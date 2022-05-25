Ведомство сделало объявление после появления новостей о массовых увольнениях или переводе на более низкие должности.

Объявление появилось в официальном телеграм-канале Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Минцифры России предупреждает ИТ-компании, что будет лишать их аккредитации, если получит подтверждение фактов принудительного увольнения граждан Украины. Таким образом, эти компании не смогут получить льготы. Минцифры

24 мая РБК со ссылкой на двух участников рынка и главу организации «Информационная культура» Ивана Бегтина сообщило, что российские компании начали увольнять или переводить на более «низкие» должности IT-специалистов украинского происхождения. По словам одного из участников Российского интернет-форума, это происходит из-за «опасения диверсий».

Минцифры в тот же день заявило, что «не располагает данными даже о единичных случаях увольнения украинских программистов», и предупредило IT-компании, что «практика дискриминации» недопустима.