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Time опубликовал список самых влиятельных людей года — в него попали Дмитрий Муратов, Зендея и Тим Кук Статьи редакции

Также в списке — Владимир Зеленский и Владимир Путин.

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Журнал Time опубликовал список самых влиятельных людей 2022 года. Список разделён на шесть категорий — в него попали и известные предприниматели и другие герои из бизнеса.

«Титаны»

  • Гендиректор Apple Тим Кук.
  • Основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид.
  • Гендиректор Amazon Энди Джесси.
  • Гаутам Адани, основатель конгломерата Adani Group, который занимается морскими грузоперевозками, торговлей, сельским хозяйством, добычей полезных ископаемых и многим другим.
  • Дэвид Заслав, гендиректор кинокомпании Warner Bros. Discovery.
  • Председатель европейского Центробанка Кристин Лагард.

«Новаторы»

  • Джош Уордл, разработчик игры Wordle, которую в феврале купила The New York Times.
  • Майк Кэннон-Брукс, гендиректор Atlassian — разработчика Jira, Trello и Bitbucket.
  • Основатель онлайн-банка Nubank Дэвид Велез.
  • Севгиль Мусаева, украинская журналистка.

«Пионеры»

  • Бывшая сотрудница Facebook* Френсис Хауген, которая поделилась с WSJ внутренними документами компании — на их основе издание выпустило расследование о соцсети.

«Лидеры»

  • Президент Украины Владимир Зеленский.
  • Президент России Владимир Путин.
  • Глава Китая Си Цзиньпин.
  • Президент США Джо Байден.
  • Комик и автор одноимённого подкаста Джо Роган.
  • Главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный.

«Кумиры»

  • Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

*Meta, владеющая Facebook, признана экстремистской в России.

#time #новости

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37 комментариев
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VooDoo

Вот зачем среди хороших людей Хуйла добавили...

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Добро и позитив

Ну так, лидер и борец же

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Усталый хичхакер

ещё политик и молодец

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Фархад Азимов

И огурец

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xqdc

Что бы все люди задавались вопросом почему он там. А не обсуждали остальных)

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постмодерновый синдром

Заметку по поводу того, в чём он влиятельный, накатал Навальный из тюрьмы.

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Michael Konovalov

Потому что Россию развалит и всем станет хорошо.

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MikeArc

Хороший людей? Это ещё нужно доказать

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VooDoo

Кто-то из них обидел тебя?

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Усталый хичхакер

а он тут каким боком?

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Noname

Для этого нужна отдельная номинация, что-то вроде куколда года. Смотреть, как Владольф насилует любые ценности и процедуры, на которых зиждется ЕС и нихуя не делать, это надо быть знатным подлецом.

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Усталый хичхакер

почему Маска нет?

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Городской сумасшедший

Потому что Time, как и многие другие СМИ, принадлежат левакам. А Маск сопротивляется левацкой гегемонии, как и Трамп.

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Усталый хичхакер

путин - левак?

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Городской сумасшедший

Путин - это просто хуйло, которое взаимовыгодно сотрудничает с леваками, даёт им бабло.

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Усталый хичхакер

тогда всё сходится

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Сексуальный Макс

Все так, а ведь он самый вливательный

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дмитрий сергеев

Полная херня, а не аргумент. Каким тогда боком туда Джо Рогана добавили?

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Усталый хичхакер

вьетнамские флешбеки

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Экспериментальный меч

Джош Уордл, разработчик игры Wordle. Это троллинг какой-то?

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xqdc

Смешались в кучу кони, люди

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Педагогический алмаз

Что за сексистский рейтинг. Из женщин только журналист и стукач.

Чего не скажешь о картинке))))

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Советник машиниста

Человек с реперской прической тоже женщина

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Алексей
Председатель европейского Центробанка Кристин Лагард.
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lovemyonahole

На что там Зендея влияет я хз. На девочек в инсте если только.

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Нравственный завод

Ферману о таком влиянии только мечтать

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Музыкальный украинец

Муратов? Шта?

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Владлен Капутин

Как обладатель Нобелевки мира.

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Michael Konovalov
Джош Уордл

Показалось Джордж Оруэлл.

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Важный ГОСТ

Ух ё.

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Усталый хичхакер

зачем повторяешь?

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Важный ГОСТ

Не видел, что ты уже запостил. Бывает, что поделать.

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Беспонтовый пирожок
Джош Уордл, разработчик игры Wordle, которую в феврале купила The New York Times.

смешно.

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Городской сумасшедший

А где же Илон Маск?
Как же эти левацкие уёбки боятся его.

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Ауф

Муратов клоун приспособленец, стёр почти всё что касается Украины с сайта.

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Andrey Kim

В "инноваторах" Зендайя есть, а Илона Маска нет.
🤡 🤡 🤡

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meow

Все будут говорить про Зеленского или Путина, а я просто порадуюсь, что в список попал Залужный

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