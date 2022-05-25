Новости
Вам какого ляха надо

«Известия»: «М.Видео» начала ввозить в страну тестовые партии техники без согласия правообладателей Статьи редакции

При этом технику Apple компания не закупает из опасений, что производитель сможет отследить поставки и заблокировать устройства.

«М. Видео — Эльдорадо» стала ввозить в страну тестовые партии электроники в рамках параллельного импорта — без согласия правообладателей, сообщают «Известия».

Но технику Apple торговая сеть не закупает, поскольку производитель может проследить путь каждого проданного устройства. Теоретически айфон или другой гаджет, предназначенный для одного рынка, может не заработать на другой территории. Если потребитель купит товар у ритейлера, и он не будет потом работать, это серьёзный риск: именно на торговых сетях лежит ответственность за проданный товар.

#мвидео #новости

809 просмотров
Материал дополнен редакцией
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
23 комментария
Написать комментарий...
Некоторые фитиль
в рамках параллельного импорта

Почему это так дебильно назвали?

Ответить
Развернуть ветку
Нехто

Потому что параллельно на правообладателя

Ответить
Развернуть ветку
Эммануэль Макрон. Звони обниму

Это давно существующий термин

Ответить
Развернуть ветку
Некоторые фитиль

Параллельно, это понятие из геометрии. Что тут параллельно чему?

Ответить
Развернуть ветку
Petr Microgal

параллельно официальным поставщикам

Ответить
Развернуть ветку
Некоторые фитиль

А кто неофициальный поставщик? Государство, или кто угодно?

Ответить
Развернуть ветку
Roma Dmitriev

это всегда так называлось и вполне себе работает во многих странах, жаль, что у нас это явление возникло только сейчас, а не раньше

Ответить
Развернуть ветку
Большой дырявый

Держу пари, тот кто это так назвал, даже слово "параллельно" правильно не напишет

Ответить
Развернуть ветку
морская улиточка

Импортозамещение

Ответить
Развернуть ветку
Подозрительный Кот

а как надо было? в рамках паралельной вселенной?

Ответить
Развернуть ветку
Степан Пантера

великая страна, g1

Ответить
Развернуть ветку
Вам какого ляха надо
Автор

голь на выдумки хитра

Ответить
Развернуть ветку
Передовой паркур

А зачем ввозить? А как же прибивание телефонов к стенам? Как же так…

Ответить
Развернуть ветку
Лютый кусок ДОБРА

Правообладатели такие - "УХ злодеи верните айфоны, не нужны нам ваши миллиарды долларовые, которые вы из свои грязных рублёв наконвертировали".

Ответить
Развернуть ветку
Бавовна

а они тоже буду параллельными и еще миллиарды постараются в судах отжать.

Ответить
Развернуть ветку
Лютый кусок ДОБРА

Кто у кого? ))
И были ли такие прецеденты.

Ответить
Развернуть ветку
Кирицугу

будет очень смешно, когда самс и лыжа удаленно отключат по всей рф смарттв

Ответить
Развернуть ветку
Medium Brother

А зачем нужны смарт тв? Просто как монитор для приставки эппл

Ответить
Развернуть ветку
Иван Бурданов
При этом технику Apple компания не закупает из опасений, что производитель сможет отследить поставки и заблокировать устройства.

Теоретически тоже самое Samsung может сделать с любым телевизором, не говоря уж об телефонах. По идее, другие производители могут так же.

Samsung может отключать телевизоры по всему миру…
Компания Samsung внедрила новую функцию в свои телевизоры — теперь их можно удалённо блокировать…
www.ixbt.com
Ответить
Развернуть ветку
Голубой Мурод

Мвидео. Нам все равно.

Ответить
Развернуть ветку
Bulky Blackcrappy против войны

В ПРБ правообладатели их засудят?

Ответить
Развернуть ветку
Эммануэль Макрон. Звони обниму

Внезапно я рад, что девайсы эппл — закрытый кусок проприетарщины

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Горлов

ну так а какие варианты у них еще
часть товаров типа тех же теликов с алика мало кто тянуть будет.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 23 комментария
null