РБК: российские компании начали увольнять украинских IT-специалистов из-за «опасений диверсий» Статьи редакции
В частности, работников с доступом к критической инфраструктуре и данным.
Российские компании начали увольнять или переводить на более «низкие» должности IT-специалистов украинского происхождения. Об этом РБК рассказали два участника рынка и подтвердил глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. О каких именно организациях идёт речь, собеседники не уточнили.
Случаи подобных увольнений также обсуждали участники Российского интернет-форума, который проходил с 18 по 20 мая, передаёт корреспондент РБК. По словам одного из них, украинских специалистов увольняют, «опасаясь диверсий».
По словам источника РБК на рынке кибербезопасности, службы внутренней безопасности в компаниях «особо пристально следят за сотрудниками, которые сами либо их родственники являются гражданами Украины», и рекомендуют не работать с такими специалистами либо «берут их на карандаш». В первую очередь это относится к сотрудникам с доступом к критичным для бизнеса данным и сегментам инфраструктуры.
Представители «Яндекса», МТС, Ozon и «Почты России» заверили, что не принимают кадровых решений исходя из национальности своих сотрудников, и не стали говорить, известно ли им о случаях увольнения или дискриминации украинских специалистов в России. Представители VK, Сбера, КРОКа, Group-IB, «Лаборатории Касперского» и «Ростелекома», ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» отказались от комментариев.
В конце апреля МВД Германии рекомендовало компаниям ограничить права доступа российских разработчиков программного обеспечения к системам критически важных объектов инфраструктуры, например, водопроводных и интернет-сетей. Об этом пишет Wirtschaftswoche. Немецкие власти опасаются, что через программистов Россия внедрит в сети ПО, способное парализовать их работу.
Но нацисты все равно в Украине!
банальный риск менеджмент, никому нахой не нужны обвалы серверов и сливы данных, как в Яндексе, например...почти в военное положение живем🤷♂️
Слив в Яндексе сделали украинцы?
Ты точно в этом уверен?
Конечно, разнарядка же была, что по чётным дням во всех бедах виноваты НАТО, а по нечётным - украинцы
Найс strawman argument, Яндекс тут как пример. Я понимаю что дискриминация это плохо, но и время сейчас вполне неординарное.
Представь если бы ты был тем же самым Яндексом, безотносительно того, как ты к нему относишься: ты видишь что укроактивисты взламывают ит инфру и уводят данные, ты не знаешь откуда в следующий раз прилетит, «взятие на карандаш» всех потенциальных таких людей – одна из первых вещей, которые сделают твои безопасники.
Есть очень много русских, которые против войны и за победу Украины против путинизма
Русских просто очень много, никто не знает сколько именно, допустим половина
Украинцев же - 9 из 10, если не 10 из 10. Люди из СНГ представляют собой почти 100% штатов российских ИТ компаний. Должен же кто-то обслуживать критические системы, вот они и минимизируют риски
Я ж говорю, дискриминация это плохо, а что ты предлагаешь делать?
Тут бы еще черепа перемерить, а то с виду русский, а потом выяснится, что против путина, т.е. хохол!
С таким риск менеджментом у каждого айтишника можно солдата поставить
а увольнение условного админа не ведет к каким то рискам?
Так впринципе все что вменяют Украине тоже можно списать на риск-менеджмент
"Представители «Яндекса» заверили"
Ага. Верим нахуй
Вот уж что-что, а учитывая какие либерахи работают в Яндексе, тебя скорее шизом признают за Z или что-то такое
но культура отмены она на западе, не перепутайте
Получается всех крымчан и жителей донбасса уволят?
за такое, нужно офис сжечь только из принципа
вот поэтому и уволили
Ага. Вот поэтому и развязали войну. Все знали. Превентивно, так сказатб.
вот поэтому и будем жечь!
Назовите эти фашистские IT-компании
Сбер, Яндекс, MRG, Касперский, и прочие государственные конторы и банки
жители кубани напряглись, ведь кроме говора и акцента, как их еще определить то
Линейкой по размеру черепа, как это делали фашисты сто лет назад
Я русский и я за победу Украины. Легко могу занять место уволенных украинцев.
Слава Украине!
это ты в офисе, будь осторожнее
Забавно, что только сейчас
Если бы украинских. Тут и русских IT-спецов увольняют постепенно. Сейчас всякие СберТехи посыплются... Один хер, некому продавать их труд.
Ну если это удалённый сотрудник из Украины, который спокойно себе работал, а ему объявили об увольнении. То он вполне может устроить на прощание диверсию, да.
Во-первых, не думаю, что там сидят дураки, которые бы допустили к критической инфраструктуре таких людей. Во-вторых, решения об увольнении принимают так, что доступа к критической инфраструктуре ты не имеешь.
Это в каких-нибудь ебанутых шарашках может быть такое, что у тебя доступ останется и после того, как ты уйдёшь. ))) Мой пример
лол. Ви давно працюєте в айті?
Двадцать лет. :) Но в большой компании закрытие доступа вообще шутка очень быстрая и до увольнения.
Ну я не знаю, кого считать ебанутыми шарашками, но у меня часто бывал полный доступ к сайтам крупных фирм. Ну как крупных: строили дома, например. вернее, не лично у меня, а у руководителя команды, в составе которых я работал.
А если доступа к критической инфраструктуре нет, то и увольнять не имеет смысла.
Увольнять IT сейчас очень имеет смысл. Чистки только начинаются.Ну я не знаю, кого считать ебанутыми шарашками, но у меня часто бывал полный доступ к сайтам крупных фирм.
Я говорю про то, что после увольнения остаётся доступ. Через год после увольнения у меня всё также был доступ во внутреннюю сеть. ))
Техдир там отличный. То есть полный ноль. )
Ну так а информация о готовящемся увольнении становится в большинстве случаев известна ещё до увольнения, когда доступ никто не отнял. Обычно просят всё сдать, доделать дела и так далее. Собственно, если совесть позволяет, можно подгадить. Про то, чтобы кому-то оставляли доступ прямо на целый год, я не слышал.
Слухами компания полнится. Я этим пользовался без зазрения совести. Кстати, о моём увольнении все молчали до последнего дня. Я знал, когда уйду отсюда уже точно, так как заявление отзывать не собирался.
Слили адреса доставки сексшопа?
трек посылки и геолокацию дилдо в жопе
Диверсанты здесь?
Ну хз, у нас наоборот как-то стараются выруливать, чтобы все доступы были на месте и чтобы зп можно было выплачивать
Доступы надо уметь организовывать и делать так, чтобы ключевые люди были и профессионалами, и своими, а также понимать, как быстро их можно будет лишить власти, если вдруг станут не своими (такое бывает).
Да вообще всех, кроме рфовских уволят тогда, иначе украдут базу данных какого-нибудь деливери клаб или гемотеста. oh wait