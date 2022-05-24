Новости

РБК: российские компании начали увольнять украинских IT-специалистов из-за «опасений диверсий» Статьи редакции

В частности, работников с доступом к критической инфраструктуре и данным.

2750 просмотров

Российские компании начали увольнять или переводить на более «низкие» должности IT-специалистов украинского происхождения. Об этом РБК рассказали два участника рынка и подтвердил глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. О каких именно организациях идёт речь, собеседники не уточнили.

Случаи подобных увольнений также обсуждали участники Российского интернет-форума, который проходил с 18 по 20 мая, передаёт корреспондент РБК. По словам одного из них, украинских специалистов увольняют, «опасаясь диверсий».

По словам источника РБК на рынке кибербезопасности, службы внутренней безопасности в компаниях «особо пристально следят за сотрудниками, которые сами либо их родственники являются гражданами Украины», и рекомендуют не работать с такими специалистами либо «берут их на карандаш». В первую очередь это относится к сотрудникам с доступом к критичным для бизнеса данным и сегментам инфраструктуры.

Представители «Яндекса», МТС, Ozon и «Почты России» заверили, что не принимают кадровых решений исходя из национальности своих сотрудников, и не стали говорить, известно ли им о случаях увольнения или дискриминации украинских специалистов в России. Представители VK, Сбера, КРОКа, Group-IB, «Лаборатории Касперского» и «Ростелекома», ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» отказались от комментариев.

В конце апреля МВД Германии рекомендовало компаниям ограничить права доступа российских разработчиков программного обеспечения к системам критически важных объектов инфраструктуры, например, водопроводных и интернет-сетей. Об этом пишет Wirtschaftswoche. Немецкие власти опасаются, что через программистов Россия внедрит в сети ПО, способное парализовать их работу.

#новости #it

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
41 комментарий
Написать комментарий...
Южный кавалер

Но нацисты все равно в Украине!

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Lisenkov

банальный риск менеджмент, никому нахой не нужны обвалы серверов и сливы данных, как в Яндексе, например...почти в военное положение живем🤷‍♂️

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Самсунг

Слив в Яндексе сделали украинцы?
Ты точно в этом уверен?

Ответить
Развернуть ветку
Леонид Гудимов

Конечно, разнарядка же была, что по чётным дням во всех бедах виноваты НАТО, а по нечётным - украинцы

Ответить
Развернуть ветку
Леша

Найс strawman argument, Яндекс тут как пример. Я понимаю что дискриминация это плохо, но и время сейчас вполне неординарное.

Представь если бы ты был тем же самым Яндексом, безотносительно того, как ты к нему относишься: ты видишь что укроактивисты взламывают ит инфру и уводят данные, ты не знаешь откуда в следующий раз прилетит, «взятие на карандаш» всех потенциальных таких людей – одна из первых вещей, которые сделают твои безопасники.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Самсунг

Есть очень много русских, которые против войны и за победу Украины против путинизма

Ответить
Развернуть ветку
Леша

Русских просто очень много, никто не знает сколько именно, допустим половина

Украинцев же - 9 из 10, если не 10 из 10. Люди из СНГ представляют собой почти 100% штатов российских ИТ компаний. Должен же кто-то обслуживать критические системы, вот они и минимизируют риски

Я ж говорю, дискриминация это плохо, а что ты предлагаешь делать?

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

Тут бы еще черепа перемерить, а то с виду русский, а потом выяснится, что против путина, т.е. хохол!

Ответить
Развернуть ветку
Александр Прохоренко

С таким риск менеджментом у каждого айтишника можно солдата поставить

Ответить
Развернуть ветку
Александр Сирота

а увольнение условного админа не ведет к каким то рискам?

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Иванков

Так впринципе все что вменяют Украине тоже можно списать на риск-менеджмент

Ответить
Развернуть ветку
Случайный поезд

"Представители «Яндекса» заверили"

Ага. Верим нахуй

Ответить
Развернуть ветку
Я хохол

Вот уж что-что, а учитывая какие либерахи работают в Яндексе, тебя скорее шизом признают за Z или что-то такое

Ответить
Развернуть ветку
Показательный паркур

но культура отмены она на западе, не перепутайте

Ответить
Развернуть ветку
dzem

Получается всех крымчан и жителей донбасса уволят?

