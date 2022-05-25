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vc.ru

В Нью-Йорке 800 пожилым раздадут роботов-компаньонов, чтобы те чувствовали себя менее одиноко Статьи редакции

Роботы будут разговаривать с ними и напоминать о приёме лекарств.

Такую программу организовало Управление по делам пожилых людей штата Нью-Йорк, которое борется с растущей социальной изоляцией, пишет The Verge. По данным бюро переписи населения США, около 14 млн американцев старше 65 лет живут сами по себе.

Роботов ElliQ разработала израильская компания Intuition Robotics. Они не смогут помочь в повседневных делах, а будут выполнять только социальные функции: например, беседовать с пользователем, напоминать о приёме лекарств и физических нагрузках, помогать связаться с близкими.

Робот ElliQ

Робот умеет формировать связь со своим владельцем и сопереживать ему, утверждает производитель. Он запоминает привычки и поведение пользователя и подстраивается под них: например, если много шутить, робот научится смеяться. Робот фокусируется на здоровье человека и его самочувствии: снижении стресса, улучшении сна и так далее.

Пока таких компаньонов получат только 800 пожилых людей старше 75 лет, которые живут одни, без проблем пользуются техникой и имеют доступ к Wi-Fi.

#новости #роботы

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19 комментариев
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Just Greg

А тем временем в великой России есть Москва, Санкт-Петербург и "идите нахуй, нихуя не получите".

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Юрий Иванков

Там у каждой приличной пенсионерки есть кошка

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Александр Прохоренко

А с каких пор Питер стал не остальной Россией? Съезд газпрома так повлиял на значимость?

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Ganna Olenyeva

Питер довольно сильно отличается. Например, продолжительность жизни довольно высокая. Солдат тоже особо нет, хотя не на уровне Москвы. С культурной жизнью все в порядке.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8

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Пластиковое Окно

Щас бы ссылку на русскую википедию кидать…

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Прошедший теркин30см

пиздец ты приплетатель хуев

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David Hawk

Но русские везде пытаются убедить что штаты это ужасный капитализм и так не существует социальной помощи. А тут пенсионерам роботов раздают. Как так? Русские наврали?

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Синий мангал
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VladimirV

За эти деньги можно завести себе русского пенсионера. Проверять как он там пописял, покакал, кормить его.

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Элиза Чайковская
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Южный бинокль
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Ху Эмай
800 пожилым раздадут роботов-компаньонов

Чтобы им было на кого напиздеть.

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Andre Macareno

А потом они прекратят работу, как гейтбокс Мику у того японца?

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Noname nonamer

Потому что мед-сестры дороже : тестят

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Александр Прохоренко

Можно подселить 800 стариков друг к другу — дешевле, так ещё подрочит тебе

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Scrawder Man

А можно мне такой же. Чтобы кто-то тоже смеялся с моих шуток и сопереживал.

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Like.no.other
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Katebir

2024: В рамках предвыборной программы постановлением президента выплаты всех пенсий приостановлены, а пенсионеры поселены в общежития с холодным водоснабжением и трехъярусными койками в рамках борьбы с одиночеством

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Дуб-Дерево

Крипота. А вообще напомнило babymonitor да и функции те же

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