«Он больше не с нами»: Кремль отреагировал на увольнение советника при ООН, выступившего против ввода войск в Украину Статьи редакции
Песков утверждает, что «этот господин выступил против общего консолидированного мнения».
Кремль впервые отреагировал на то, что сотрудник постоянного представительства России при ООН в Женеве Борис Бондарев объявил об отставке из-за военных действий в Украине. Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в разговоре с журналистами передаёт «Интерфакс».
Борис Бондарев, проработавший дипломатом около 20 лет, опубликовал письмо 24 мая. В интервью СМИ после этого он заявил, что после 24 февраля 2022 года из МИД уволилось ещё несколько сотрудников, а многие в частных беседах не поддерживают действия России в Украине.
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Действия поддерживаются всем населением, а те кто не поддерживают больше к населению не относятся
И своих не бросаем. А кого бросили, те и не свои.
ауф
Безумно можно быть первым..
Демократия так и работает, если 80% людей поддерживают курс, то очевидно, что власти будут смотреть на эти 80%, на следующих выборах 20% выберут другой курс, то власть будет смотреть на вас, но никак иначе.
В демократии еще за мнение не сажают и демонстрации не запрещены.
Но пиздить могут кстати
только в ответ
Ты в слове «тоталитаризм» сделал кучу ошибок.
В реальности неизвестно сколько поддерживают этот курс
Готов сесть на параход
Кому ты нужен там, чувак? With all due respect to your sense of humor
Папикам
ну-кась, фотки в студиииююю
Он успешно высвободился на рынок труда, - добавил Песков
Дмитрий aka Незнайка Песков
НЕТ НИКАКОВА ПИСЬМА, ВРЁТИ ВСЁ!!!
ПСсс-секретарь
я не я корова не моя
мы едины мы непобедимы
Zиг хайль
Мы дартаньяны, а вы все пидорасы . Боевые киевские
Наши святые и их боевые, не перепутай ☝️
Пук-пук-пук. Бульк-бульк-бульк. Сренк-среньк-среньк.
Вы тезисно прослушали речь Пескова.
Уволился два дня назад
Гитлера тоже поддерживало большинство населения и к чему это привело?
С письмом не знакомы 🤡
Адекватный чел, респект
это который хороший друг тинькова
который ещё вина любит пить и вообще всё понимает
Интересно, что в это верят как Песков и хуйло-компашка, так и вышиватка.