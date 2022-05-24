Мариуполь и Петербург станут городами-побратимами Статьи редакции
Петербургский губернатор увидел связи между блокадой Ленинграда и оккупацией Мариуполя в годы Великой Отечественной.
Санкт-Петербург станет побратимом Мариуполя. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.
Решение об установлении побратимских связей во время телефонного разговора приняли губернатор Петербурга Александр Беглов, глава самопровозглашённой ДНР* Денис Пушилин и назначенный Пушилиным глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.
По словам Беглова, соглашение подготовят и подпишут «в кратчайшие сроки». Власти планируют «установить отраслевые связи между предприятиями, наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры и других».
*Украина считает ДНР частью Донецкой области и временно оккупированной территорией.
Просто отвратительный цинизм.
Сами заблокировали, сами разбомбили
чувство кринжа это уже что-то очень обыденное
кринж вызывающий слезы ярости
Это говно пускай сначала Питер в чувство приведёт, побратим долбоеба
Они решили схлопнуть вселенную своими сюжетами из Панорамы, я не могу.
не надолго, так что новость чепуха
Охуеть как они лихо людей в говно окунают. Прям браво.
Какого жить в россии под такими усатыми правителями?
Какого или Каково?
оба варианта приемлемы канешн.
Ссори, каково
какаво какаво какавово
на изначальный вариант вопроса многие уже себе ответили и отрицательно повысили население рф.
Тогда уже логичнее Петербургу стать городом побратимом Гамбурга
статус который нихуя не значит но круто звучит
Питер потеряет деньги
Забавно звучит
Почву готовят, "великая победа" глубинный народ схавает. Как они его удержат не сказали правда, но кого это волнует ?
Сколько уровней дна уже пробито?
Беглов долбаеб
уже столько лет не устаю удивляться, какой Беглов долбоёб, пидорас и хуесос. каждый раз он как будто говорит «подождите, это ещё не всё!»
Капец конечно... Жителям Санкт-Петербурга должно стать не по себе от такого заголовка.