Мосгорсуд утвердил девятилетний срок Навальному. Его отправят в колонию строгого режима Статьи редакции
Политику отказали в апелляционной жалобе.
Московский городской суд оставил приговор Алексею Навальному* без изменений. Апелляционную жалобу политика по делу о мошенничестве и неуважении к суда не удовлетворили. Об этом сообщают корреспонденты «Медиазоны» и РИА «Новости».
Решение Мосгорсуда означает, что приговор вступил в силу, а Навального* должны отправить на девять лет в колонию строгого режима, отметили «Медиазона», «Коммерсантъ», «Русская служба Би-би-си» и другие СМИ, следившие за процессом. Сейчас политик находится к колонии общего режима №2 в Покрове во Владимирской области.
Перед приговором Навальный; произнёс последнее слово, выдержки из которого публиковала «Медиазона» и сторонник политика Илья Пахомов.
После заседания адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев прокомментировали приговор и пообещала обжаловать его в конституционном порядке. Видео опубликовала команда Навального*.
*Навальный внесён в список террористов и экстремистов.
Какие же мрази конченые
Вата, которая панибратски называет его Лехой, будет в восторге — хоть такая победа
Вот вроде бы понятно было, что апелляция будет отклонена, но всё равно чувство полного охренивания от происходящего.
Заблокировали все СМИ, выгоняют из страны всех неугодных, а если они остаются, то проходят через то, через что сейчас проходит Навальный. Неужели кому-то действительно хочется жить в такой стране.
У гестапо и вертухаев всё норм
Так если даже не хочется, то нельзя просто взять и уехать жить в другую страну. А рабочую визу или ВНЖ и до 24.02 получить было сложно.
Как обычно - патриоты и борцы за мир сидят, убийцы и воры - правят балом, а народ - кто спит, кто на коленях, кто жопы лижет в надежде чтобы войти в опг
Доброе утро, добро пожаловать в мир. И всегда так было, и везде. Можем лишь надеяться, что не навсегда
На строгач, как опасного экстремиста-рецидивиста. Почти Усама Бен ладан с чикатилой в одном флаконе. Зона вздрогнула
политические экстремисты куда опаснее разных убийц
руский мир
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«В России всё логично. Самые преданные стране люди — преданы ей же в ответ в первую очередь»
бессилие сплошное
респект суду
надеемся не последний приговор
недостаточно жирно набросил, можно еще добавить " я бы еще и обоссал "
Сил Алексею, сил его семье.
А нахуй было время на эту мастурбацию в прямом эфире тратить? Ну то, что они называют судом. Можно было просто посадить и не страдать хуйнёй. И в качестве основания указать Путин так сказал.
к выходу мои дети уже смогут за его голосовать, а твои @Олег Ивахнов против войны ?
Он меньше чем через год освободится.
мой тоже сможет, через 18 лет
Штош
Выпил бы сиську охоты крепкого за это но в Тольятти сегодня не продают(
ПАЗОР, ПАЗОР, ПАЗОР, РЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!
Пиздец. Жалко человека. Он наверно думал, что за ним правда, люди это знают и будут поддерживать в случае беспредела. А вышло так всё, что большинству россиян, условно, на своих детей похуй, тем более на Алексея. Эх(
Путин умрет, выйдет
На строгом режиме у Навального есть хорошие шансы умереть раньше.
А он разве собирается умирать?
Пыня ещё 9 лет собрался править?
Он прекрасно понимает, что счёт пошёл на месяцы.
Будет очень и очень жестоко если на зоне паханы ватники. А скорее всего так есть..... Что-то мне подсказывает вряд ли он живым останется
Всякое может быть, но не думаю что будет так.
Будет примерно как и с текущей зоной, т.е. максимальная изоляция, отобранный контингент вокруг. Может конечно не повезти, и будут дополнительные лишние мелкие пакости от новых ФСИНовцев. Но в целом будут его хранить как предмет торга. Прямо опасно для жизни, думаю будет когда система уже совсем разваливаться будет, там личные факторы будут играть большую роль.
Да он за день переобует, если снова с ним не запретят разговаривать
Очень жаль. Надеюсь, вонючая помойка развалится в кратчайшие сроки и Навальный выйдет.
И нахуя он только вернулся? На Росси почти всем насрать на него.
Невозможно быть политиком в эмиграции.
А ты сам из России?
Хочется верить в то, что Невзоров будет прав и Навальный выйдет намного раньше.
То ли абсурд, то ли просто пиздец..
Думаю, этой цитате место в статье, а не только в Телеге.
Недолго еще