По словам пользователей, сайт открывается без проблем, но видео иначе как в качестве 144p «смотреть невозможно» – оно не грузится.

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Скриншот официального сайта «Магеала»

22 мая луганский интернет-провайдер «Республиканские цифровые коммуникации» сообщил в своей группе «ВКонтакте» о сбое в работе сервиса YouTube, из-за которого «наблюдается медленная загрузка видео и страниц».

23 мая аналогичное сообщение появилось на официальном сайте провайдера «Магеал» — там отметили, что сроки восстановления доступа к YouTube неизвестны.

На замедление работы YouTube пожаловались участники форума NTC. По словам пользователя Delion, проблемы с доступом начались 22 мая вечером, но провайдеры «отнекиваются» — приходится смотреть YouTube через VPN. При том VPN подходит даже российский, что может говорить о том, что сайт замедляют конкретно на территории ЛНР.

Не исключено, что происходит ограничении скорости по домену. Похожее было, например, при замедлении работы Twitter в марте 2021 года, а также во время масштабных проблем с доступом к интернет-ресурсам в марте 2022. Для блокировки нормальной работы сайта в таком случае используются ТСПУ — «технические средства противодействия угрозам». Их Роскомнадзор по закону об «автономном» рунете устанавливает провайдерам для контроля над трафиком российских пользователей.

Кроме того, использование специализированных средств обхода блокировок без туннелирования, таких как GoodbyeDPI и zapret, снимает ограничение скорости, что говорит именно о замедлении на стороне провайдера, а не о проблемах с сетевой связью.

Буфер при просмотре видео в 144p

В ДНР также сообщали о глобальном сбое в работе сервиса YouTube — ещё 21 мая. О причинах неполадок и сроках их устранения информации нет.