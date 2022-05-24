Пока неясно, какую сумму на это потратят.

Москва возьмет шефство над ДНР и ЛНР*, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к московской мэрии.

По словам источника издания, на восстановление Донецка и Луганска направят средства из бюджета столицы. Конкретную сумму источники не уточнили. В пресс-службе мэра Москвы отказались от комментариев.

14 мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил о начале восстановления инфрастуктуры ЛНР. 20 мая Хуснуллин заявил, что график восстановления инфраструктуры уже составлен. По его словам, российские власти создали специальный штаб по восстановлению. «Мы построим, восстановим все дороги, жилье разрушенное. Второй комплекс мер — это восстановление экономики», — заявил вице-премьер.

Украина считает ДНР и ЛНР частями Донецкой и Луганской областей — временно оккупированными территориями.