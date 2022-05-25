По мнению специалистов, производители делают это с перспективой на возобновление продаж в России.

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Крупнейшие игроки рынка смартфонов, несмотря на приостановку поставок в Россию, всё ещё регистрируют устройства для продажи в Евразийском союзе — в том числе новую технику, ещё не представленную в стране, пишет газета «Коммерсантъ».

Как минимум до 19 мая российское подразделение Samsung числилось в реестре сертификатов соответствия Росаккредитации в качестве заявителя в документах на различную электронику и бытовую технику. Всего с начала мая компания зарегистрировала 12 сертификатов и 22 декларации, включая ещё не вышедшие и даже не анонсированные модели смартфонов Galaxy.

«Эппл Рус» также указана заявителем в декларациях, оформленных с 10 по 21 марта на не поступившую в Россию технику — компьютер Mac Studio, монитор Studio Display и прочие устройства, а в НИИ радио прошли испытания третьего поколения iPhone SE.

Аналитики отмечают, что сертификаты соответствия действуют на территории всего Евразийского экономического союза, поэтому в теории документы могут оформляться для продаж в Беларуси, Армении, Казахстане и Киргизии. Однако источники издания считают, что бренды рассчитывают на поддержку тех, кто планирует ввозить устройства, или на возобновление поставок.

Сертификаты стран ЕАЭС равнозначно учитываются внутри союза, но вопросы все равно могут возникать. Поэтому проще и дешевле проводить сертификацию в тех странах, где планируется продавать товар источник «Коммерсанта»