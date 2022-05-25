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vc.ru

Wildberries стал брать 100 рублей за возвраты. Forbes пишет, что клиент заранее не знает о штрафе, но компания отвергает Статьи редакции

В компании говорят, что платные возвраты сейчас затрагивают около 10% покупателей, а никакого специального ранжирования не вводили.

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Фото Владислава Шатило, РБК

С начала мая 2022 года участились случаи, когда Wildberries берёт 100 рублей за каждый возвращенный товар, пишет Forbes. 23 мая на проблему обратило внимание РБК: на предупреждения о платном возврате жаловались даже пользователи, у которых возвратов не было.

Маркетплейс внёс изменения в свои правила пользования. По данным на конец 2021 года, ритейлер удерживал деньги за доставку возвращенного товара, только если покупатель за ним не пришёл и товар был признан невостребованным, пишет Forbes. Сумма составляла от 50 до 100 рублей за товар. Теперь покупатель соглашается на списание денег, если от доставленного товара он отказался — по 100 рублей.

В Wildberries подтвердили, что изменили оферту несколько месяцев назад, но компания не стремится воспользоваться ей в отношении всех покупателей — только тех, кто много возвращает. При расчётах учитываются процент возвратов и/или сумма выкупа, конкретные цифры ритейлер не назвал. Он лишь отметил, что платные возвраты сейчас затрагивают около 10% клиентов.

В каких случаях ритейлер возьмёт деньги за возврат

Компания отмечает, что никакого специального ранжирования клиентов в мае не вводилось. Forbes ознакомился с памяткой для колл-центра Wildberries: в ней говорится, что с клиентов из России с процентом выкупа менее 50% и/или суммой выкупа менее 40 тысяч рублей в случае отказа будет удерживаться 100 рублей в качестве оплаты расходов на транспортировку возвратов за каждую единицу.

Расчёт происходит автоматически в режиме реального времени. Перечисленные данные клиента (указанные выше процент выкупа и сумма выкупа) берутся не за всё время присутствия клиента на маркетплейсе, а лишь за год, предшествующий покупке. У клиента доступа к этим данным нет.

источник Forbes, знакомый с ситуацией в компании

По словам источника, новую систему начали тестировать в мае. Опрошенные изданием сотрудники ПВЗ это подтверждают. По данным Forbes, новые правила действуют и в других странах: стоимость расходов для клиентов из Казахстана составляет 500 тенге, Белоруссии — 4 рубля, Киргизии — 100 сом, Узбекистана — 13 600 сум, Армении — 1,28 доллара.

Заранее узнать о том, будет ли маркетплейс брать 100 рублей за возврат или нет, клиент не может, убедился Forbes. В службе поддержки изданию отказались предоставить данные о проценте выкупа за год, предшествующий покупке. В памятке для колл-центра сказано, что клиентам нельзя говорить о показателях, при которых удерживается 100 рублей.

Обновлено в 11:15. в Wildberries уточнили vc.ru, что информация о том, будет ли маркетплейс брать 100 рублей за возврат или нет, предоставляется покупателю до совершения покупки.
Фото предоставлено Wildberries

Платные возвраты — вынужденная мера

Wildberries начал тестировать оплату возврата для примерно 5% пользователей, которые возвращают от 90% товаров, в ноябре 2021 года. Платить за возврат должны были клиенты, чей процент выкупа меньше 20% или сумма выкупа меньше 10 тысяч рублей, писал Forbes.

Маркетплейс отмечает, что платные возвраты позволяют снизить долю мошеннических заказов, когда конкуренты заказывают крупные партии товаров продавца и возвращают его, что приводит к убыткам предпринимателей.

Подчеркнём, что наша цель — мотивация покупателей к более осознанному заказу товаров на маркетплейсе. Это позволяет им получать вещи с минимальным количеством примерок, улучшает их внешний вид, сокращается количество брака, возникающего из-за большого числа примерок, уменьшается объем транспортировочной упаковки, которая загрязняет окружающую среду.

пресс-служба Wildberries

По оценке исследовательской компании Data Insight, доля невыкупа одежды и обуви у Wildberries — 45-60%, в остальных категориях — 10-20%.

#новости #маркетплейсы #деньги

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17 комментариев
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Постоянный корабль

Ну и норм. Слишком свободная политика возвратов, из-за которой скорее всего кто-то получает поношенные вещи, и которая отпугивает нормальные бренды.

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Ласковый Денис

Чем это отличается от примерок в абсолютно любом магазине одежды?

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Ученый паркур

Я думал это их фишка, что можно заказать много одежды, выбрать одну и вернуть остальные.

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Andrew K.

Самая богатая женщина России считает, что недостаточно богата)

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Ученый паркур

Думаешь по сто рублей наскребёт ещё миллиардик?

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Окончательный чувак

А вот на РЫНКЕ на КАРТОНОЧКЕ примерка БЕСПЛАТНАЯ и деньги не нужно было давать ПРОДАВЩИЦЕ!!!!

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Хохлокiт

Ух бля, стоишь зимой в трусах, пока продавщица ушла на другой конец рынка. Потом стоишь в этих штанах, которые давят яйца, и мешком болтаются в поясе, пока продавщица рассказывает, что её сын, муж, брат, сват и дед в таких ходят уже 20 лет

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Окончательный чувак

Такую страну проебали....

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the hard of леопард

Да никто не смотрит, кому ты нужен?

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Полицейский Слава

вайлдберис как всегда помойка

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Анастасия Лукьянова

Организовать надо было только по-человечески, чтобы не вытаскивать из WB клещами информацию после жалоб, а так — хозяин-барин. Наверняка откровенные халявщики, которые берут одежду на фотосессии, надоели им уже. А сейчас все будут как в жопу ужаленные, входят они в эти 10 процентов или нет.

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Вольдемаръ Дурбовскiй

Да там с марта это большими буквами на каждом заказе пишут, хз почему это новость

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Веселый тунец

С меня содрали сотку за пару возвращенных кроссовок, которые до этого кто-то носил, пошли они нахуй в общем, уебки. Еще и за каждую вещь платить приходится. В том году пришлось за две косухи платить, чтобы в итоге выбрать одну, и это повезло что лишняя десятка была.

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Товарищ

Раз содрали - значит часто возвращаешь

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SEGA20000able

Только из-за этой фичи у них и брал одежду - заказывал размера 4, ведь хз какой китайский размер в этот раз твой , а остальные 3 возвращал. Пора переходить на озон, похоже - там такого нет, по крайней мере сейчас

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Дикая Морковка

Умиляют комментарии о том, что они ввели это правило не ради бабок и kpi. Это wildberries, ребята. Пора привыкнуть уже

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ʕ·ᴥ·ʔ

А может лучше бы уменьшали количество возвратов нормальной работой? Пользуюсь вб уже года 3 и постоянно, как в отзыв об одежде не зайду - "прислали не тот размер, что заказывал". У самого последние два возврата из таких, заказал X размер, привезли X+1, который у них значится как закончился или вообще нету такого

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