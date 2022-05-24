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РБК: Москва будет курировать восстановление инфраструктуры в ДНР и ЛНР Статьи редакции

Пока неясно, какую сумму на это потратят.

Москва возьмет шефство над ДНР и ЛНР*, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к московской мэрии.

По словам источника издания, на восстановление Донецка и Луганска направят средства из бюджета столицы. Конкретную сумму источники не уточнили. В пресс-службе мэра Москвы отказались от комментариев.

14 мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил о начале восстановления инфрастуктуры ЛНР. 20 мая Хуснуллин заявил, что график восстановления инфраструктуры уже составлен. По его словам, российские власти создали специальный штаб по восстановлению. «Мы построим, восстановим все дороги, жилье разрушенное. Второй комплекс мер — это восстановление экономики», — заявил вице-премьер.

Украина считает ДНР и ЛНР частями Донецкой и Луганской областей — временно оккупированными территориями.

#новости #днрилнр

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52 комментария
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Dra

Они за 8 лет в ОРДЛО ни хера не восстановили, кто-то ожидает, что они сейчас что-то будут делать? Смысл развязанной войны не в этом.

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Подозрительный Кот

ну будут показушные стройки и вручение ключей от домов и квартир парочке семей. остальное как обычно будет всё в говне, как вобщем то и вся россия кроме москвы и питера.

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1 комментарий
Пыхнувший кот

кошельки свои восстановят

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Alex Pushkin

я думаю хотят сделать обертку как грозному, сделают из Донецка Грозный 2.0 со своим паханом и будут сидеть на газо-угле потоках из Донецкого и Луганского бассейнов.

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5 комментариев
rrrrr

чего уж говорить.. дальше москвы мало чего сделали

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пепси

Нет таких денег. А с попилами нет и подавно.

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angry cat

Просто высрали эту хуйню в ответ на заявления, что городами Украины будут конкретные европейские страны заниматься.
Никто бомбасс не отстраивал и не будет, только разворовывали.

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Блестящий Орзэмэс

Всмысле нет

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4 комментария
Dmitry

Так а где они были 8 лет? Что ж им мешало делать это раньше?)

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Redneck

В МММ вложат, там и лидер есть

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Русский

Я в МММ никогда не вкладывал, но в этот раз точно вложу

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гчк

это реально комично смотрится на фоне убитых сел в рф

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Ручной месяц

обещаю то, не знаю что , сделает тогда, не знаем когда

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Специальные российские власти создали специальный штаб по специальному восстановлению

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Юрий Иванков

Специально разрушенной инфраструктуры

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1 комментарий
Dmitry Why

Восстановят как Сызрань, будет сверкать осколками битого стекла и выглядеть новенькой, как будто только только после бомбежки

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Блестящий Орзэмэс

Только пусть попробуют в этом году меньше плитки и бордюров переложить в москве я им устрою

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Турецкий пришелец
Конкретную сумму источники не уточнили.

Еще не определили, сколько смогут украсть

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Показательный паркур

Ну так они уже успешно освоили кучу бабок по программе реновации, значит схема рабочая

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Русский

Теперь в мск дома для реновации тоже будут сносить искандерами?

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2 комментария
Южный кавалер
Пока неясно, какую сумму на это потратят

Если Чечне в год 300млрд дают, то думаю сумма будет не маленькая

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Юрий Иванков

Ну ты сравнил. Чеченцы привелегированая в РФ нация, видно даже по участию в войне

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Dan

Ахуенно. А сверху ещё репарации

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UFO Driver

Как похорошел Донбасс при Собянине

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Черт из табакеркИ

Звучит то как. Москва будет сосать из населения всех городов все что можно, чтобы покрасить на захваченных территориях бордюры белой краской, а остальное украсть. Примерно так

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Чатланин

будет куда плитку класть. бордюр бордюрыч потирает лапки

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Dmitry Why

То есть плитку в Москве пятым слоем в этом году класть не будут?

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Юрий Иванков

Эм, где вы были 8 лет?

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Dmitry Why

Слушал новогодние обращения Путина про то как все заебись

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Thomas

Пусть Москва курирует поход нахуй русских войск с Украины

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Котике

Это скрытые репарации.
Восстановленные города будут в числе аргументов на переговорах об условиях возврата территорий в обмен на снятие санкций.

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House M.D.

Это что-то на советском?

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A

Это значит, аннексии не будет? Хорошие новости?

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Андрей Васильев

Причем при любом исходе этой войны

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Денис Сенькин

Пусть лучше тоже Бурятия возьмёт шефство

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Партийный кофе

Пока неясно, какую сумму на это распилят .

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Lev Tolstoy

На мои налоги. Вот пидарасы

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Anatolii Nesterov

Украина утверждает что росеяне будут восстанавливать разрушенную инфраструктуру. И россия утверждает что росеяне будут восстанавливать разрушенную укр инфраструктуру, но есть нюанс

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Егор Павлюк

То есть Воронеж снова мимо?)

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