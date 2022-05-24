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The Information: сотрудники криптобиржи Coinbase начали оценивать работу коллег «лайками» и «дизлайками» Статьи редакции

Руководство компании экспериментирует с системой.

Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase в тестовом режиме распространила среди сотрудников приложение Dot Collector, в котором они должны оценивать работу коллег с помощью эмодзи пальцев вверх, вниз или в нейтральном положении. Об этом пишет The Information со ссылкой на два источника.

«Лайки» и «дизлайки» ставят после встреч, созвонов и других взаимодействий. Сотрудники должны оценить, насколько хорошо их коллеги соответствуют десяти основным ценностям Coinbase. Среди них, например, исполнительность и «позитивная энергия». Система анонимная, можно видеть только свои оценки.

Использовать Dot Collector в качестве эксперимента начали два отдела Coinbase в первом квартале 2022 года. Распространят ли систему на все подразделения, неизвестно.

#новости #криптовалюты

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12 комментариев
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Заслуженный Влад

им всё равно далеко до плюсиков и минусиков на тж!!

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Sdafs 156

а дизлайки то небось скрыты что бы никого не дизморалить

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УкраiнськийРобiт

толерантненько!

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Уютный Багажник

Пиздец какая важная и интересная новость. Надеюсь ТЖ хотя бы заплатили за это говно.

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Наивный дым

лол я думал щас будет новость про ограничения для нищих, авотхуй

Криптобиржа Coinbase начала блокировать…
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3dnews.ru
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Россию не спасти

Тут так не работает

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Скрепный кремпай

Там тоже пока 10 плюсиков не получишь - не можешь писать комменты?

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Скрепный кремпай

А новорегов там хуесосят?

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Michael Konovalov

Если бы в РФ люди оценивали работу правительства лайками или дизлайками...

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Юриевич Я

То было бы 147% позитивных оценок из 100%

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Ученый паркур

Как в МФЦ. Ничего, скоро и их присоединим.

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Юриевич Я

Самое страшное, что эти вот оценки смогут на что-то влиять. Вот делаешь ты свою работу и не хочешь на помощь кому-то тратить пол дня? Держи в конце каждой встречи оценку "плохо". А с кем-то не поздоровался, лицом не понравился и пошло-поехало.

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