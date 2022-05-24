Смольный: Мариуполь и Петербург станут городами-побратимами Статьи редакции
Петербургский губернатор увидел связи между блокадой Ленинграда и оккупацией Мариуполя в годы Великой Отечественной.
Санкт-Петербург станет побратимом Мариуполя, сообщила пресс-служба администрации российского города.
Решение об установлении побратимских связей во время телефонного разговора приняли губернатор Петербурга Александр Беглов, глава самопровозглашённой ДНР* Денис Пушилин и назначенный Пушилиным глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.
По словам Беглова, соглашение подготовят и подпишут «в кратчайшие сроки». Власти планируют «установить отраслевые связи между предприятиями, наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры и других».
*Украина считает ДНР частью Донецкой области и временно оккупированной территорией.
Просто отвратительный цинизм.
Хорошо, что не с Дрезденом.
Не знаю, типичный ватный рашизм, не вижу ничего удивительного. Потом с особым удовольствием будем это всё разрывать и слать рабсеянию на хуй.
чувство кринжа это уже что-то очень обыденное
Да ладно кринж.
Буквально зимой весь Питер падал на дичайшей гололедице. Очереди в травмпунктах огроменные, куча костей переломаны. И, разумеется, Беглов уже который год подряд не то что лёд, снег не может убрать.
Я уже молчу, что уже который городская управа стирает со стен красивейшие и сложнейшие граффити про писателей, художников, исторических деятелей. Видимо, низовые попытки поддерживать статус СПб как культурного города это для лохов.
Это уже хуже, чем кринж. Это полная некомпетентность. Возможно даже преступная.
кринж вызывающий слезы ярости
Сами заблокировали, сами разбомбили
Они решили схлопнуть вселенную своими сюжетами из Панорамы, я не могу.
уже столько лет не устаю удивляться, какой Беглов долбоёб, пидорас и хуесос. каждый раз он как будто говорит «подождите, это ещё не всё!»
Это говно пускай сначала Питер в чувство приведёт, побратим долбоеба
Я уже не могу эту дичь читать
Мой охуеватор давно сломался. Но вот читая это.
Это не цинизм, это намного страшнее. Пиздец.
Ну логично. С бегловым Питер в ближайшее время станет похож на сегодняшний Мариуполь. Как же я ненавижу это чмо уссатое. Падла воровская. За счёт Питера он воровать будет якобы на Мариуполь
Какая же он мразь. Как можно говорить о блокадном Ленинграде, когда ты сам представитель власти, которая окулировала чужие земли.
Намёк на то, что геополитик прошлого века сталин угробил кучу гражданских так же, как и геополитик теперешний. Фрейд чисто.
Может он это и имел ввиду. Мы оккупировали, значит блокада.
Какого жить в россии под такими усатыми правителями?
Какого или Каково?
оба варианта приемлемы канешн.
Братан, после слова «какого» ты пропустил слово «хуя» 😜👍
А ты думаешь почему Питер самый протестные город.
Так вы Мариуполь в блокаде и держали, пидорасы
Охуеть как они лихо людей в говно окунают. Прям браво.
Раньше было стыдно за страну, теперь стыдно и отдельно за город
Спасибо, блять, беглов
Ну то что одна мразь с властью спизданула людейший бред не делает город резко плохим.
Тут просто надо помнить и порицать тех уебанов которые будут это поддерживать, и просвящать нейтральных.
Тогда уже логичнее Петербургу стать городом побратимом Гамбурга
Капец конечно... Жителям Санкт-Петербурга должно стать не по себе от такого заголовка.
Осталось только еще разок освободить Мариуполь и Петербург от фашистских мразей.
статус который нихуя не значит но круто звучит
Питер потеряет деньги
да и звучит крайне уебищно
О, Мило (это имя, а не эмоция)
не надолго, так что новость чепуха
Уровень этого пиздеца когда-то перестанет повышаться? Из состояния ахуя выйти уже не получается.
Ничё не понял. Так вроде же Ленинград в оккупации фашистами был, правильно?
Ты всё правильно понял.
У Мариупольцев-то спростили хотят ли они быть побратимами с обоссаным?
Беглов долбаеб
База
Ну так разбомбите его, а то как то не по братски.
да ладно он, его из губеров сольют если он чето другое скажет.
я больше в ахуе от обычных людей которые в это говно верят
Почву готовят, "великая победа" глубинный народ схавает. Как они его удержат не сказали правда, но кого это волнует ?
Будут ли доплачивать за отказ от гражданства? Или придется самому платить?
А, так вот почему у нас тут исторические здания сносят. Хотят сделать города похожими?
Но вообще настолько мерзко и цинично сравнить - это надо постараться
Сколько уровней дна уже пробито?
Ваша картинка соответствует вашему комментарию)
Забавно звучит
Поменяйте местами беглова и навального, ему с такими речами самое место в колонии
Наркоман или просто долбаеб?
ебоште
Но ненадолго
А я думал, что там эти губернаторы вообще делают в своих кабинетах? Устанавливают побратимские связи.
Метро уже построил, долбоёб?
Так его ж ещё не освободили.
бЕГЛОВ ТОЖЕ мммШНИК?
Ну оч хуевое объяснение. Прям совсем
Может, прозрел? Правду ведь сказал. И Ленинград, и Мариуполь - оба города были в фашистской блокаде и пострадали от фашистов.
Они правда стали по-братимы в похожем состоянии - ленинград 45 и Мариуполь 22...
Отстроили Сыктывкар, отстроим и Мариуполь [x]