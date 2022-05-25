Но технику Apple торговая сеть не закупает, поскольку производитель может проследить путь каждого проданного устройства. Теоретически айфон или другой гаджет, предназначенный для одного рынка, может не заработать на другой территории. Если потребитель купит товар у ритейлера, и он не будет потом работать, это серьёзный риск: именно на торговых сетях лежит ответственность за проданный товар.