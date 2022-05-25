В Госдуму внесли поправки в УК РФ, предусматривающие до восьми лет колонии за тайные контакты с иностранной организацией Статьи редакции
А «переход на сторону противника» в условиях вооружённых действий предложили приравнять к госизмене и давать за это до 20 лет колонии.
Группа депутатов «Единой России» внесла в Госдуму пакет поправок в Уголовный кодекс, ужесточающих наказание за преступления во время вооружённых конфликтов. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Законопроектом предлагается следующее:
- Приравнять к госизмене переход россиянина на сторону врага в вооружённой конфликте и давать за это от 12 до 20 лет колонии. Что именно будет считаться «переходом на сторону противника», не уточняется;
- Ввести статью 275.1, предусматривающую от двух до восьми лет колонии со штрафом до миллиона рублей за «конфиденциальное сотрудничество со спецслужбой иностранного государства, международной или иностранной организацией либо с их представителями». Под этим подразумеваются тайные контакты ради содействия в деятельности, направленной против безопасности России;
- В статью 276 о шпионаже внести «передачу, собирание, похищение или хранение в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ»;
- Добавить статью 280.4 о «публичных призывах к действиям против безопасности России». За это можно будет получить до семи лет лишения свободы со штрафом до 2,5 миллионов рублей;
- Оказание финансовых услуг и денежную поддержку «нежелательных организаций» приравнять к участию в их деятельности;
- Ужесточить статью о наёмничестве (359 УК): за вербовку наёмника для военных действий давать от 12 до 18 лет, а за участие наёмника в вооруженном конфликте — от семи до 15 лет колонии.
В числе авторов инициативы — депутаты Андрей Картаполов и Андрей Красов. 25 мая Госдума сразу в трёх чтения, а через несколько минут и Совет Федерации приняли их законопроект об отмене возрастных ограничений для отправки в армию по контракту. Если документ подпишет президент, россияне смогут заключать военный контракт после 40 лет.
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ребята всем пока до скорого всех люблю целую
надеюсь, попадусь со Стасей или с подругой Подивилова
Удачи!
До завтра
Штош
Да подожди чуток.
Выездные визы не за горами. Тогда и поедешь.
длнровские "добровольцы" (они не наемники нееее, это другое) немного напряглись
А как же Вагнер? Они ПРЯМО сейчас вербуют.
Чвк Вагнера с поваром во главе.
Почитайте статью, цитата:
Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.
Перевожу с юридического на простой язык: за дворец Путина, за 200 тысяч рублей (или сколько там Россия платит), и за Zвастику быть наёмником можно.
ВОСИМ ЛЕТ
«Тайные контакты с иностранной организацией», 1995 год, мелодрама, США. В главных ролях Пирс Броснан и Ким Бейсингер, 18+
Размытые формулировочки подвезли
Что то не нравится?
Ты может на сторону врага перешёл??
Тут ща любой комментарий на тж на это притянуть можно
публичных призывах к действиям против безопасности <Единой> России
ок да?
Деда — на нары,
Страну — на Канары!
да вроде всегда можно было
Эти долбоёбы забыли исключить 353 из УК РФ. Планирование и развязывание агрессивной войны.
акция не действует на территории росии.
Ну собственно, если примут, то в итоге можно будет трактовать так, как угодно государству, и даже пенсионерка баба Дуся, которая один раз оплатила подписку на ютюбе, будет приравнена к госизменнице.
Ну, ютуб пока не признали нежелательной организацией. Пока.
Да и без этого любое действие уже под дискредитацию ВС РФ попадало.
советская классика
Ужесточить статью о наёмничестве (359 УК): за вербовку наёмника для военных действий давать от 12 до 18 лет, а за участие наёмника в вооруженном конфликте — от семи до 15 лет колонии.
Не очень понятно, если честно. Это к вагнеровцам относится или кто должен вербовать и кто где участвовать?
Все предыдущие законы за последние пару месяцев вам полностью понятны полагаю?
Ну пока не приняли, давайте сотрудничать
"Своих не бросаем, мы своих сажаем"
Статья 280.4 очень туманна, по ней и темнова можно привлечь при большом желании
*нужно
А за явные?
Ужесточить статью о наёмничестве (359 УК): за вербовку наёмника для военных действий давать от 12 до 18 лет, а за участие наёмника в вооруженном конфликте — от семи до 15 лет колонии.
А как же Вагнер? Они ПРЯМО сейчас вербуют. И там много ЧВК в росии есть.
Набираю на службу в ЦРУ
Согласен. Шат ап энд тейк май мани.
Дополнительный 37й нагнал меня в конце пути. Дополнительный 37й нагнал меня в самом конце. Поздняк. Я был уже дома.
Что за shutterstock и adobe stock дают? Если что, я уже больше полутора лет ничего не гружу, будет амнистия?
Если полюбишь вождя всем сердцем то может и будет
В статью 276 о шпионаже внести «передачу, собирание, похищение или хранение в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ»;
И хана все милитаристичским и историческим канлам и каталогам, где статы и техника росии. Их и раньше е6ли и садили людей поменогу, сейчас всех посадят.
Хах
Это значит, что уже было много прецедентов, уже помимо того, что мы знаем/видели у Володимира Золкина
Носит массовый характер
Ахахах
Чем отчаяннее животное чувствует приближающуюся смерть - тем больше щетинится
Уже сцутся что рускіе вояки перейдут на сторону людей.
Когда уже https://youtu.be/MTzf3Y_-8qQ
Заебись
Что такое вооружённый конфликт?
Почему меня бомбит от людоедский законов а ватанам врать? Не уж то каждый верит что его это никогда не коснется, это все для предателей. Все же живём здесь не первый день и знаем как оно бывает по беспределу за лычки
Ты щас к кому обращался?