Путин назначил своего бывшего охранника Александра Куренкова на пост главы МЧС. Предыдущий министр сорвался с обрыва Статьи редакции
«Старший адъютант» президента работал советником директора Росгвардии и в составе службы участвовал в боевых действиях в Украине.
Владимир Путин назначил новым главой МЧС 49-летнего генерал-майора Росгвардии Александра Куренкова, сообщает ТАСС. Президент предложил его кандидатуру после гибели предыдущего министра Евгения Зиничева.
По данным РБК, Куренков — бывший сотрудник Федеральной службы охраны. Он начинал карьеру «выездником»: охранял первых лиц государства во время выездных мероприятий. После работал в охране премьер-министра Виктора Зубкова, примерно с 2015 году Куренков «работал в должности старшего адъютанта Путина». Позже он занимал должность замдиректора Росгвардии Виктора Золотова и курировал боевую подготовку. До внесения кандидатуры Куренкова на пост главы МЧС Куренков участвовал в военных действиях в Украине.
Кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС в Совет Федерации Путин внёс 23 мая. 25 мая её одобрили. На заседании Совфеда Куренков заявил, что МЧС будет наращивать работу в Донбассе и увеличит гуманитарную помощь региону. По данным «Коммерсанта», начнёт свою работу в новой должности с проверки и увольнения одного из замов. Как рассказал источник издания, обстановка в МЧС, которое решает задачи в том числе и на Донбассе, сейчас «не самая правильная», некоторые руководящие сотрудники никак не поделят между собой функции. «Куренков наведёт порядок быстро», — отметил он и добавил, что новый глава МЧС напрямую подчиняется президенту.
Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 года в Норильске во время съёмок учебного фильма для ведомства. Он упал с обрыва у водопада. До назначения на пост главы МЧС чиновник прослужил более 10 лет в службе безопасности президента.
После гибели Зиничева временно исполняющим его обязанности стал Александр Чуприян. Согласно данным на сайте МЧС, Чуприян окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР по специальности «инженер противопожарной техники и безопасности», имеет степень кандидата технических наук. Чуприян служил в системе государственной противопожарной службы Петербурга (тогда ещё Ленинграда). В 2005–2006 годах занимал должность начальника Северо-Западного регионального центра МЧС. С 2006 по 2018 годы был замминистра чрезвычайных ситуаций, в 2018 году указом президента его перевели на пост первого замминистра.
12 охранников Путина
А говорят карьерного роста в россии нет:
Постоянно охранники становятся министрами и возглавляют ведомства
Ну не пятёрочки же) Вообще ФСОшники должны быть люди образованные, у них в Орле целая академия, хехе)
Там спецкурс- "Как охраняя Путина, стать губернатором/ министром"
Боюсь общий уровень IQ какого-нибудь 5 класса из зажопинска выше оного всего окружения путлера.
Самое большое заблуждение что нами управляют глупые люди.
Ты что вокруг видишь ? Может умный человек такое сотворить ?
чтобы пиздить всех ногами, мозги не особо нужны
Тоже подумал об этом. Как тяжело подчиняться таким людям. Почему из МЧС не увольняются?
Крепкий хозяйственник-то хоть?
Был председателем колхоза вроде
Звучит как-то по-белоруски
Этому выдали страховочный трос?
Этого не допустят до обрыва
Первый признак ебанутости это когда тебе взрослый мужик несет зонт.
Второй это когда целуешь незнакомых детей в живот. Третий это когда живешь в подвале имея отличные резиденции и крутую яхту.
хочу родиться охранником путина
Не хочешь умереть охранником Путина?
Ты уже
можно с обрыва упасть
А умереть охранником путина, интересно, кто-то хочет?
Ебать
Копать
ну что <ЧС>, проследуйте в автозак
шобздохли
1 Уровень — охранник в Пятерочке
100 Уровень — охранник президента
200 Уровень — министр говна
300 Уровень — президент говна
That's How Mafia Works
300 никому не достичь
Ребята, снимаю шляпу перед мастерством заголовка