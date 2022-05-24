Мы в Кремле незнакомы с этим письмом. Если он был сотрудником министерства иностранных дел, это, наверное, вопрос к МИД. Здесь, наверное, можно сказать только, что господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас. [...]

Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны.