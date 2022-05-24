РБК: Москва будет курировать восстановление инфраструктуры в ДНР и ЛНР Статьи редакции
Пока неясно, какую сумму на это потратят.
Москва возьмет шефство над ДНР и ЛНР*, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к московской мэрии.
По словам источника издания, на восстановление Донецка и Луганска направят средства из бюджета столицы. Конкретную сумму источники не уточнили. В пресс-службе мэра Москвы отказались от комментариев.
14 мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил о начале восстановления инфрастуктуры ЛНР. 20 мая Хуснуллин заявил, что график восстановления инфраструктуры уже составлен. По его словам, российские власти создали специальный штаб по восстановлению. «Мы построим, восстановим все дороги, жилье разрушенное. Второй комплекс мер — это восстановление экономики», — заявил вице-премьер.
Украина считает ДНР и ЛНР частями Донецкой и Луганской областей — временно оккупированными территориями.
Они за 8 лет в ОРДЛО ни хера не восстановили, кто-то ожидает, что они сейчас что-то будут делать? Смысл развязанной войны не в этом.
ну будут показушные стройки и вручение ключей от домов и квартир парочке семей. остальное как обычно будет всё в говне, как вобщем то и вся россия кроме москвы и питера.
кошельки свои восстановят
я думаю хотят сделать обертку как грозному, сделают из Донецка Грозный 2.0 со своим паханом и будут сидеть на газо-угле потоках из Донецкого и Луганского бассейнов.
чего уж говорить.. дальше москвы мало чего сделали
Нет таких денег. А с попилами нет и подавно.
Просто высрали эту хуйню в ответ на заявления, что городами Украины будут конкретные европейские страны заниматься.
Никто бомбасс не отстраивал и не будет, только разворовывали.
Всмысле нет
Так а где они были 8 лет? Что ж им мешало делать это раньше?)
В МММ вложат, там и лидер есть
Я в МММ никогда не вкладывал, но в этот раз точно вложу
это реально комично смотрится на фоне убитых сел в рф
обещаю то, не знаю что , сделает тогда, не знаем когда
Специальные российские власти создали специальный штаб по специальному восстановлению
Специально разрушенной инфраструктуры
Восстановят как Сызрань, будет сверкать осколками битого стекла и выглядеть новенькой, как будто только только после бомбежки
Только пусть попробуют в этом году меньше плитки и бордюров переложить в москве я им устрою
Еще не определили, сколько смогут украсть
Ну так они уже успешно освоили кучу бабок по программе реновации, значит схема рабочая
Теперь в мск дома для реновации тоже будут сносить искандерами?
Если Чечне в год 300млрд дают, то думаю сумма будет не маленькая
Ну ты сравнил. Чеченцы привелегированая в РФ нация, видно даже по участию в войне
Ахуенно. А сверху ещё репарации
Как похорошел Донбасс при Собянине
Звучит то как. Москва будет сосать из населения всех городов все что можно, чтобы покрасить на захваченных территориях бордюры белой краской, а остальное украсть. Примерно так
будет куда плитку класть. бордюр бордюрыч потирает лапки
То есть плитку в Москве пятым слоем в этом году класть не будут?
Эм, где вы были 8 лет?
Слушал новогодние обращения Путина про то как все заебись
Пусть Москва курирует поход нахуй русских войск с Украины
Это скрытые репарации.
Восстановленные города будут в числе аргументов на переговорах об условиях возврата территорий в обмен на снятие санкций.
Это что-то на советском?
Это значит, аннексии не будет? Хорошие новости?
Причем при любом исходе этой войны
Пусть лучше тоже Бурятия возьмёт шефство
Пока неясно, какую сумму на это распилят .
На мои налоги. Вот пидарасы
Украина утверждает что росеяне будут восстанавливать разрушенную инфраструктуру. И россия утверждает что росеяне будут восстанавливать разрушенную укр инфраструктуру, но есть нюанс
То есть Воронеж снова мимо?)