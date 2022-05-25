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Путин назначил своего бывшего охранника Александра Куренкова на пост главы МЧС. Предыдущий министр сорвался с обрыва Статьи редакции

«Старший адъютант» президента работал советником директора Росгвардии и в составе службы участвовал в боевых действиях в Украине.

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Владимир Путин назначил новым главой МЧС 49-летнего генерал-майора Росгвардии Александра Куренкова, сообщает ТАСС. Президент предложил его кандидатуру после гибели предыдущего министра Евгения Зиничева.

По данным РБК, Куренков — бывший сотрудник Федеральной службы охраны. Он начинал карьеру «выездником»: охранял первых лиц государства во время выездных мероприятий. После работал в охране премьер-министра Виктора Зубкова, примерно с 2015 году Куренков «работал в должности старшего адъютанта Путина». Позже он занимал должность замдиректора Росгвардии Виктора Золотова и курировал боевую подготовку. До внесения кандидатуры Куренкова на пост главы МЧС Куренков участвовал в военных действиях в Украине.

Путин и Куренков. Фото «Фокус»

Кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС в Совет Федерации Путин внёс 23 мая. 25 мая её одобрили. На заседании Совфеда Куренков заявил, что МЧС будет наращивать работу в Донбассе и увеличит гуманитарную помощь региону. По данным «Коммерсанта», начнёт свою работу в новой должности с проверки и увольнения одного из замов. Как рассказал источник издания, обстановка в МЧС, которое решает задачи в том числе и на Донбассе, сейчас «не самая правильная», некоторые руководящие сотрудники никак не поделят между собой функции. «Куренков наведёт порядок быстро», — отметил он и добавил, что новый глава МЧС напрямую подчиняется президенту.

Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 года в Норильске во время съёмок учебного фильма для ведомства. Он упал с обрыва у водопада. До назначения на пост главы МЧС чиновник прослужил более 10 лет в службе безопасности президента.

После гибели Зиничева временно исполняющим его обязанности стал Александр Чуприян. Согласно данным на сайте МЧС, Чуприян окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР по специальности «инженер противопожарной техники и безопасности», имеет степень кандидата технических наук. Чуприян служил в системе государственной противопожарной службы Петербурга (тогда ещё Ленинграда). В 2005–2006 годах занимал должность начальника Северо-Западного регионального центра МЧС. С 2006 по 2018 годы был замминистра чрезвычайных ситуаций, в 2018 году указом президента его перевели на пост первого замминистра.

#новости #путин #мчс

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28 комментариев
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Перпендикулярный ТЖ

12 охранников Путина

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Дмитрий Царь

А говорят карьерного роста в россии нет:
Постоянно охранники становятся министрами и возглавляют ведомства

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Очко Овертона

Ну не пятёрочки же) Вообще ФСОшники должны быть люди образованные, у них в Орле целая академия, хехе)

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Kikaxa

Там спецкурс- "Как охраняя Путина, стать губернатором/ министром"

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Алексей III

Боюсь общий уровень IQ какого-нибудь 5 класса из зажопинска выше оного всего окружения путлера.

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aliftin

Самое большое заблуждение что нами управляют глупые люди.

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Dmytry Kovalsky

Ты что вокруг видишь ? Может умный человек такое сотворить ?

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Вероятный кран

чтобы пиздить всех ногами, мозги не особо нужны

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Aлeкcaндр Блoxин

Тоже подумал об этом. Как тяжело подчиняться таким людям. Почему из МЧС не увольняются?

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Цис Гендер

Крепкий хозяйственник-то хоть?

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ZXC

Был председателем колхоза вроде

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Kikaxa

Звучит как-то по-белоруски

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Агент Купер скучает за кофе

Этому выдали страховочный трос?

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Михаил Октябрьский

Этого не допустят до обрыва

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Dmytry Kovalsky

Первый признак ебанутости это когда тебе взрослый мужик несет зонт.
Второй это когда целуешь незнакомых детей в живот. Третий это когда живешь в подвале имея отличные резиденции и крутую яхту.

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Прошедший теркин30см

хочу родиться охранником путина

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Nick Nick

Не хочешь умереть охранником Путина?

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Советник машиниста

Ты уже

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Dra

можно с обрыва упасть

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Йолкин

А умереть охранником путина, интересно, кто-то хочет?

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Советник машиниста

Ебать

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Йолкин

Копать

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Умственный холод

ну что <ЧС>, проследуйте в автозак

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Коренной месяц

шобздохли

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Yggdrasil

1 Уровень — охранник в Пятерочке
100 Уровень — охранник президента
200 Уровень — министр говна
300 Уровень — президент говна

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Денис Сенькин

That's How Mafia Works

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Россию не спасти

300 никому не достичь

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Борис Глушенков

Ребята, снимаю шляпу перед мастерством заголовка

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