The Information: сотрудники криптобиржи Coinbase начали оценивать работу коллег «лайками» и «дизлайками» Статьи редакции
Руководство компании экспериментирует с системой.
Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase в тестовом режиме распространила среди сотрудников приложение Dot Collector, в котором они должны оценивать работу коллег с помощью эмодзи пальцев вверх, вниз или в нейтральном положении. Об этом пишет The Information со ссылкой на два источника.
«Лайки» и «дизлайки» ставят после встреч, созвонов и других взаимодействий. Сотрудники должны оценить, насколько хорошо их коллеги соответствуют десяти основным ценностям Coinbase. Среди них, например, исполнительность и «позитивная энергия». Система анонимная, можно видеть только свои оценки.
Использовать Dot Collector в качестве эксперимента начали два отдела Coinbase в первом квартале 2022 года. Распространят ли систему на все подразделения, неизвестно.
им всё равно далеко до плюсиков и минусиков на тж!!
а дизлайки то небось скрыты что бы никого не дизморалить
толерантненько!
Пиздец какая важная и интересная новость. Надеюсь ТЖ хотя бы заплатили за это говно.
лол я думал щас будет новость про ограничения для нищих, авотхуй
Тут так не работает
Там тоже пока 10 плюсиков не получишь - не можешь писать комменты?
А новорегов там хуесосят?
Если бы в РФ люди оценивали работу правительства лайками или дизлайками...
То было бы 147% позитивных оценок из 100%
Как в МФЦ. Ничего, скоро и их присоединим.
Самое страшное, что эти вот оценки смогут на что-то влиять. Вот делаешь ты свою работу и не хочешь на помощь кому-то тратить пол дня? Держи в конце каждой встречи оценку "плохо". А с кем-то не поздоровался, лицом не понравился и пошло-поехало.