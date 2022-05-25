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«Пятница!» запустит шоу «Отсидевшая в 16» Статьи редакции

Телеканал объявил кастинг среди девушек с криминальным прошлым.

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«Пятница!» начала отбор героев для съёмок в новом шоу «Отсидевшая в 16». Об этом сообщается на сайте телеканала.

«Тебе ещё нет двадцати, а тебе уже грозил реальный срок или есть „условка“? Твоим частым гостем стал участковый? Твоей хулиганской жизни позавидуют авторы криминальных романов, а родители хватаются за голову? Тогда этот кастинг для тебя!», — говорится в анонсе.

Желающим поучаствовать нужно заполнить анкету, в которой предлагается, например, кратко рассказать историю своей жизни, переломные моменты, описать совершённые преступления и детские мечты.

Как утверждает телеканал, проект призван помочь участникам покончить с прошлым и изменить свою судьбу. Дата выхода в эфир пока неизвестна.

Один и самых популярных проектов «Пятницы!» — шоу «Пацанки». Как правило, участницами становятся девушки, которые росли без заботы родителей и понимания со стороны общества, успели отсидеть в детской колонии или имели условный срок. Первый сезон «Пацанок» вышел в эфир в 2016 году. Год спустя шоу получило премию ТЭФИ в номинации «Реалити-шоу».

#новости #телевидение

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12 комментариев
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xqdc

Панорама блять

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Уютный Багажник
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Московский

Когда шоу «Без ног в 16»

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Московский

«Своего первого русского я убил в 16»

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Александр Прохоренко

Может лучше шоу «открывшая стартап в 16» или «миллион в 16»? А ну да

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Ну все, ТЖ продали Панораме

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Mikkr0n

Пейн, я тег #панорама не вижу…

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МАКРОН СПАС МАКАРОНЫ
«Тебе ещё нет двадцати, а тебе уже грозил реальный срок или есть „условка“? Твоим частым гостем стал участковый? Твоей хулиганской жизни позавидуют авторы криминальных романов, а родители хватаются за голову? Тогда этот кастинг для тебя!»

Звучит как кастинг-кол для порно

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Ukrainian

В программе чётко и ясно будет поясняться как заходить в хату, как не схавать хлеб с параши и кто такой петух и как опускать по понятиям.

Впрочем, какая страна — такие и программы, у коренного населения это в крови вообще сидит.

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John Doe

Прикол, если сейчас толпа школьниц ломанётся за сроками и штрафами за дискредитацию. Или политических брать не будут?

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Прошедший теркин30см

ну ето я

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TJaba
Отсидевшая в 16
тебе уже грозил реальный срок или есть „условка“

Т.е. отсидевших не завезут, от пиздаболы

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