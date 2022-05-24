Новости

Суд в Москве заочно арестовал журналиста Майкла Наки из-за «фейков» про российскую армию Статьи редакции

По этому делу вместе с ним проходит военный журналист и основатель СIT Руслан Левиев.

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Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Майкла Наки, сообщается на сайте суда. Против него возбудили дело о распространении «фейков» про российскую армию. МВД внесло журналиста в базу розыска.

По этому же делу вместе с Наки проходит основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Расследовательский проект с 2014 года освещает обстоятельства военных конфликтов, в том числе в Ливии, Сирии и Донбассе. К примеру, CIT по открытым источникам проверяет информацию о военных действиях в Украине.

Интернет
Газовый якорь
В тиктоке появились ролики с военной техникой, движущейся на запад России. Их нашли с помощью песен «Любэ» и «Фактора-2» Статьи редакции

По словам основателя Conflict Intelligence Team, люди особо не выдумывают и выкладывают подобные видео под типичные саундтреки.

Наки уехал из России из-за «политической ситуации в стране» летом 2021 года. До этого он работал на радиостанции «Эхо Москвы». Сейчас журналист ведёт личный ютуб-канал и эфиры на канале «Популярная политика» от сторонников Алексея Навального*. В трансляциях с Наки также участвовал Левиев.

*Алексей Навальный внесён в России в список экстремистов и террористов

#новости #левиев #расследования #конфликтнаукраине

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10 комментариев
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игралые усташки

Пора строить виртуальное СИЗО для заочно арестованных. Путен дай деняг!

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Депутат миллионов

метавселенная в россии

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ВTopHuk

ГУЛАГ в 3д

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Nick Rosenberg

В метавселенной

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ВTopHuk

Заочный 37й

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Йохан Ирвинг

Если посадить майкла наки на 5 лет, то он проведет в тюрьме 5 лет и еще 5 потому что не на свободе

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Южный кавалер
Суд в Москве заочно арестовал

Наки заочно шлет вас нах*й

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Показательный паркур

теория удвоенного времени дискредитирует вс рф, очевидно же

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Здравый диод

за теорию удвоения времени?

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Человеческий лолипоп

Майкл переживал почему же на него не обращают внимание. Даже задумывался, а не работает ли он на ФСБ

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