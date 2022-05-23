Time опубликовал список самых влиятельных людей года — в него попали Дмитрий Муратов, Зендея и Тим Кук Статьи редакции
Также в списке — Владимир Зеленский и Владимир Путин.
1651 просмотров
Журнал Time опубликовал список самых влиятельных людей 2022 года. Список разделён на шесть категорий — в него попали и известные предприниматели и другие герои из бизнеса.
«Титаны»
- Гендиректор Apple Тим Кук.
- Основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид.
- Гендиректор Amazon Энди Джесси.
- Гаутам Адани, основатель конгломерата Adani Group, который занимается морскими грузоперевозками, торговлей, сельским хозяйством, добычей полезных ископаемых и многим другим.
- Дэвид Заслав, гендиректор кинокомпании Warner Bros. Discovery.
- Председатель европейского Центробанка Кристин Лагард.
«Новаторы»
- Джош Уордл, разработчик игры Wordle, которую в феврале купила The New York Times.
- Майк Кэннон-Брукс, гендиректор Atlassian — разработчика Jira, Trello и Bitbucket.
- Основатель онлайн-банка Nubank Дэвид Велез.
- Севгиль Мусаева, украинская журналистка.
«Пионеры»
- Бывшая сотрудница Facebook* Френсис Хауген, которая поделилась с WSJ внутренними документами компании — на их основе издание выпустило расследование о соцсети.
«Лидеры»
- Президент Украины Владимир Зеленский.
- Президент России Владимир Путин.
- Глава Китая Си Цзиньпин.
- Президент США Джо Байден.
- Комик и автор одноимённого подкаста Джо Роган.
- Главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный.
«Кумиры»
- Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
*Meta, владеющая Facebook, признана экстремистской в России.
Вот зачем среди хороших людей Хуйла добавили...
Ну так, лидер и борец же
ещё политик и молодец
И огурец
Что бы все люди задавались вопросом почему он там. А не обсуждали остальных)
Заметку по поводу того, в чём он влиятельный, накатал Навальный из тюрьмы.
Потому что Россию развалит и всем станет хорошо.
Хороший людей? Это ещё нужно доказать
Кто-то из них обидел тебя?
а он тут каким боком?
Для этого нужна отдельная номинация, что-то вроде куколда года. Смотреть, как Владольф насилует любые ценности и процедуры, на которых зиждется ЕС и нихуя не делать, это надо быть знатным подлецом.
почему Маска нет?
Потому что Time, как и многие другие СМИ, принадлежат левакам. А Маск сопротивляется левацкой гегемонии, как и Трамп.
путин - левак?
Путин - это просто хуйло, которое взаимовыгодно сотрудничает с леваками, даёт им бабло.
тогда всё сходится
Все так, а ведь он самый вливательный
Полная херня, а не аргумент. Каким тогда боком туда Джо Рогана добавили?
вьетнамские флешбеки
Джош Уордл, разработчик игры Wordle. Это троллинг какой-то?
Смешались в кучу кони, люди
Что за сексистский рейтинг. Из женщин только журналист и стукач.
Чего не скажешь о картинке))))
Человек с реперской прической тоже женщина
На что там Зендея влияет я хз. На девочек в инсте если только.
Ферману о таком влиянии только мечтать
Муратов? Шта?
Как обладатель Нобелевки мира.
Показалось Джордж Оруэлл.
Ух ё.
зачем повторяешь?
Не видел, что ты уже запостил. Бывает, что поделать.
смешно.
А где же Илон Маск?
Как же эти левацкие уёбки боятся его.
Муратов клоун приспособленец, стёр почти всё что касается Украины с сайта.
В "инноваторах" Зендайя есть, а Илона Маска нет.
🤡 🤡 🤡
Все будут говорить про Зеленского или Путина, а я просто порадуюсь, что в список попал Залужный