Интернет-провайдеры из ЛНР сообщили о сбоях в работе YouTube. Пользователи считают, что сервис начали блокировать Статьи редакции
По словам пользователей, сайт открывается без проблем, но видео иначе как в качестве 144p «смотреть невозможно» – оно не грузится.
22 мая луганский интернет-провайдер «Республиканские цифровые коммуникации» сообщил в своей группе «ВКонтакте» о сбое в работе сервиса YouTube, из-за которого «наблюдается медленная загрузка видео и страниц».
23 мая аналогичное сообщение появилось на официальном сайте провайдера «Магеал» — там отметили, что сроки восстановления доступа к YouTube неизвестны.
На замедление работы YouTube пожаловались участники форума NTC. По словам пользователя Delion, проблемы с доступом начались 22 мая вечером, но провайдеры «отнекиваются» — приходится смотреть YouTube через VPN. При том VPN подходит даже российский, что может говорить о том, что сайт замедляют конкретно на территории ЛНР.
Не исключено, что происходит ограничении скорости по домену. Похожее было, например, при замедлении работы Twitter в марте 2021 года, а также во время масштабных проблем с доступом к интернет-ресурсам в марте 2022. Для блокировки нормальной работы сайта в таком случае используются ТСПУ — «технические средства противодействия угрозам». Их Роскомнадзор по закону об «автономном» рунете устанавливает провайдерам для контроля над трафиком российских пользователей.
Кроме того, использование специализированных средств обхода блокировок без туннелирования, таких как GoodbyeDPI и zapret, снимает ограничение скорости, что говорит именно о замедлении на стороне провайдера, а не о проблемах с сетевой связью.
В ДНР также сообщали о глобальном сбое в работе сервиса YouTube — ещё 21 мая. О причинах неполадок и сроках их устранения информации нет.
Украина считает ЛНР частью Луганской области, ДНР — частью Донецкой области, а обе территории временно оккупированными.
Где-где? Знаю, есть Луганская и Донецкая области Украины, вы о них?
И другие новости вымышленных стран:
Интернет-провайдеры в Нарнии сообщили о сбоях в работе Instagram
Интернет-провайдеры в Хоббитоне сообщили о сбоях в работе Telegram
ОРДЛО
В ЛДПР?
Опасное место
Там время идёт на две недели вперёд
орнул
Где нахуй? В нарнии?
В Асгарде и Вестеросе)
Что за ЛДНР? Знаю только МКОУ ГБУ СОШ
Т.н. ЛДНР
Ну чтож не камни с неба хотяб
У меня также бывает
Хмммм
YouTube удалил более 70 тысяч видеороликов и 9 тысяч каналов, связанных с войной в Украине, за нарушение правил в отношении контента.
https://www.theguardian.com/technology/2022/may/22/youtube-ukraine-invasion-russia-video-removals
Я вообще думал, что его везде сегодня прикроют, но пока работает. Проверил видео с 720р - пока всё ровно.
Что такое ЛДНР? Я знаю только ОРДЛО
тж, а ты не обнаглел ли часом?
классное лого у NTC
Репетируют
Откуда у них мозги что-то подозревать?