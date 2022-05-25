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Фото: Снос последнего таксофона в Нью-Йорке Статьи редакции

Конец эпохи.

Фото Timothy A. Clary/AFP via Getty Images

Телефонную будку, демонтированную в Манхэттене, отправят в местный музей. На месте таксофонов, которые убирают с 2015 года, устанавливают точки LinkNYC с Wi-Fi, зарядками, картой и возможностью позвонить в оперативные службы.

Mark D. Levine @MarkLevineNYC
END OF AN ERA.

NYC’s last free-standing pay phones removed this a.m. in Times Sq. (7th Ave & 50th St.).

No more fishing in your pocket for quarters.

Подробнее — на The Guardian и NPR.

#фото

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16 комментариев
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Danya Rubik

не выйти из матрицы теперь

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zheka100pudov

Придётся пользоваться дедушкиным способом.

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Большой дырявый

Алло, а как звонить теперь?

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Офисная Бумага
снос последнего таксофона

Ну, какой же это снос? Это отрыв.

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Неправильный лолипоп

а сначала был рывок

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norm

Фильм с Колином Фареллом неплохой был.

https://youtu.be/__olDpy0ePo

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Alexandr

Ну вот зачем? Чтобы там какой-нибудь араб жареные сосики из крыс продавал?

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Бесполезный паркур

что плохого в жареных крысах?

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Сергей Крастус

Похоже на араба с жареными сосисками, внимательный читатель?

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Сергей Крастус

А почему, кстати, не русский с балалайкой, разводящий прохожих на монетки?

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Volkodav

Ты бы пост сперва прочитал хотя бы

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Alexandr

Хорошо.

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aliftin

Где колин фаррелл?

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died calm

F

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Александр Вакулевич

А разве таксофоны — это не стратегически важные штуки? На случай отказа сотовой связи и прочих ЧС? Их ведь поэтому не убирают полностью в России и даже обслуживают.

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Niels Oberrheiner

F

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