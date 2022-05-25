Госдума лишила мандата депутата КПРФ Валерия Рашкина из-за условного срока после охоты на лося Статьи редакции
Рашкин был одним из организаторов несогласованных митингов в Москве против фальсификаций на выборах 2021 года.
Госдума РФ досрочной прекратила полномочия депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Это следует из информации на сайте нижней палаты парламента.
337 депутатов проголосовали «за», 58 — «против», ещё 14 воздержались. Решение приняли из-за вступления в силу приговора суда с наказанием в три года условно за незаконную охоту на лося. 23 мая суд отклонил апелляцию Рашкина.
28 октября 2021 года Рашкина задержали под Саратовом с тушей лося в машине. После этого МВД возбудило против депутата дело о незаконной охоте. 17 ноября Генпрокуратура направила в Госдуму запрос с требованием снять с Рашкина депутатскую неприкосновенность, чтобы привлечь его к ответственности. 25 ноября парламентарии согласились.
18 ноября депутат признался в убийстве животного. По его словам, из-за погоды он принял лося за кабана. Он также заявил, что стал «жертвой стечения обстоятельств»: его друзья, предложившие поохотиться, заверили, что у них есть необходимые для этого разрешения.
Рашкин был одним из организаторов несогласованных митингов против фальсификаций на выборах в Госдуму. Протестующие требовали пересмотреть итоги электронного голосования в Москве.
отдайте мне его мандат
Манду тебе его отдадим
Из лося вырезанную
молчать айтиличинка
Привет
Привет!
Я сейчас буду в овервотч игратт
я буду письмо писать
Опять донос??
а я пойду какать.
Шорты спустить не забудь ;)
в унитаз?
реализую и легализую охотничьи билеты на навальнят
у него даже фамилия дискредитирующая. не удивительно.
Выписан из РуZZких
Отлососи рашка!
Я чет не слышал, чтобы он выступил против войны, так что пофиг.
ту что выступила сразу выпилили
не помню фамилии
Сволочи!
Где то ржёт один валуев