Из-за информации о боевых действиях в Украине.

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Польская платформа для совместного обучения Brainly развивает в России сервис для совместного решения домашних заданий «Знания» — его сайт заблокировал Роскомнадзор, пишет TechCrunch.

Запись об этом есть в реестре Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

Причина блокировки — ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в котором описан порядок блокировки сайтов, которые содержат «недостоверную информацию, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях».

На платформе школьники могут задавать вопросы по своим домашним заданиям и получать достоверный ответ от своих сверстников, учителей или родителей. Как объясняет Brainly, платформа отказалась удалить информацию, которая касается «спецоперации» в Украине — так как считает, что это противоречит миссии сервиса делиться знаниями.