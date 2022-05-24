По этому делу вместе с ним проходит военный журналист и основатель СIT Руслан Левиев.

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Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Майкла Наки, сообщается на сайте суда. Против него возбудили дело о распространении «фейков» про российскую армию. МВД внесло журналиста в базу розыска.

По этому же делу вместе с Наки проходит основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Расследовательский проект с 2014 года освещает обстоятельства военных конфликтов, в том числе в Ливии, Сирии и Донбассе. К примеру, CIT по открытым источникам проверяет информацию о военных действиях в Украине.

Интернет Газовый якорь 15 янв «Фактора-2» Статьи редакции В тиктоке появились ролики с военной техникой, движущейся на запад России. Их нашли с помощью песен «Любэ» и По словам основателя Conflict Intelligence Team, люди особо не выдумывают и выкладывают подобные видео под типичные саундтреки.

Наки уехал из России из-за «политической ситуации в стране» летом 2021 года. До этого он работал на радиостанции «Эхо Москвы». Сейчас журналист ведёт личный ютуб-канал и эфиры на канале «Популярная политика» от сторонников Алексея Навального*. В трансляциях с Наки также участвовал Левиев.