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«Он больше не с нами»: Кремль отреагировал на увольнение советника при ООН, выступившего против ввода войск в Украину Статьи редакции

Песков утверждает, что «этот господин выступил против общего консолидированного мнения».

Кремль впервые отреагировал на то, что сотрудник постоянного представительства России при ООН в Женеве Борис Бондарев объявил об отставке из-за военных действий в Украине. Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в разговоре с журналистами передаёт «Интерфакс».

Мы в Кремле незнакомы с этим письмом. Если он был сотрудником министерства иностранных дел, это, наверное, вопрос к МИД. Здесь, наверное, можно сказать только, что господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас. [...]

Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента

Борис Бондарев, проработавший дипломатом около 20 лет, опубликовал письмо 24 мая. В интервью СМИ после этого он заявил, что после 24 февраля 2022 года из МИД уволилось ещё несколько сотрудников, а многие в частных беседах не поддерживают действия России в Украине.

Новости
«Никогда ещё мне не было так стыдно за свою страну»: советник России при ООН Борис Бондарев подал в отставку Статьи редакции

Он выступил против ввода войск в Украину.

#новости #конфликтнаукраине

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32 комментария
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ans

Действия поддерживаются всем населением, а те кто не поддерживают больше к населению не относятся

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пепси

И своих не бросаем. А кого бросили, те и не свои.

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Взаимный чайник

ауф

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пепси

Безумно можно быть первым..

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Тимурчик

Демократия так и работает, если 80% людей поддерживают курс, то очевидно, что власти будут смотреть на эти 80%, на следующих выборах 20% выберут другой курс, то власть будет смотреть на вас, но никак иначе.

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Иван Бурданов

В демократии еще за мнение не сажают и демонстрации не запрещены.

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пепси

Но пиздить могут кстати

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Alex Pushkin

только в ответ

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постмодерновый синдром

Ты в слове «тоталитаризм» сделал кучу ошибок.

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господин Эдик

В реальности неизвестно сколько поддерживают этот курс

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Блестящий Орзэмэс

Готов сесть на параход

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пепси

Кому ты нужен там, чувак? With all due respect to your sense of humor

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Блестящий Орзэмэс

Папикам

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Майка Ника

ну-кась, фотки в студиииююю

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Vas Tupovets
Мы в Кремле незнакомы с этим письмом. Если он был сотрудником министерства иностранных дел, это, наверное, вопрос к МИД. Здесь, наверное, можно сказать только, что господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас

Он успешно высвободился на рынок труда, - добавил Песков

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Взаимный чайник
Мы в Кремле незнакомы с этим письмом

Дмитрий aka Незнайка Песков

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Denis Ignatenko
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Взаимный чайник

НЕТ НИКАКОВА ПИСЬМА, ВРЁТИ ВСЁ!!!

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russianvoodoo

ПСсс-секретарь

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Наивный дым

я не я корова не моя
мы едины мы непобедимы

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Vas Tupovets

Zиг хайль

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Ручной месяц

Мы дартаньяны, а вы все пидорасы . Боевые киевские

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Взаимный чайник

Наши святые и их боевые, не перепутай ☝️

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Жесткий холод

Пук-пук-пук. Бульк-бульк-бульк. Сренк-среньк-среньк.
Вы тезисно прослушали речь Пескова.

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А.Д.
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Традиционный бокал

Уволился два дня назад

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Michael Konovalov
а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны

Гитлера тоже поддерживало большинство населения и к чему это привело?

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Приятный огонь

С письмом не знакомы 🤡

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Уличный единорожек88

Адекватный чел, респект

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Необыкновенный Кирилл

это который хороший друг тинькова

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пепси

который ещё вина любит пить и вообще всё понимает

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Положительный единорожек88
а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны

Интересно, что в это верят как Песков и хуйло-компашка, так и вышиватка.

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