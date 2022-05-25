А «переход на сторону противника» в условиях вооружённых действий предложили приравнять к госизмене и давать за это до 20 лет колонии.

Группа депутатов «Единой России» внесла в Госдуму пакет поправок в Уголовный кодекс, ужесточающих наказание за преступления во время вооружённых конфликтов. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается следующее:

Приравнять к госизмене переход россиянина на сторону врага в вооружённой конфликте и давать за это от 12 до 20 лет колонии. Что именно будет считаться «переходом на сторону противника», не уточняется;

Ввести статью 275.1, предусматривающую от двух до восьми лет колонии со штрафом до миллиона рублей за «конфиденциальное сотрудничество со спецслужбой иностранного государства, международной или иностранной организацией либо с их представителями». Под этим подразумеваются тайные контакты ради содействия в деятельности, направленной против безопасности России;

В статью 276 о шпионаже внести «передачу, собирание, похищение или хранение в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ»;



Добавить статью 280.4 о «публичных призывах к действиям против безопасности России». За это можно будет получить до семи лет лишения свободы со штрафом до 2,5 миллионов рублей;



Оказание финансовых услуг и денежную поддержку «нежелательных организаций» приравнять к участию в их деятельности;



Ужесточить статью о наёмничестве (359 УК): за вербовку наёмника для военных действий давать от 12 до 18 лет, а за участие наёмника в вооруженном конфликте — от семи до 15 лет колонии.



В числе авторов инициативы — депутаты Андрей Картаполов и Андрей Красов. 25 мая Госдума сразу в трёх чтения, а через несколько минут и Совет Федерации приняли их законопроект об отмене возрастных ограничений для отправки в армию по контракту. Если документ подпишет президент, россияне смогут заключать военный контракт после 40 лет.