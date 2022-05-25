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Минцифры пообещало лишать льгот IT-компании за «принудительное» увольнение украинцев Статьи редакции

Ведомство сделало объявление после появления новостей о массовых увольнениях или переводе на более низкие должности.

Объявление появилось в официальном телеграм-канале Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Минцифры России предупреждает ИТ-компании, что будет лишать их аккредитации, если получит подтверждение фактов принудительного увольнения граждан Украины. Таким образом, эти компании не смогут получить льготы.

Минцифры

24 мая РБК со ссылкой на двух участников рынка и главу организации «Информационная культура» Ивана Бегтина сообщило, что российские компании начали увольнять или переводить на более «низкие» должности IT-специалистов украинского происхождения. По словам одного из участников Российского интернет-форума, это происходит из-за «опасения диверсий».

Минцифры в тот же день заявило, что «не располагает данными даже о единичных случаях увольнения украинских программистов», и предупредило IT-компании, что «практика дискриминации» недопустима.

#новости #минцифры #it

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19 комментариев
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Персональный хот-дог

Будут не увольнять, а высвобождать

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Персональный хот-дог
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Evil Prime
если получит подтверждение фактов

спойлер: не получит

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Зорге

Сначала спустили вниз приказ - теперь будто «отменяют», да, верим

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Это как так? А как же нацизм, украинцы не люди и всё такое?
Возникает смутное подозрение, что есть какие-то небольшие противоречия в позиции российских властей 🤔🤔

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Игорь Ларин

Так позиция российских властей, что в Украине есть нацисты, которые захватили обычных жителей. Так что тут не удалось подъебать)

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websnap-

Позиция российских властей что государства Украина вообще не существует. А граждане Украины существуют. Такой вот геополитический парадокс.

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Пыхнувший кот

Все равно они пидарасы

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Это если не рассматривать всякое соловьиное сми в качестве представителей власти

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Игорь Ларин

Ну и толку с заявлений этих пропагандонов, мне кажется, даже в самом Кремле иногда рофлят с них и шизанутых депутатов

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Гражданскую позицию то они формируют
И можно сказать на официальном уровне, учитывая, что все нормальные сми заблокированы

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ДЕДос Атака

никто тут не заявляет что украинцы не люди, иначе бы поддержка населения резко упала

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

"Тут" это где? Я про власть и госкомпании

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ДЕДос Атака

ну я про власть и госкомпании

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Выше ответил

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ИгорьOK

Украиниан ливес маттер!

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Sergei Timofeyev
если получит подтверждение фактов принудительного увольнения граждан Украины.

В ТК РФ что-то такое есть?

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Неясный космос

так ведь украинцы в России - одни из самых крупных ватников

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websnap-

https://tjournal.ru/tweets/631662?comment=8591823&from=copylink&type=quick

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