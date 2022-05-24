Председателем совета директоров VK стал пресс-секретарь главы правления «Газпрома» Статьи редакции
Сергей Куприянов заявил, что это не отменяет других его должностей.
О назначении объявила VK.
- Сергей Куприянов входил в совет директоров c 14 декабря 2021 года в качестве неисполнительного директора. С 2003 года он также работал пресс-секретарем председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. С 2018 года Куприянов входит в совет директоров «Газпром-медиа».
- На должность неисполнительного директора также назначена Мария Зыбина. Она исполнительный вице-президент «Газпромбанка» и отвечает за управление цифровыми активами.
- 11 мая сооснователь VK Дмитрий Гришин ушёл с постов председателя совета директоров компании и неисполнительного директора. Он работал в Mail.ru Group (прежнее название VK) с момента основания в 2000 году.
- В декабре 2021 года «Газпром-медиа» забрал у «Газпромбанка» долю в компании, контролирующей группу VK.
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Человек и пароход.
У хороших людей должностей много не бывает
В стране образовался избыток высокооплачиваемых должностей! Людей не хватает!
страна гениев Рогозиных блин
успех за успехом
Все суть эффективных менеджеров в рф. Это как Дюков и Газпромнефть руководит и русским футболом.
Вк за 8 лет из частной публичной компании превратился в государственную
Это бинго!
Так и вижу как это рыло предлагает концепции развития молодежной соц сеточки
Всегда интересно спросить у сотрудников крупных контор типа мейла, нахуя они тратят свою жизнь работая на кого-то вроде этого куприянова/усманова?
Набраться скилов и дальше пойти, если конечно не затянет.
да и хуй с ним