Ларин

Вот нисколько не удивлен. Никогда не надо связываться с Тинькоффом.

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Иностранный Агент

не платить рассрочку и через суд послать Тиньков банк нахуй, а еще лучше взять кредит и уехать из страны навсегда

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Максим Иванов

с рублями

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Суслик от Бублика

А чо будит? Ато ятак и сделол. А теперь ссу.

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Своевольный Калач

Спидранят слив банка

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Дикий кубок

На vc пишут, что активируются автоматически только какие-то "бесплатные рассрочки", с чего клиенты, вроде как, ничего не теряют.
Но всё равно, конечно, сомнительная практика.

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Максим Мекеня

Банк-то норм, но вот их маркетолухи какие-то отбитые

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Chlorine

когда-нибудь люди поймут, что банки пытаются только наебать своего клиента и ничего больше. но пользоваться ими приходится.

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Просто читатель

Давно ушел с этой херни. А теперь подавно там сплошная дичь будет творится раз продали банк.

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пепси

АХАХАХАХАХ

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Агрессивный ключ

Пынькофф я смотрю только лучше становится

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