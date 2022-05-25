Телеканал объявил кастинг среди девушек с криминальным прошлым.

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«Пятница!» начала отбор героев для съёмок в новом шоу «Отсидевшая в 16». Об этом сообщается на сайте телеканала.

«Тебе ещё нет двадцати, а тебе уже грозил реальный срок или есть „условка“? Твоим частым гостем стал участковый? Твоей хулиганской жизни позавидуют авторы криминальных романов, а родители хватаются за голову? Тогда этот кастинг для тебя!», — говорится в анонсе.

Желающим поучаствовать нужно заполнить анкету, в которой предлагается, например, кратко рассказать историю своей жизни, переломные моменты, описать совершённые преступления и детские мечты.

Как утверждает телеканал, проект призван помочь участникам покончить с прошлым и изменить свою судьбу. Дата выхода в эфир пока неизвестна.