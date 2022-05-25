Новости

«Ведомости»: Nike уходит из России. Компания не продлила соглашение с крупнейшим покупателем франшизы в России Статьи редакции

Теперь, судя по всему, окончательно.

Getty
  • Газета «Ведомости» сообщает об этом со ссылкой на письмо президента Inventive Retail Group Тихона Смыкова. IRG принадлежит самая большая в России монобрендовая сеть магазинов Nike — 37 точек.
  • Представитель американского ритейлера подтвердил изданию, что компания «приняла решение не продлевать существующие и не вступать в новые деловые взаимоотношения», объяснив это операционными сложностями. Nike утверждает, что продолжает платить сотрудникам, хотя деловая активность в стране приостановлена.
  • Президент IRG объяснил, что Nike не может «в обозримом будущем» организовать поставки товаров в Россию. Поэтому Inventive Retail Group «по мере исчерпания товарных запасов будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом».
  • Директор ритейл-департамента Core.XP Марина Малахатько в комментарии «Ведомостям» отметила, что непродление соглашения с IRG «в целом может означать» уход Nike с российского рынка.
Чем в России управляет Inventive Retail Group
  • В марте Nike остановил оформление заказов из России на сайте и в приложении, объяснив, что не может гарантировать доставку товаров. Так компания отреагировала на последствия ввода российских войск в Украину и начало боевых действий.

#новости #ктоушёл

1366 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
19 комментариев
Написать комментарий...
Юный мангал

Никогда не понимала смысл шопинг-туров за границу но, кажется, настало мое время

Ответить
Развернуть ветку
Персональный хот-дог

Челноки из 90х и фарцовщики из 80х: можем повторить

Ответить
Развернуть ветку
Chef

пускай делают свою обувь, делов то, как донмак, резиновые калоши под брендом херайк

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Клименко

Ничего страшного, у нас есть лапти

Ответить
Развернуть ветку
BigDaddy

Спортивные?

Ответить
Развернуть ветку
died calm

Россия массово будет одета в Demix. Дешевле и хуже по качеству, чем Nike

Ответить
Развернуть ветку
Sdafs 156

все дальше и дальше от цивилизации

Ответить
Развернуть ветку
Перпендикулярный ТЖ

все идет по плану, обратно в Тайгу и на болота.

Ответить
Развернуть ветку
Перпендикулярный ТЖ

поигрались в Европу, в цивилизацию, не ваше оно, хватит.

Ответить
Развернуть ветку
BigDaddy

Просто уровень был выбран сложный. На нем соперники сильно быстро развивались.

Ответить
Развернуть ветку
Chef

скорее уровень IQ маленький

Ответить
Развернуть ветку
Перпендикулярный ТЖ

даже читы freegas freeoil не помогли

Ответить
Развернуть ветку
Грамотный Гоша

https://youtu.be/a-rqu-hjobc

Ответить
Развернуть ветку
Персональный хот-дог

Джаст ду ит

Ответить
Развернуть ветку
Александр Авдеев

https://www.youtube.com/watch?v=10DQeSk1LaY

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Шубкин

Как говорили эксперты: "приползут через месяц максимум".

Ответить
Развернуть ветку
BigDaddy

Забрать остатки со скалада

Ответить
Развернуть ветку
1pizdyai
Ответить
Развернуть ветку
Перпендикулярный ТЖ

а что ты мне сделаешь? Я за железным занавесом

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 19 комментариев
null