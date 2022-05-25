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Samsung и Apple продолжили подавать заявки для продажи техники в Евразийском экономическом союзе Статьи редакции

По мнению специалистов, производители делают это с перспективой на возобновление продаж в России.

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Крупнейшие игроки рынка смартфонов, несмотря на приостановку поставок в Россию, всё ещё регистрируют устройства для продажи в Евразийском союзе — в том числе новую технику, ещё не представленную в стране, пишет газета «Коммерсантъ».

Как минимум до 19 мая российское подразделение Samsung числилось в реестре сертификатов соответствия Росаккредитации в качестве заявителя в документах на различную электронику и бытовую технику. Всего с начала мая компания зарегистрировала 12 сертификатов и 22 декларации, включая ещё не вышедшие и даже не анонсированные модели смартфонов Galaxy.

«Эппл Рус» также указана заявителем в декларациях, оформленных с 10 по 21 марта на не поступившую в Россию технику — компьютер Mac Studio, монитор Studio Display и прочие устройства, а в НИИ радио прошли испытания третьего поколения iPhone SE.

Аналитики отмечают, что сертификаты соответствия действуют на территории всего Евразийского экономического союза, поэтому в теории документы могут оформляться для продаж в Беларуси, Армении, Казахстане и Киргизии. Однако источники издания считают, что бренды рассчитывают на поддержку тех, кто планирует ввозить устройства, или на возобновление поставок.

Сертификаты стран ЕАЭС равнозначно учитываются внутри союза, но вопросы все равно могут возникать. Поэтому проще и дешевле проводить сертификацию в тех странах, где планируется продавать товар

источник «Коммерсанта»

После начала боевых действий в Украине многие иностранные производители смартфонов, включая лидеров рынка Apple и Samsung, остановили поставки устройств в Россию. Оставшимся брендам также пришлось сократить объёмы импорта из-за проблем с логистикой и курсом рубля. Ретейлеры заявили, что запасов устройств хватит на 2-3 месяца, а позже правительство легализовало параллельный импорт для популярных брендов.

#новости #apple #samsung

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18 комментариев
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Коллективный микроскоп

Хороший рынок лохов, массово берущих айфоны в кредит, терять ни один бизнес не захочет.

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Dmitry Why

Вот именно . Лохи это те, кто живет в стране, в которой на айфон надо брать кредит. Мои коллеги из Германии и штатов просто покупали себе новый телефон с зарплаты и не рушили себе семейный бюджет. Я - брал кредит

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Сейлор Мунк

Ты сейчас себя назвал лохом?

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Dmitry Why

Да

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Вынужденный фонарь
Лохи это те, кто живет в стране, в которой на айфон надо брать кредит

Все намного хуже и беднее, если взять срез по кредитам, то окажется что их берут и на хуавеи и ксиоми, а объем выданных средств еще больше чем на айфоны.
Нищая страна с богатой войной

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Слава Украинцев

Догоним и перегоним Эритрею по темпам отрицательного роста к 2030 году. Слава Путину, слава России

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испанский смех

Я купил с зарплаты, потому что не дали кредит(

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Слава Украинцев

А я купил Xiaomi в кредит, потому что не было зарплаты

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испанский смех

Везёт

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Dmitry Why

А я уже говорил - на фоне дефицита чипов ни одна компания не потеряет ни копья - всю продукцию перенаправит на соседние рынки и они ее поглотят. Соседние не потому, что хотят вернутся, но потому, что так с логистикой будет проще.

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Yggdrasil

Интересно, сколько будет стоить новый айфон после вероятного технического дефолта?

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Gitrel

Столько же

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Польский кубок

Apple VZ PRO Max Для чиновников

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Vladislav Pauls

Вот чиновникам (к уху поднёс чихнул уха нет! Или за шею водить или кирдык вообщем 3 в 1)

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Yggdrasil
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испанский смех

Яка сумна новина

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Коренной месяц

1) естественно бизнес хочет и будет обходить санкции
2) а казахстан с арменией уже и не могут телефоны получать?

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