«Пятница!» запустит шоу «Отсидевшая в 16» Статьи редакции
Телеканал объявил кастинг среди девушек с криминальным прошлым.
«Пятница!» начала отбор героев для съёмок в новом шоу «Отсидевшая в 16». Об этом сообщается на сайте телеканала.
«Тебе ещё нет двадцати, а тебе уже грозил реальный срок или есть „условка“? Твоим частым гостем стал участковый? Твоей хулиганской жизни позавидуют авторы криминальных романов, а родители хватаются за голову? Тогда этот кастинг для тебя!», — говорится в анонсе.
Желающим поучаствовать нужно заполнить анкету, в которой предлагается, например, кратко рассказать историю своей жизни, переломные моменты, описать совершённые преступления и детские мечты.
Как утверждает телеканал, проект призван помочь участникам покончить с прошлым и изменить свою судьбу. Дата выхода в эфир пока неизвестна.
Один и самых популярных проектов «Пятницы!» — шоу «Пацанки». Как правило, участницами становятся девушки, которые росли без заботы родителей и понимания со стороны общества, успели отсидеть в детской колонии или имели условный срок. Первый сезон «Пацанок» вышел в эфир в 2016 году. Год спустя шоу получило премию ТЭФИ в номинации «Реалити-шоу».
Панорама блять
Когда шоу «Без ног в 16»
«Своего первого русского я убил в 16»
Может лучше шоу «открывшая стартап в 16» или «миллион в 16»? А ну да
Ну все, ТЖ продали Панораме
Пейн, я тег #панорама не вижу…
Звучит как кастинг-кол для порно
В программе чётко и ясно будет поясняться как заходить в хату, как не схавать хлеб с параши и кто такой петух и как опускать по понятиям.
Впрочем, какая страна — такие и программы, у коренного населения это в крови вообще сидит.
Прикол, если сейчас толпа школьниц ломанётся за сроками и штрафами за дискредитацию. Или политических брать не будут?
ну ето я
тебе уже грозил реальный срок или есть „условка“
Т.е. отсидевших не завезут, от пиздаболы