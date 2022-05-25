«Старший адъютант» президента работал советником директора Росгвардии и в составе службы участвовал в боевых действиях в Украине.

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Владимир Путин назначил новым главой МЧС 49-летнего генерал-майора Росгвардии Александра Куренкова, сообщает ТАСС. Президент предложил его кандидатуру после гибели предыдущего министра Евгения Зиничева.

По данным РБК, Куренков — бывший сотрудник Федеральной службы охраны. Он начинал карьеру «выездником»: охранял первых лиц государства во время выездных мероприятий. После работал в охране премьер-министра Виктора Зубкова, примерно с 2015 году Куренков «работал в должности старшего адъютанта Путина». Позже он занимал должность замдиректора Росгвардии Виктора Золотова и курировал боевую подготовку. До внесения кандидатуры Куренкова на пост главы МЧС Куренков участвовал в военных действиях в Украине.

Путин и Куренков. Фото «Фокус»

Кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС в Совет Федерации Путин внёс 23 мая. 25 мая её одобрили. На заседании Совфеда Куренков заявил, что МЧС будет наращивать работу в Донбассе и увеличит гуманитарную помощь региону. По данным «Коммерсанта», начнёт свою работу в новой должности с проверки и увольнения одного из замов. Как рассказал источник издания, обстановка в МЧС, которое решает задачи в том числе и на Донбассе, сейчас «не самая правильная», некоторые руководящие сотрудники никак не поделят между собой функции. «Куренков наведёт порядок быстро», — отметил он и добавил, что новый глава МЧС напрямую подчиняется президенту.

Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 года в Норильске во время съёмок учебного фильма для ведомства. Он упал с обрыва у водопада. До назначения на пост главы МЧС чиновник прослужил более 10 лет в службе безопасности президента.