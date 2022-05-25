«Ведомости»: Nike уходит из России. Компания не продлила соглашение с крупнейшим покупателем франшизы в России Статьи редакции
Теперь, судя по всему, окончательно.
- Газета «Ведомости» сообщает об этом со ссылкой на письмо президента Inventive Retail Group Тихона Смыкова. IRG принадлежит самая большая в России монобрендовая сеть магазинов Nike — 37 точек.
- Представитель американского ритейлера подтвердил изданию, что компания «приняла решение не продлевать существующие и не вступать в новые деловые взаимоотношения», объяснив это операционными сложностями. Nike утверждает, что продолжает платить сотрудникам, хотя деловая активность в стране приостановлена.
- Президент IRG объяснил, что Nike не может «в обозримом будущем» организовать поставки товаров в Россию. Поэтому Inventive Retail Group «по мере исчерпания товарных запасов будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом».
- Директор ритейл-департамента Core.XP Марина Малахатько в комментарии «Ведомостям» отметила, что непродление соглашения с IRG «в целом может означать» уход Nike с российского рынка.
- В марте Nike остановил оформление заказов из России на сайте и в приложении, объяснив, что не может гарантировать доставку товаров. Так компания отреагировала на последствия ввода российских войск в Украину и начало боевых действий.
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Никогда не понимала смысл шопинг-туров за границу но, кажется, настало мое время
Челноки из 90х и фарцовщики из 80х: можем повторить
пускай делают свою обувь, делов то, как донмак, резиновые калоши под брендом херайк
Ничего страшного, у нас есть лапти
Спортивные?
Россия массово будет одета в Demix. Дешевле и хуже по качеству, чем Nike
все дальше и дальше от цивилизации
все идет по плану, обратно в Тайгу и на болота.
поигрались в Европу, в цивилизацию, не ваше оно, хватит.
Просто уровень был выбран сложный. На нем соперники сильно быстро развивались.
скорее уровень IQ маленький
даже читы freegas freeoil не помогли
https://youtu.be/a-rqu-hjobc
Джаст ду ит
https://www.youtube.com/watch?v=10DQeSk1LaY
Как говорили эксперты: "приползут через месяц максимум".
Забрать остатки со скалада
а что ты мне сделаешь? Я за железным занавесом