Фото: Снос последнего таксофона в Нью-Йорке Статьи редакции
Конец эпохи.
Телефонную будку, демонтированную в Манхэттене, отправят в местный музей. На месте таксофонов, которые убирают с 2015 года, устанавливают точки LinkNYC с Wi-Fi, зарядками, картой и возможностью позвонить в оперативные службы.
Подробнее — на The Guardian и NPR.
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не выйти из матрицы теперь
Придётся пользоваться дедушкиным способом.
Алло, а как звонить теперь?
Ну, какой же это снос? Это отрыв.
а сначала был рывок
Фильм с Колином Фареллом неплохой был.
https://youtu.be/__olDpy0ePo
Ну вот зачем? Чтобы там какой-нибудь араб жареные сосики из крыс продавал?
что плохого в жареных крысах?
Похоже на араба с жареными сосисками, внимательный читатель?
А почему, кстати, не русский с балалайкой, разводящий прохожих на монетки?
Ты бы пост сперва прочитал хотя бы
Хорошо.
Где колин фаррелл?
F
А разве таксофоны — это не стратегически важные штуки? На случай отказа сотовой связи и прочих ЧС? Их ведь поэтому не убирают полностью в России и даже обслуживают.
F