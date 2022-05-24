Сети перераспределяют товары на точки с наибольшей прибылью.

Магазины re:Store и iPort пытаются перераспределить дефицитную технику в точки с более высоким трафиком, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

На сайте re:Store указано, что «временно закрыты» восемь точек в Москве и часть в регионах. На сайте iPort говорится о закрытии четырёх магазинов в Петербурге.

Владелец сети, компания Inventive Retail Group, решила приостановить работу магазинов на три месяца, в течение которых компания рассчитывает перестроить логистику. Ритейлер договаривается с собственниками помещений о приостановке работы и окончательно закрывает точки, где не удается договориться об арендных каникулах или скидках.

Источник «Ъ» рассказал, что re:Store хочет наладить параллельный импорт. Однако это поставит крест на возможности сотрудничества с Apple, если компания вернется в Россию, полагает эксперт.