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Мосгорсуд утвердил девятилетний срок Навальному. Его отправят в колонию строгого режима Статьи редакции

Политику отказали в апелляционной жалобе.

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Навальный в Мосгорсуде 24 мая. Фото «Медиазоны» 

Московский городской суд оставил приговор Алексею Навальному* без изменений. Апелляционную жалобу политика по делу о мошенничестве и неуважении к суда не удовлетворили. Об этом сообщают корреспонденты «Медиазоны» и РИА «Новости».

Решение Мосгорсуда означает, что приговор вступил в силу, а Навального* должны отправить на девять лет в колонию строгого режима, отметили «Медиазона», «Коммерсантъ», «Русская служба Би-би-си» и другие СМИ, следившие за процессом. Сейчас политик находится к колонии общего режима №2 в Покрове во Владимирской области.

Фото SOTA

Перед приговором Навальный; произнёс последнее слово, выдержки из которого публиковала «Медиазона» и сторонник политика Илья Пахомов.

Ilya Pahomov @ilyapahomov
Последнее слово Навального.
-Уважаемый суд, вы будете меня перебивать?
- мы вас слушаем внимательно.
- хорошо, это мое 6-7 последнее слово за полтора года и превращается в комедию.
начало треда
Ilya Pahomov @ilyapahomov
Все эти процессы бессмысленны. Вы хотите остановить прогресс? Вы можете сломать много судеб, но вы потерпите поражение и здесь и в тупой войне, которую вы сейчас ведёте.
Ilya Pahomov @ilyapahomov
Самая лучшая цитата про вас: нынче вообще время и власть тьмы.
Но вас это даже не задевает, а воодушевляет: «мы крытые, мы всласть тьмы»
Но вообще время пройдёт и когда вы будете гореть в аду, ваши деды будут подкидывать дрова, которые не хотели, чтобы вы использовали их портреты

После заседания адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев прокомментировали приговор и пообещала обжаловать его в конституционном порядке. Видео опубликовала команда Навального*.

В любом случае, если мы не будем знать, где он находится, а каждый раз, когда его этапируют из колонии в колонию, мы его ищем долго, мы не знаем, где он находится, хотя должны быть уведомлены родственники и ничего не мешает уведомлять об этом адвокатов, естественно, угрозы есть.

Всегда Алексей говорит, что есть угрозы его жизни, поэтому максимально часто адвокаты ездят к нему в колонию, чтобы убедиться, что у него всё в порядке.

Ольга Михайлова
адвокат Навального*, в ответ на вопрос о рисках для его здоровья

*Навальный внесён в список террористов и экстремистов.

#новости #навальный

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107 комментариев
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ValenTiny

Какие же мрази конченые

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Жаль

Вата, которая панибратски называет его Лехой, будет в восторге — хоть такая победа

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Собственный рак

Вот вроде бы понятно было, что апелляция будет отклонена, но всё равно чувство полного охренивания от происходящего.
Заблокировали все СМИ, выгоняют из страны всех неугодных, а если они остаются, то проходят через то, через что сейчас проходит Навальный. Неужели кому-то действительно хочется жить в такой стране.

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ВTopHuk

У гестапо и вертухаев всё норм

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6 комментариев
Geth

Так если даже не хочется, то нельзя просто взять и уехать жить в другую страну. А рабочую визу или ВНЖ и до 24.02 получить было сложно.

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darkAlert

Как обычно - патриоты и борцы за мир сидят, убийцы и воры - правят балом, а народ - кто спит, кто на коленях, кто жопы лижет в надежде чтобы войти в опг

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Дмитрий Зуев

Доброе утро, добро пожаловать в мир. И всегда так было, и везде. Можем лишь надеяться, что не навсегда

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5 комментариев
ВTopHuk

На строгач, как опасного экстремиста-рецидивиста. Почти Усама Бен ладан с чикатилой в одном флаконе. Зона вздрогнула

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Тимурчик

политические экстремисты куда опаснее разных убийц

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3 комментария
Sdafs 156

руский мир

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Nikon Mockey

«В России всё логично. Самые преданные стране люди — преданы ей же в ответ в первую очередь»

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Показательный паркур

бессилие сплошное

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Тимурчик

респект суду
надеемся не последний приговор

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Ручной месяц

недостаточно жирно набросил, можно еще добавить " я бы еще и обоссал "

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17 комментариев
Yggdrasil

Сил Алексею, сил его семье.

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Just Greg

А нахуй было время на эту мастурбацию в прямом эфире тратить? Ну то, что они называют судом. Можно было просто посадить и не страдать хуйнёй. И в качестве основания указать Путин так сказал.

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Текущий будильник

к выходу мои дети уже смогут за его голосовать, а твои @Олег Ивахнов против войны ?

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Положительный единорожек88

Он меньше чем через год освободится.

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17 комментариев
Солёная собака

мой тоже сможет, через 18 лет

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2 комментария
Уличный единорожек88

Штош

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Блестящий Орзэмэс

Выпил бы сиську охоты крепкого за это но в Тольятти сегодня не продают(

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4 комментария
Давид Гильберт

ПАЗОР, ПАЗОР, ПАЗОР, РЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!

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Игорь Лучко

Пиздец. Жалко человека. Он наверно думал, что за ним правда, люди это знают и будут поддерживать в случае беспредела. А вышло так всё, что большинству россиян, условно, на своих детей похуй, тем более на Алексея. Эх(

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Божественный будильник

Путин умрет, выйдет

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Geth

На строгом режиме у Навального есть хорошие шансы умереть раньше.

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Just Greg

А он разве собирается умирать?

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10 комментариев
Michael Konovalov

Пыня ещё 9 лет собрался править?

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Положительный единорожек88

Он прекрасно понимает, что счёт пошёл на месяцы.

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Has bul

Будет очень и очень жестоко если на зоне паханы ватники. А скорее всего так есть..... Что-то мне подсказывает вряд ли он живым останется

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Драгоценный бинокль

Всякое может быть, но не думаю что будет так.
Будет примерно как и с текущей зоной, т.е. максимальная изоляция, отобранный контингент вокруг. Может конечно не повезти, и будут дополнительные лишние мелкие пакости от новых ФСИНовцев. Но в целом будут его хранить как предмет торга. Прямо опасно для жизни, думаю будет когда система уже совсем разваливаться будет, там личные факторы будут играть большую роль.

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Михаил Фанк

Да он за день переобует, если снова с ним не запретят разговаривать

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Грубый цветок

Очень жаль. Надеюсь, вонючая помойка развалится в кратчайшие сроки и Навальный выйдет.

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Джон Керри

И нахуя он только вернулся? На Росси почти всем насрать на него.

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Драгоценный бинокль
И нахуя он только вернулся?

Невозможно быть политиком в эмиграции.

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4 комментария
Положительный единорожек88

А ты сам из России?

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Медленный нос

Хочется верить в то, что Невзоров будет прав и Навальный выйдет намного раньше.

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Vladislav
Навальный внесён в список террористов и экстремистов.

То ли абсурд, то ли просто пиздец..

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FrozenYogurt

Думаю, этой цитате место в статье, а не только в Телеге.

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Роман Горячкин

Недолго еще

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