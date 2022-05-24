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Председателем совета директоров VK стал пресс-секретарь главы правления «Газпрома» Статьи редакции

Сергей Куприянов заявил, что это не отменяет других его должностей.

Сергей Куприянов

О назначении объявила VK.

  • Сергей Куприянов входил в совет директоров c 14 декабря 2021 года в качестве неисполнительного директора. С 2003 года он также работал пресс-секретарем председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. С 2018 года Куприянов входит в совет директоров «Газпром-медиа».
  • На должность неисполнительного директора также назначена Мария Зыбина. Она исполнительный вице-президент «Газпромбанка» и отвечает за управление цифровыми активами.
  • 11 мая сооснователь VK Дмитрий Гришин ушёл с постов председателя совета директоров компании и неисполнительного директора. Он работал в Mail.ru Group (прежнее название VK) с момента основания в 2000 году.
  • В декабре 2021 года «Газпром-медиа» забрал у «Газпромбанка» долю в компании, контролирующей группу VK.
Интернет
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За два дня холдинг VK фактически стал государственным и получил нового главу — сына влиятельного чиновника. Главное Статьи редакции

До VK Кириенко-младший инвестировал в американские и израильские стартапы. Его отец возглавлял рабочую группу по закону об иноагентах.

Фото «Коммерсанта»

#новости #vk

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11 комментариев
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Поросенок Петр
Сергей Куприянов заявил, что это не отменяет других его должностей.

Человек и пароход.

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Иванов Иван

У хороших людей должностей много не бывает

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Турецкий пришелец

В стране образовался избыток высокооплачиваемых должностей! Людей не хватает!

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Гордон Фриман

страна гениев Рогозиных блин

успех за успехом

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Соросята спасают Темнова

Все суть эффективных менеджеров в рф. Это как Дюков и Газпромнефть руководит и русским футболом.

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Взаимный чайник

Вк за 8 лет из частной публичной компании превратился в государственную

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Южный кавалер
Это не отменяет других его должностей

Это бинго!

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Nick Rosenberg

Так и вижу как это рыло предлагает концепции развития молодежной соц сеточки

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Nick Rosenberg

Всегда интересно спросить у сотрудников крупных контор типа мейла, нахуя они тратят свою жизнь работая на кого-то вроде этого куприянова/усманова?

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Дорогой Валера

Набраться скилов и дальше пойти, если конечно не затянет.

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Наивный дым

да и хуй с ним

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