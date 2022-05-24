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Смольный: Мариуполь и Петербург станут городами-побратимами Статьи редакции

Петербургский губернатор увидел связи между блокадой Ленинграда и оккупацией Мариуполя в годы Великой Отечественной.

Санкт-Петербург станет побратимом Мариуполя, сообщила пресс-служба администрации российского города.

Решение об установлении побратимских связей во время телефонного разговора приняли губернатор Петербурга Александр Беглов, глава самопровозглашённой ДНР* Денис Пушилин и назначенный Пушилиным глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

По словам Беглова, соглашение подготовят и подпишут «в кратчайшие сроки». Власти планируют «установить отраслевые связи между предприятиями, наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры и других».

Блокада Ленинграда и оккупация Мариуполя с его героическим освобождением от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны оставили глубокий след в судьбах людей и наших городов. Мы связаны общей историей и будущим.

Александр Беглов
петербургский губернатор

*Украина считает ДНР частью Донецкой области и временно оккупированной территорией.

#новости #петербург #конфликтнаукраине

4083 просмотров
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73 комментария
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Burakku Soru

Просто отвратительный цинизм.

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Aлeкcaндр Блoxин

Хорошо, что не с Дрезденом.

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Ukrainian

Не знаю, типичный ватный рашизм, не вижу ничего удивительного. Потом с особым удовольствием будем это всё разрывать и слать рабсеянию на хуй.

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Человеческий лолипоп
...и оккупация Мариуполя с его героическим освобождением от фашистских захватчиков

чувство кринжа это уже что-то очень обыденное

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постмодерновый синдром

Да ладно кринж.
Буквально зимой весь Питер падал на дичайшей гололедице. Очереди в травмпунктах огроменные, куча костей переломаны. И, разумеется, Беглов уже который год подряд не то что лёд, снег не может убрать.
Я уже молчу, что уже который городская управа стирает со стен красивейшие и сложнейшие граффити про писателей, художников, исторических деятелей. Видимо, низовые попытки поддерживать статус СПб как культурного города это для лохов.

Это уже хуже, чем кринж. Это полная некомпетентность. Возможно даже преступная.

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4 комментария
Перпендикулярный ТЖ

кринж вызывающий слезы ярости

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1 комментарий
Взаимный чайник

Сами заблокировали, сами разбомбили

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Дикая Морковка

Они решили схлопнуть вселенную своими сюжетами из Панорамы, я не могу.

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Алексей Приловский

уже столько лет не устаю удивляться, какой Беглов долбоёб, пидорас и хуесос. каждый раз он как будто говорит «подождите, это ещё не всё!»

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Многий лолипоп

Это говно пускай сначала Питер в чувство приведёт, побратим долбоеба

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Символический коктейль

Я уже не могу эту дичь читать

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Александр Авдеев

Мой охуеватор давно сломался. Но вот читая это.
Это не цинизм, это намного страшнее. Пиздец.

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1 комментарий
Черт из табакеркИ

Ну логично. С бегловым Питер в ближайшее время станет похож на сегодняшний Мариуполь. Как же я ненавижу это чмо уссатое. Падла воровская. За счёт Питера он воровать будет якобы на Мариуполь

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Собственный рак

Какая же он мразь. Как можно говорить о блокадном Ленинграде, когда ты сам представитель власти, которая окулировала чужие земли.

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John Doe

Намёк на то, что геополитик прошлого века сталин угробил кучу гражданских так же, как и геополитик теперешний. Фрейд чисто.

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Michael Konovalov

Может он это и имел ввиду. Мы оккупировали, значит блокада.

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Духовный бинокль
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Ципсо

Какого жить в россии под такими усатыми правителями?

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Больной бокал

Какого или Каково?
оба варианта приемлемы канешн.

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4 комментария
Dmitry Morenov

Братан, после слова «какого» ты пропустил слово «хуя» 😜👍

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Vasya Ivasya

А ты думаешь почему Питер самый протестные город.

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Нормальный якорь

Так вы Мариуполь в блокаде и держали, пидорасы

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aliftin

Охуеть как они лихо людей в говно окунают. Прям браво.

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MoreLess

Раньше было стыдно за страну, теперь стыдно и отдельно за город
Спасибо, блять, беглов

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Бурный торшер

Ну то что одна мразь с властью спизданула людейший бред не делает город резко плохим.
Тут просто надо помнить и порицать тех уебанов которые будут это поддерживать, и просвящать нейтральных.

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1 комментарий
Юрий Иванков

Тогда уже логичнее Петербургу стать городом побратимом Гамбурга

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Loskutik

Капец конечно... Жителям Санкт-Петербурга должно стать не по себе от такого заголовка.

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Михаил Юнонов

Осталось только еще разок освободить Мариуполь и Петербург от фашистских мразей.

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Ручной месяц

статус который нихуя не значит но круто звучит

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Соросята спасают Темнова

Питер потеряет деньги

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1 комментарий
Бан 4 Эвриван

да и звучит крайне уебищно

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Мертвый утюг
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Іван Сахно

О, Мило (это имя, а не эмоция)

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Перпендикулярный ТЖ

не надолго, так что новость чепуха

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Artem IQ

Уровень этого пиздеца когда-то перестанет повышаться? Из состояния ахуя выйти уже не получается.

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Lee

Ничё не понял. Так вроде же Ленинград в оккупации фашистами был, правильно?

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Одинокий вентилятор

Ты всё правильно понял.

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Своеобразный кот

У Мариупольцев-то спростили хотят ли они быть побратимами с обоссаным?

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Психологический Даниль

Беглов долбаеб

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Одинокий вентилятор

База

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Йож Бойовый

Ну так разбомбите его, а то как то не по братски.

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Елена Кравицкая

да ладно он, его из губеров сольют если он чето другое скажет.
я больше в ахуе от обычных людей которые в это говно верят

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Rimas

Почву готовят, "великая победа" глубинный народ схавает. Как они его удержат не сказали правда, но кого это волнует ?

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Дон Карлионе

Будут ли доплачивать за отказ от гражданства? Или придется самому платить?

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Бурный торшер
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Soulis

А, так вот почему у нас тут исторические здания сносят. Хотят сделать города похожими?
Но вообще настолько мерзко и цинично сравнить - это надо постараться

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Великий Спецоператор

Сколько уровней дна уже пробито?

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Іван Сахно

Ваша картинка соответствует вашему комментарию)

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Архитектурный крюк

Забавно звучит

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Твоя нежная тян

Поменяйте местами беглова и навального, ему с такими речами самое место в колонии

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Toni Metadoni

Наркоман или просто долбаеб?

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Наивный дым

ебоште

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Роман Горячкин

Но ненадолго

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Michael Konovalov

А я думал, что там эти губернаторы вообще делают в своих кабинетах? Устанавливают побратимские связи.

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Намерен бинокль

Метро уже построил, долбоёб?

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Dennis Naidyuk

Так его ж ещё не освободили.

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Старый Лоботряс

бЕГЛОВ ТОЖЕ мммШНИК?

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Nickis

Ну оч хуевое объяснение. Прям совсем

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Бошкотряс Сепультурович

Может, прозрел? Правду ведь сказал. И Ленинград, и Мариуполь - оба города были в фашистской блокаде и пострадали от фашистов.

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Man

Они правда стали по-братимы в похожем состоянии - ленинград 45 и Мариуполь 22...

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Жесткий холод

Отстроили Сыктывкар, отстроим и Мариуполь [x]

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