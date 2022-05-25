Wildberries стал брать 100 рублей за возвраты. Forbes пишет, что клиент заранее не знает о штрафе, но компания отвергает Статьи редакции
В компании говорят, что платные возвраты сейчас затрагивают около 10% покупателей, а никакого специального ранжирования не вводили.
С начала мая 2022 года участились случаи, когда Wildberries берёт 100 рублей за каждый возвращенный товар, пишет Forbes. 23 мая на проблему обратило внимание РБК: на предупреждения о платном возврате жаловались даже пользователи, у которых возвратов не было.
Маркетплейс внёс изменения в свои правила пользования. По данным на конец 2021 года, ритейлер удерживал деньги за доставку возвращенного товара, только если покупатель за ним не пришёл и товар был признан невостребованным, пишет Forbes. Сумма составляла от 50 до 100 рублей за товар. Теперь покупатель соглашается на списание денег, если от доставленного товара он отказался — по 100 рублей.
В Wildberries подтвердили, что изменили оферту несколько месяцев назад, но компания не стремится воспользоваться ей в отношении всех покупателей — только тех, кто много возвращает. При расчётах учитываются процент возвратов и/или сумма выкупа, конкретные цифры ритейлер не назвал. Он лишь отметил, что платные возвраты сейчас затрагивают около 10% клиентов.
В каких случаях ритейлер возьмёт деньги за возврат
Компания отмечает, что никакого специального ранжирования клиентов в мае не вводилось. Forbes ознакомился с памяткой для колл-центра Wildberries: в ней говорится, что с клиентов из России с процентом выкупа менее 50% и/или суммой выкупа менее 40 тысяч рублей в случае отказа будет удерживаться 100 рублей в качестве оплаты расходов на транспортировку возвратов за каждую единицу.
По словам источника, новую систему начали тестировать в мае. Опрошенные изданием сотрудники ПВЗ это подтверждают. По данным Forbes, новые правила действуют и в других странах: стоимость расходов для клиентов из Казахстана составляет 500 тенге, Белоруссии — 4 рубля, Киргизии — 100 сом, Узбекистана — 13 600 сум, Армении — 1,28 доллара.
Заранее узнать о том, будет ли маркетплейс брать 100 рублей за возврат или нет, клиент не может, убедился Forbes. В службе поддержки изданию отказались предоставить данные о проценте выкупа за год, предшествующий покупке. В памятке для колл-центра сказано, что клиентам нельзя говорить о показателях, при которых удерживается 100 рублей.
Платные возвраты — вынужденная мера
Wildberries начал тестировать оплату возврата для примерно 5% пользователей, которые возвращают от 90% товаров, в ноябре 2021 года. Платить за возврат должны были клиенты, чей процент выкупа меньше 20% или сумма выкупа меньше 10 тысяч рублей, писал Forbes.
Маркетплейс отмечает, что платные возвраты позволяют снизить долю мошеннических заказов, когда конкуренты заказывают крупные партии товаров продавца и возвращают его, что приводит к убыткам предпринимателей.
По оценке исследовательской компании Data Insight, доля невыкупа одежды и обуви у Wildberries — 45-60%, в остальных категориях — 10-20%.
Ну и норм. Слишком свободная политика возвратов, из-за которой скорее всего кто-то получает поношенные вещи, и которая отпугивает нормальные бренды.
Чем это отличается от примерок в абсолютно любом магазине одежды?
Я думал это их фишка, что можно заказать много одежды, выбрать одну и вернуть остальные.
Самая богатая женщина России считает, что недостаточно богата)
Думаешь по сто рублей наскребёт ещё миллиардик?
А вот на РЫНКЕ на КАРТОНОЧКЕ примерка БЕСПЛАТНАЯ и деньги не нужно было давать ПРОДАВЩИЦЕ!!!!
Ух бля, стоишь зимой в трусах, пока продавщица ушла на другой конец рынка. Потом стоишь в этих штанах, которые давят яйца, и мешком болтаются в поясе, пока продавщица рассказывает, что её сын, муж, брат, сват и дед в таких ходят уже 20 лет
Такую страну проебали....
Да никто не смотрит, кому ты нужен?
вайлдберис как всегда помойка
Организовать надо было только по-человечески, чтобы не вытаскивать из WB клещами информацию после жалоб, а так — хозяин-барин. Наверняка откровенные халявщики, которые берут одежду на фотосессии, надоели им уже. А сейчас все будут как в жопу ужаленные, входят они в эти 10 процентов или нет.
Да там с марта это большими буквами на каждом заказе пишут, хз почему это новость
С меня содрали сотку за пару возвращенных кроссовок, которые до этого кто-то носил, пошли они нахуй в общем, уебки. Еще и за каждую вещь платить приходится. В том году пришлось за две косухи платить, чтобы в итоге выбрать одну, и это повезло что лишняя десятка была.
Раз содрали - значит часто возвращаешь
Только из-за этой фичи у них и брал одежду - заказывал размера 4, ведь хз какой китайский размер в этот раз твой , а остальные 3 возвращал. Пора переходить на озон, похоже - там такого нет, по крайней мере сейчас
Умиляют комментарии о том, что они ввели это правило не ради бабок и kpi. Это wildberries, ребята. Пора привыкнуть уже
А может лучше бы уменьшали количество возвратов нормальной работой? Пользуюсь вб уже года 3 и постоянно, как в отзыв об одежде не зайду - "прислали не тот размер, что заказывал". У самого последние два возврата из таких, заказал X размер, привезли X+1, который у них значится как закончился или вообще нету такого