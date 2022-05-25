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Госдума лишила мандата депутата КПРФ Валерия Рашкина из-за условного срока после охоты на лося Статьи редакции

Рашкин был одним из организаторов несогласованных митингов в Москве против фальсификаций на выборах 2021 года.

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Фото Владимира Федоренко

Госдума РФ досрочной прекратила полномочия депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Это следует из информации на сайте нижней палаты парламента.

337 депутатов проголосовали «за», 58 — «против», ещё 14 воздержались. Решение приняли из-за вступления в силу приговора суда с наказанием в три года условно за незаконную охоту на лося. 23 мая суд отклонил апелляцию Рашкина.

28 октября 2021 года Рашкина задержали под Саратовом с тушей лося в машине. После этого МВД возбудило против депутата дело о незаконной охоте. 17 ноября Генпрокуратура направила в Госдуму запрос с требованием снять с Рашкина депутатскую неприкосновенность, чтобы привлечь его к ответственности. 25 ноября парламентарии согласились.

18 ноября депутат признался в убийстве животного. По его словам, из-за погоды он принял лося за кабана. Он также заявил, что стал «жертвой стечения обстоятельств»: его друзья, предложившие поохотиться, заверили, что у них есть необходимые для этого разрешения.

Рашкин был одним из организаторов несогласованных митингов против фальсификаций на выборах в Госдуму. Протестующие требовали пересмотреть итоги электронного голосования в Москве.

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Фото Znak.com

#новости #кпрф #политика

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20 комментариев
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Прошедший теркин30см

отдайте мне его мандат

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Окончательный чувак

Манду тебе его отдадим

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Окончательный чувак

Из лося вырезанную

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Прошедший теркин30см

молчать айтиличинка

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Окончательный чувак

Привет

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Прошедший теркин30см

Привет!

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Окончательный чувак

Я сейчас буду в овервотч игратт

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Прошедший теркин30см

я буду письмо писать

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Политический утюг

Опять донос??

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Котан Котаныч

а я пойду какать.

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Окончательный чувак

Шорты спустить не забудь ;)

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Котан Котаныч

в унитаз?

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Прошедший теркин30см

реализую и легализую охотничьи билеты на навальнят

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Котан Котаныч

у него даже фамилия дискредитирующая. не удивительно.

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Автономный Филипп

Выписан из РуZZких

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TOMYMM

Отлососи рашка!

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Arugin

Я чет не слышал, чтобы он выступил против войны, так что пофиг.

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Гордон Фриман

ту что выступила сразу выпилили

не помню фамилии

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Общий калькулятор

Сволочи!

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Великий Спецоператор

Где то ржёт один валуев

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