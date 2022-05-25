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В Госдуму внесли поправки в УК РФ, предусматривающие до восьми лет колонии за тайные контакты с иностранной организацией Статьи редакции

А «переход на сторону противника» в условиях вооружённых действий предложили приравнять к госизмене и давать за это до 20 лет колонии.

Группа депутатов «Единой России» внесла в Госдуму пакет поправок в Уголовный кодекс, ужесточающих наказание за преступления во время вооружённых конфликтов. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается следующее:

  • Приравнять к госизмене переход россиянина на сторону врага в вооружённой конфликте и давать за это от 12 до 20 лет колонии. Что именно будет считаться «переходом на сторону противника», не уточняется;
  • Ввести статью 275.1, предусматривающую от двух до восьми лет колонии со штрафом до миллиона рублей за «конфиденциальное сотрудничество со спецслужбой иностранного государства, международной или иностранной организацией либо с их представителями». Под этим подразумеваются тайные контакты ради содействия в деятельности, направленной против безопасности России;
  • В статью 276 о шпионаже внести «передачу, собирание, похищение или хранение в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ»;
  • Добавить статью 280.4 о «публичных призывах к действиям против безопасности России». За это можно будет получить до семи лет лишения свободы со штрафом до 2,5 миллионов рублей;
  • Оказание финансовых услуг и денежную поддержку «нежелательных организаций» приравнять к участию в их деятельности;
  • Ужесточить статью о наёмничестве (359 УК): за вербовку наёмника для военных действий давать от 12 до 18 лет, а за участие наёмника в вооруженном конфликте — от семи до 15 лет колонии.

В числе авторов инициативы — депутаты Андрей Картаполов и Андрей Красов. 25 мая Госдума сразу в трёх чтения, а через несколько минут и Совет Федерации приняли их законопроект об отмене возрастных ограничений для отправки в армию по контракту. Если документ подпишет президент, россияне смогут заключать военный контракт после 40 лет.

#новости #право #войны21века

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53 комментария
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Честной Никита

ребята всем пока до скорого всех люблю целую

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Честной Никита

надеюсь, попадусь со Стасей или с подругой Подивилова

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Leo Galina

Удачи!

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Reket

До завтра

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Драгтеатр

Штош

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Петров-Васечкин.

Да подожди чуток.
Выездные визы не за горами. Тогда и поедешь.

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Evil Prime
Ужесточить статью о наёмничестве (359 УК): за вербовку наёмника для военных действий давать от 12 до 18 лет, а за участие наёмника в вооруженном конфликте — от семи до 15 лет колонии.

длнровские "добровольцы" (они не наемники нееее, это другое) немного напряглись

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Jefftukang Jeff

А как же Вагнер? Они ПРЯМО сейчас вербуют.

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Петров-Васечкин.

Чвк Вагнера с поваром во главе.

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Killboy Powerhead

Почитайте статью, цитата:

Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.

Перевожу с юридического на простой язык: за дворец Путина, за 200 тысяч рублей (или сколько там Россия платит), и за Zвастику быть наёмником можно.

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Гордон Фриман

ВОСИМ ЛЕТ

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Аркадий Гайдаржи

«Тайные контакты с иностранной организацией», 1995 год, мелодрама, США. В главных ролях Пирс Броснан и Ким Бейсингер, 18+

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Руденко Сергей против войны

Размытые формулировочки подвезли

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Петров-Васечкин.

Что то не нравится?
Ты может на сторону врага перешёл??

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Синий мангал
Добавить статью 280.4 о «публичных призывах к действиям против безопасности России». За это можно будет получить до семи лет лишения свободы со штрафом до 2,5 миллионов рублей;

Тут ща любой комментарий на тж на это притянуть можно

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Гордон Фриман

публичных призывах к действиям против безопасности <Единой> России

ок да?

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постмодерновый синдром

Деда — на нары,
Страну — на Канары!

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ын кем чин

да вроде всегда можно было

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Всяко Было

Эти долбоёбы забыли исключить 353 из УК РФ. Планирование и развязывание агрессивной войны.

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Jefftukang Jeff

акция не действует на территории росии.

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1 комментарий
Трудящийся Даниль

Ну собственно, если примут, то в итоге можно будет трактовать так, как угодно государству, и даже пенсионерка баба Дуся, которая один раз оплатила подписку на ютюбе, будет приравнена к госизменнице.

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Синий мангал

Ну, ютуб пока не признали нежелательной организацией. Пока.

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1 комментарий
Aлeкcaндр Блoxин

Да и без этого любое действие уже под дискредитацию ВС РФ попадало.

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Коренной месяц

советская классика

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Rrrrrr8267

Ужесточить статью о наёмничестве (359 УК): за вербовку наёмника для военных действий давать от 12 до 18 лет, а за участие наёмника в вооруженном конфликте — от семи до 15 лет колонии.

Не очень понятно, если честно. Это к вагнеровцам относится или кто должен вербовать и кто где участвовать?

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Nikita Schmidt

Все предыдущие законы за последние пару месяцев вам полностью понятны полагаю?

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Дуб-Дерево

Ну пока не приняли, давайте сотрудничать

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Lee
Приравнять к госизмене переход россиянина на сторону врага в вооружённой конфликте и давать за это от 12 до 20 лет колонии.

"Своих не бросаем, мы своих сажаем"

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Юрий Иванков

Статья 280.4 очень туманна, по ней и темнова можно привлечь при большом желании

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Boris Gaykovich

*нужно

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Мама Муми-тролля

А за явные?

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Jefftukang Jeff

Ужесточить статью о наёмничестве (359 УК): за вербовку наёмника для военных действий давать от 12 до 18 лет, а за участие наёмника в вооруженном конфликте — от семи до 15 лет колонии.

А как же Вагнер? Они ПРЯМО сейчас вербуют. И там много ЧВК в росии есть.

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Dmytry Kovalsky

Набираю на службу в ЦРУ

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Всяко Было

Согласен. Шат ап энд тейк май мани.

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3 комментария
Всяко Было

Дополнительный 37й нагнал меня в конце пути. Дополнительный 37й нагнал меня в самом конце. Поздняк. Я был уже дома.

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Anti-gravity cake

Что за shutterstock и adobe stock дают? Если что, я уже больше полутора лет ничего не гружу, будет амнистия?

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Dmytry Kovalsky

Если полюбишь вождя всем сердцем то может и будет

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Jefftukang Jeff

В статью 276 о шпионаже внести «передачу, собирание, похищение или хранение в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ»;

И хана все милитаристичским и историческим канлам и каталогам, где статы и техника росии. Их и раньше е6ли и садили людей поменогу, сейчас всех посадят.

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Случайный поезд

Хах

Это значит, что уже было много прецедентов, уже помимо того, что мы знаем/видели у Володимира Золкина

Носит массовый характер

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Польский кубок

Ахахах

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Перелом Пупка

Чем отчаяннее животное чувствует приближающуюся смерть - тем больше щетинится

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VooDoo

Уже сцутся что рускіе вояки перейдут на сторону людей.

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Mikhail

Когда уже https://youtu.be/MTzf3Y_-8qQ

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Фильтрованная хрюканина

Заебись

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Майка Ника
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Aлeкcaндр Блoxин

Что такое вооружённый конфликт?

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darkAlert

Почему меня бомбит от людоедский законов а ватанам врать? Не уж то каждый верит что его это никогда не коснется, это все для предателей. Все же живём здесь не первый день и знаем как оно бывает по беспределу за лычки

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Всяко Было

Ты щас к кому обращался?

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