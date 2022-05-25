«Амнистия» не касается несоблюдения режима самоизоляции.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил «ковидную амнистию» из-за «падения реальных доходов граждан». Органы исполнительной власти прекратят взыскание назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений.

В общей сложности мы прекратим взыскание либо вернем порядка 13,6 миллиарда рублей, что в условиях санкционного давления станет ощутимой поддержкой для бизнеса и москвичей. Сергей Собянин мэр Москвы

Амнистия вступает в силу 1 июня 2022 года. Скачать заявление на субсидии за уже оплаченные штрафы можно будет на сайте mos.ru. Это касается всех штрафов, оплаченных до дня вступления в силу постановления мэрии.

Для получения субсидий жители Москвы, ИП и юрлица могут обратиться в центры «Мои документы» до 31 декабря 2022 года с приложением постановления о назначении наказания и документа, подтверждающего оплату.

С 3 марта в Москве отменили режим QR-кодов и все ограничения на посещение кафе, театров и других мест. С 15 марта — масочный режим. За 24 мая в Москве было выявлено 172 новых случая заражения коронавирусом, умерли 15 пациентов.