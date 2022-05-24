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«Ъ»: официальные ритейлеры техники Apple в России начали закрывать убыточные магазины Статьи редакции

Сети перераспределяют товары на точки с наибольшей прибылью.

Магазины re:Store и iPort пытаются перераспределить дефицитную технику в точки с более высоким трафиком, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

На сайте re:Store указано, что «временно закрыты» восемь точек в Москве и часть в регионах. На сайте iPort говорится о закрытии четырёх магазинов в Петербурге.

Владелец сети, компания Inventive Retail Group, решила приостановить работу магазинов на три месяца, в течение которых компания рассчитывает перестроить логистику. Ритейлер договаривается с собственниками помещений о приостановке работы и окончательно закрывает точки, где не удается договориться об арендных каникулах или скидках.

Источник «Ъ» рассказал, что re:Store хочет наладить параллельный импорт. Однако это поставит крест на возможности сотрудничества с Apple, если компания вернется в Россию, полагает эксперт.

#новости #apple

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Я хохол

Все хцйня, с текущим маленьким курсом, расеянам дешевле слетать в Турцию и купить макбук там

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Lev Tolstoy

Думаю, на Горбушке дешевле, чем куда-то лететь.

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Дорогой Валера

16 на M1 Max сейчас нигде не взять :(

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Alex Pushkin

раньше были эпл туры в Дубаи, теперь будут в турцию

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Южный кавалер
re:Store хочет наладить параллельный импорт. Однако это поставит крест на возможности сотрудничества с Apple, если компания вернется в Россию

Решение сложное, но бизнес есть бизнес

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Я хохол

Можно пока что продавать сяоми🤔

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Персональный вентилятор

Новый 12 хлаоми в днс видел за 100к+₽

На алике он же стоит до 50к₽
Как говорится скажем дружно нахуй нужно. Люди сами себе купят свои сяоми на алике без 60% накрутки барыг.

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Через десять прокладок наладят и никаких крестов

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Перпендикулярный ТЖ

Всё еще мало. Нужно больше безработицы и нищеты в России.

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Веб Инструменты

Зачем ватникам айфон? Грядки копать можно и обычной лопатой.

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