«Известия»: «М.Видео» начала ввозить в страну тестовые партии техники без согласия правообладателей Статьи редакции
При этом технику Apple компания не закупает из опасений, что производитель сможет отследить поставки и заблокировать устройства.
«М. Видео — Эльдорадо» стала ввозить в страну тестовые партии электроники в рамках параллельного импорта — без согласия правообладателей, сообщают «Известия».
Но технику Apple торговая сеть не закупает, поскольку производитель может проследить путь каждого проданного устройства. Теоретически айфон или другой гаджет, предназначенный для одного рынка, может не заработать на другой территории. Если потребитель купит товар у ритейлера, и он не будет потом работать, это серьёзный риск: именно на торговых сетях лежит ответственность за проданный товар.
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Почему это так дебильно назвали?
Потому что параллельно на правообладателя
Это давно существующий термин
Параллельно, это понятие из геометрии. Что тут параллельно чему?
параллельно официальным поставщикам
А кто неофициальный поставщик? Государство, или кто угодно?
это всегда так называлось и вполне себе работает во многих странах, жаль, что у нас это явление возникло только сейчас, а не раньше
Держу пари, тот кто это так назвал, даже слово "параллельно" правильно не напишет
Импортозамещение
а как надо было? в рамках паралельной вселенной?
великая страна, g1
голь на выдумки хитра
А зачем ввозить? А как же прибивание телефонов к стенам? Как же так…
Правообладатели такие - "УХ злодеи верните айфоны, не нужны нам ваши миллиарды долларовые, которые вы из свои грязных рублёв наконвертировали".
а они тоже буду параллельными и еще миллиарды постараются в судах отжать.
Кто у кого? ))
И были ли такие прецеденты.
будет очень смешно, когда самс и лыжа удаленно отключат по всей рф смарттв
А зачем нужны смарт тв? Просто как монитор для приставки эппл
Теоретически тоже самое Samsung может сделать с любым телевизором, не говоря уж об телефонах. По идее, другие производители могут так же.
Мвидео. Нам все равно.
В ПРБ правообладатели их засудят?
Внезапно я рад, что девайсы эппл — закрытый кусок проприетарщины
ну так а какие варианты у них еще
часть товаров типа тех же теликов с алика мало кто тянуть будет.