Роботы будут разговаривать с ними и напоминать о приёме лекарств.

Такую программу организовало Управление по делам пожилых людей штата Нью-Йорк, которое борется с растущей социальной изоляцией, пишет The Verge. По данным бюро переписи населения США, около 14 млн американцев старше 65 лет живут сами по себе.

Роботов ElliQ разработала израильская компания Intuition Robotics. Они не смогут помочь в повседневных делах, а будут выполнять только социальные функции: например, беседовать с пользователем, напоминать о приёме лекарств и физических нагрузках, помогать связаться с близкими.

Робот ElliQ

Робот умеет формировать связь со своим владельцем и сопереживать ему, утверждает производитель. Он запоминает привычки и поведение пользователя и подстраивается под них: например, если много шутить, робот научится смеяться. Робот фокусируется на здоровье человека и его самочувствии: снижении стресса, улучшении сна и так далее.

Пока таких компаньонов получат только 800 пожилых людей старше 75 лет, которые живут одни, без проблем пользуются техникой и имеют доступ к Wi-Fi.