Мэрия Москвы отменила штрафы за нарушения ковидных ограничений. Неоплаченные отменят, а оплаченные компенсируют Статьи редакции
«Амнистия» не касается несоблюдения режима самоизоляции.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил «ковидную амнистию» из-за «падения реальных доходов граждан». Органы исполнительной власти прекратят взыскание назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений.
Амнистия вступает в силу 1 июня 2022 года. Скачать заявление на субсидии за уже оплаченные штрафы можно будет на сайте mos.ru. Это касается всех штрафов, оплаченных до дня вступления в силу постановления мэрии.
Для получения субсидий жители Москвы, ИП и юрлица могут обратиться в центры «Мои документы» до 31 декабря 2022 года с приложением постановления о назначении наказания и документа, подтверждающего оплату.
С 3 марта в Москве отменили режим QR-кодов и все ограничения на посещение кафе, театров и других мест. С 15 марта — масочный режим. За 24 мая в Москве было выявлено 172 новых случая заражения коронавирусом, умерли 15 пациентов.
1. Придумываешь штраф
2. Взыскиваешь его по хотению левой пятки
3. Отменяешь штраф и возвращаешь деньги
4. Называешь это поддержкой
Причём через два года
И без индексации(
Надо ещё разобраться что значит «кроме штрафов за нарушение режима самоизоляции»… Походу это 99% штрафов
Это скорее всего штрафы за неотметку в приложении соцмониторинга. Большая часть штрафов в денежном эквиваленте скорее была организациям, потому что сами штрафы на порядки больше.
А санитарное дело отменят?)))))
Легко, другую статью впаять чо им стоит то
Охуенная работа на ЦА.
Адекватных и не бомжар любое пр-во в рф игнорит как отсутствующих.
Ну нихуя себе, у нас в стране уже не только законы, но и победа над ковидом обратную силу имеет. Побеждаем причинно-следственные связи всей страной.
Ну так у нас дядя пу дальновидный политик, лидер и стратег 😎😎. А мэрия Москвы как обычно не поняла, что пу уже тогда не оставил коронавирусу шансов 💪
Так сказать, поставил мат в три хода 😉
Какая-то странная поддержка получается.
Понятно, конечно, что нарушители ковидных ограничений - не уголовники, но всё-таки нарушители (я сейчас их не критикую, а просто говорю по факту). И адресно поддерживать нарушителей - это какой-то абсурд.
Ну, то есть у города ведь есть миллион возможностей поддержать горожан. Можно было бы, например, обнулить на месяцок-другой графу "содержание и ремонт" в платёжках: большинство жилых домов в черте Москвы обслуживаются городским ГБУ "Жилищник", ну и просубсидировали бы его напрямую, а горожане порадовались бы нулям в платёжках.
Вместо этого город решил поощрить нарушителей.
Не штраф, а принудительное кредитование. =)
«Для получения компенсации нужно предоставить постановление о назначении административного наказания и документ, подтверждающий уплату штрафа» — с сайта мос.ру.
это постановление напечатано на той же бумаге, что и обычные чеки, через месяц оно у меня уже нечитабельно стало.
это я ещё его хранила, большинство тупо выбрасывали
о, на госуслугах можно чёт получить, попробую с этим пойти к ним
все настолько плохо с деньгами?
В президенты
А нахуя платили штрафы тогда
ебаный рот этого казино блядь
..."но суммы штрафов будут проиндексированы согласно текущему курсу валют, поэтому сумма, подлежащая возврату будет на 30% меньше", добавили в мэрии.
анус пусть себе поддержит клоун