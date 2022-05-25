Минцифры пообещало лишать льгот IT-компании за «принудительное» увольнение украинцев Статьи редакции
Ведомство сделало объявление после появления новостей о массовых увольнениях или переводе на более низкие должности.
Объявление появилось в официальном телеграм-канале Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
24 мая РБК со ссылкой на двух участников рынка и главу организации «Информационная культура» Ивана Бегтина сообщило, что российские компании начали увольнять или переводить на более «низкие» должности IT-специалистов украинского происхождения. По словам одного из участников Российского интернет-форума, это происходит из-за «опасения диверсий».
Минцифры в тот же день заявило, что «не располагает данными даже о единичных случаях увольнения украинских программистов», и предупредило IT-компании, что «практика дискриминации» недопустима.
Будут не увольнять, а высвобождать
спойлер: не получит
Сначала спустили вниз приказ - теперь будто «отменяют», да, верим
Это как так? А как же нацизм, украинцы не люди и всё такое?
Возникает смутное подозрение, что есть какие-то небольшие противоречия в позиции российских властей 🤔🤔
Так позиция российских властей, что в Украине есть нацисты, которые захватили обычных жителей. Так что тут не удалось подъебать)
Позиция российских властей что государства Украина вообще не существует. А граждане Украины существуют. Такой вот геополитический парадокс.
Все равно они пидарасы
Это если не рассматривать всякое соловьиное сми в качестве представителей власти
Ну и толку с заявлений этих пропагандонов, мне кажется, даже в самом Кремле иногда рофлят с них и шизанутых депутатов
Гражданскую позицию то они формируют
И можно сказать на официальном уровне, учитывая, что все нормальные сми заблокированы
никто тут не заявляет что украинцы не люди, иначе бы поддержка населения резко упала
"Тут" это где? Я про власть и госкомпании
ну я про власть и госкомпании
Выше ответил
Украиниан ливес маттер!
В ТК РФ что-то такое есть?
так ведь украинцы в России - одни из самых крупных ватников
https://tjournal.ru/tweets/631662?comment=8591823&from=copylink&type=quick