Ответить
Развернуть ветку
ребе-пчела

за такое, нужно офис сжечь только из принципа

Ответить
Развернуть ветку
Senya

вот поэтому и уволили

Ответить
Развернуть ветку
Vladislav

Ага. Вот поэтому и развязали войну. Все знали. Превентивно, так сказатб.

Ответить
Развернуть ветку
ребе-пчела

вот поэтому и будем жечь!

Ответить
Развернуть ветку
xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

Назовите эти фашистские IT-компании

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Самсунг

Сбер, Яндекс, MRG, Касперский, и прочие государственные конторы и банки

Ответить
Развернуть ветку
Ручной месяц

жители кубани напряглись, ведь кроме говора и акцента, как их еще определить то

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Самсунг

Линейкой по размеру черепа, как это делали фашисты сто лет назад

Ответить
Развернуть ветку
xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

Я русский и я за победу Украины. Легко могу занять место уволенных украинцев.
Слава Украине!

Ответить
Развернуть ветку
ребе-пчела

это ты в офисе, будь осторожнее

Ответить
Развернуть ветку
Шутки за 300

Забавно, что только сейчас

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Если бы украинских. Тут и русских IT-спецов увольняют постепенно. Сейчас всякие СберТехи посыплются... Один хер, некому продавать их труд.

Ответить
Развернуть ветку
Макс Карр

Ну если это удалённый сотрудник из Украины, который спокойно себе работал, а ему объявили об увольнении. То он вполне может устроить на прощание диверсию, да.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Во-первых, не думаю, что там сидят дураки, которые бы допустили к критической инфраструктуре таких людей. Во-вторых, решения об увольнении принимают так, что доступа к критической инфраструктуре ты не имеешь.

Это в каких-нибудь ебанутых шарашках может быть такое, что у тебя доступ останется и после того, как ты уйдёшь. ))) Мой пример

Ответить
Развернуть ветку
ziggy stardust
не думаю, что там сидят дураки

лол. Ви давно працюєте в айті?

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Двадцать лет. :) Но в большой компании закрытие доступа вообще шутка очень быстрая и до увольнения.

Ответить
Развернуть ветку
Макс Карр

Ну я не знаю, кого считать ебанутыми шарашками, но у меня часто бывал полный доступ к сайтам крупных фирм. Ну как крупных: строили дома, например. вернее, не лично у меня, а у руководителя команды, в составе которых я работал.
А если доступа к критической инфраструктуре нет, то и увольнять не имеет смысла.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Увольнять IT сейчас очень имеет смысл. Чистки только начинаются.

Ну я не знаю, кого считать ебанутыми шарашками, но у меня часто бывал полный доступ к сайтам крупных фирм.

Я говорю про то, что после увольнения остаётся доступ. Через год после увольнения у меня всё также был доступ во внутреннюю сеть. ))

Техдир там отличный. То есть полный ноль. )

Ответить
Развернуть ветку
Макс Карр

Ну так а информация о готовящемся увольнении становится в большинстве случаев известна ещё до увольнения, когда доступ никто не отнял. Обычно просят всё сдать, доделать дела и так далее. Собственно, если совесть позволяет, можно подгадить. Про то, чтобы кому-то оставляли доступ прямо на целый год, я не слышал.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Слухами компания полнится. Я этим пользовался без зазрения совести. Кстати, о моём увольнении все молчали до последнего дня. Я знал, когда уйду отсюда уже точно, так как заявление отзывать не собирался.

Ответить
Развернуть ветку
John Doe

Слили адреса доставки сексшопа?

Ответить
Развернуть ветку
Коровка спасла Россию

трек посылки и геолокацию дилдо в жопе

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Smirnoff

Диверсанты здесь?

Ответить
Развернуть ветку
Andre Macareno

Ну хз, у нас наоборот как-то стараются выруливать, чтобы все доступы были на месте и чтобы зп можно было выплачивать

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Доступы надо уметь организовывать и делать так, чтобы ключевые люди были и профессионалами, и своими, а также понимать, как быстро их можно будет лишить власти, если вдруг станут не своими (такое бывает).

Ответить
Развернуть ветку
Коровка спасла Россию

Да вообще всех, кроме рфовских уволят тогда, иначе украдут базу данных какого-нибудь деливери клаб или гемотеста. oh wait

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 41 комментарий
null