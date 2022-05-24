В частности, работников с доступом к критической инфраструктуре и данным.

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Российские компании начали увольнять или переводить на более «низкие» должности IT-специалистов украинского происхождения. Об этом РБК рассказали два участника рынка и подтвердил глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. О каких именно организациях идёт речь, собеседники не уточнили.

Случаи подобных увольнений также обсуждали участники Российского интернет-форума, который проходил с 18 по 20 мая, передаёт корреспондент РБК. По словам одного из них, украинских специалистов увольняют, «опасаясь диверсий».

По словам источника РБК на рынке кибербезопасности, службы внутренней безопасности в компаниях «особо пристально следят за сотрудниками, которые сами либо их родственники являются гражданами Украины», и рекомендуют не работать с такими специалистами либо «берут их на карандаш». В первую очередь это относится к сотрудникам с доступом к критичным для бизнеса данным и сегментам инфраструктуры.

Представители «Яндекса», МТС, Ozon и «Почты России» заверили, что не принимают кадровых решений исходя из национальности своих сотрудников, и не стали говорить, известно ли им о случаях увольнения или дискриминации украинских специалистов в России. Представители VK, Сбера, КРОКа, Group-IB, «Лаборатории Касперского» и «Ростелекома», ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» отказались от комментариев.