В любом случае, если мы не будем знать, где он находится, а каждый раз, когда его этапируют из колонии в колонию, мы его ищем долго, мы не знаем, где он находится, хотя должны быть уведомлены родственники и ничего не мешает уведомлять об этом адвокатов, естественно, угрозы есть.

Всегда Алексей говорит, что есть угрозы его жизни, поэтому максимально часто адвокаты ездят к нему в колонию, чтобы убедиться, что у него всё в порядке.