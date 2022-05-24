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Мариуполь и Петербург станут городами-побратимами Статьи редакции

Петербургский губернатор увидел связи между блокадой Ленинграда и оккупацией Мариуполя в годы Великой Отечественной.

Санкт-Петербург станет побратимом Мариуполя. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Решение об установлении побратимских связей во время телефонного разговора приняли губернатор Петербурга Александр Беглов, глава самопровозглашённой ДНР* Денис Пушилин и назначенный Пушилиным глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

По словам Беглова, соглашение подготовят и подпишут «в кратчайшие сроки». Власти планируют «установить отраслевые связи между предприятиями, наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры и других».

Блокада Ленинграда и оккупация Мариуполя с его героическим освобождением от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны оставили глубокий след в судьбах людей и наших городов. Мы связаны общей историей и будущим.

Александр Беглов
петербургский губернатор

*Украина считает ДНР частью Донецкой области и временно оккупированной территорией.

#новости #петербург #конфликтнаукраине

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22 комментария
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Burakku Soru

Просто отвратительный цинизм.

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Взаимный чайник

Сами заблокировали, сами разбомбили

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Человеческий лолипоп
...и оккупация Мариуполя с его героическим освобождением от фашистских захватчиков

чувство кринжа это уже что-то очень обыденное

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Перпендикулярный ТЖ

кринж вызывающий слезы ярости

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Многий лолипоп

Это говно пускай сначала Питер в чувство приведёт, побратим долбоеба

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Дикая Морковка

Они решили схлопнуть вселенную своими сюжетами из Панорамы, я не могу.

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Перпендикулярный ТЖ

не надолго, так что новость чепуха

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aliftin

Охуеть как они лихо людей в говно окунают. Прям браво.

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Ципсо

Какого жить в россии под такими усатыми правителями?

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Больной бокал

Какого или Каково?
оба варианта приемлемы канешн.

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Ципсо

Ссори, каково

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Перпендикулярный ТЖ

какаво какаво какавово

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Больной бокал

на изначальный вариант вопроса многие уже себе ответили и отрицательно повысили население рф.

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Юрий Иванков

Тогда уже логичнее Петербургу стать городом побратимом Гамбурга

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Ручной месяц

статус который нихуя не значит но круто звучит

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Соросята спасают Темнова

Питер потеряет деньги

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Архитектурный крюк

Забавно звучит

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Rimas

Почву готовят, "великая победа" глубинный народ схавает. Как они его удержат не сказали правда, но кого это волнует ?

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Великий Спецоператор

Сколько уровней дна уже пробито?

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Психологический Даниль

Беглов долбаеб

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Алексей Приловский

уже столько лет не устаю удивляться, какой Беглов долбоёб, пидорас и хуесос. каждый раз он как будто говорит «подождите, это ещё не всё!»

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Loskutik

Капец конечно... Жителям Санкт-Петербурга должно стать не по себе от такого заголовка.

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