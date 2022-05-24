Суд в Москве заочно арестовал журналиста Майкла Наки из-за «фейков» про российскую армию Статьи редакции
По этому делу вместе с ним проходит военный журналист и основатель СIT Руслан Левиев.
Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Майкла Наки, сообщается на сайте суда. Против него возбудили дело о распространении «фейков» про российскую армию. МВД внесло журналиста в базу розыска.
По этому же делу вместе с Наки проходит основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Расследовательский проект с 2014 года освещает обстоятельства военных конфликтов, в том числе в Ливии, Сирии и Донбассе. К примеру, CIT по открытым источникам проверяет информацию о военных действиях в Украине.
Наки уехал из России из-за «политической ситуации в стране» летом 2021 года. До этого он работал на радиостанции «Эхо Москвы». Сейчас журналист ведёт личный ютуб-канал и эфиры на канале «Популярная политика» от сторонников Алексея Навального*. В трансляциях с Наки также участвовал Левиев.
*Алексей Навальный внесён в России в список экстремистов и террористов
Пора строить виртуальное СИЗО для заочно арестованных. Путен дай деняг!
метавселенная в россии
ГУЛАГ в 3д
В метавселенной
Заочный 37й
Если посадить майкла наки на 5 лет, то он проведет в тюрьме 5 лет и еще 5 потому что не на свободе
Наки заочно шлет вас нах*й
теория удвоенного времени дискредитирует вс рф, очевидно же
за теорию удвоения времени?
Майкл переживал почему же на него не обращают внимание. Даже задумывался, а не работает ли он на ФСБ