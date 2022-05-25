В Нью-Йорке 800 пожилым раздадут роботов-компаньонов, чтобы те чувствовали себя менее одиноко Статьи редакции
Роботы будут разговаривать с ними и напоминать о приёме лекарств.
Такую программу организовало Управление по делам пожилых людей штата Нью-Йорк, которое борется с растущей социальной изоляцией, пишет The Verge. По данным бюро переписи населения США, около 14 млн американцев старше 65 лет живут сами по себе.
Роботов ElliQ разработала израильская компания Intuition Robotics. Они не смогут помочь в повседневных делах, а будут выполнять только социальные функции: например, беседовать с пользователем, напоминать о приёме лекарств и физических нагрузках, помогать связаться с близкими.
Робот умеет формировать связь со своим владельцем и сопереживать ему, утверждает производитель. Он запоминает привычки и поведение пользователя и подстраивается под них: например, если много шутить, робот научится смеяться. Робот фокусируется на здоровье человека и его самочувствии: снижении стресса, улучшении сна и так далее.
Пока таких компаньонов получат только 800 пожилых людей старше 75 лет, которые живут одни, без проблем пользуются техникой и имеют доступ к Wi-Fi.
А тем временем в великой России есть Москва, Санкт-Петербург и "идите нахуй, нихуя не получите".
Там у каждой приличной пенсионерки есть кошка
А с каких пор Питер стал не остальной Россией? Съезд газпрома так повлиял на значимость?
Питер довольно сильно отличается. Например, продолжительность жизни довольно высокая. Солдат тоже особо нет, хотя не на уровне Москвы. С культурной жизнью все в порядке.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
Щас бы ссылку на русскую википедию кидать…
пиздец ты приплетатель хуев
Но русские везде пытаются убедить что штаты это ужасный капитализм и так не существует социальной помощи. А тут пенсионерам роботов раздают. Как так? Русские наврали?
За эти деньги можно завести себе русского пенсионера. Проверять как он там пописял, покакал, кормить его.
Чтобы им было на кого напиздеть.
А потом они прекратят работу, как гейтбокс Мику у того японца?
Потому что мед-сестры дороже : тестят
Можно подселить 800 стариков друг к другу — дешевле, так ещё подрочит тебе
А можно мне такой же. Чтобы кто-то тоже смеялся с моих шуток и сопереживал.
2024: В рамках предвыборной программы постановлением президента выплаты всех пенсий приостановлены, а пенсионеры поселены в общежития с холодным водоснабжением и трехъярусными койками в рамках борьбы с одиночеством
Крипота. А вообще напомнило babymonitor да и функции те же