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Роскомнадзор заблокировал сервис для решения домашних заданий «Знания» от польской компании Brainly Статьи редакции

Из-за информации о боевых действиях в Украине.

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Польская платформа для совместного обучения Brainly развивает в России сервис для совместного решения домашних заданий «Знания» — его сайт заблокировал Роскомнадзор, пишет TechCrunch.

Запись об этом есть в реестре Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

Причина блокировки — ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в котором описан порядок блокировки сайтов, которые содержат «недостоверную информацию, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях».

На платформе школьники могут задавать вопросы по своим домашним заданиям и получать достоверный ответ от своих сверстников, учителей или родителей. Как объясняет Brainly, платформа отказалась удалить информацию, которая касается «спецоперации» в Украине — так как считает, что это противоречит миссии сервиса делиться знаниями.

По собственным данным Brainly, количество активных пользователей платформы по всему миру — 350 млн в месяц. Из них 45 млн в месяц приходятся на Россию, Казахстан, Украину и Беларусь.

#новости #блокировки #роскомнадзор

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8 комментариев
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Александр Прохоренко

А зачем нужны знания на территории Российской Федерации? И без них в правительство и госкомпании возьмут

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Волшебный бокал

Меня не берут

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Персональный хот-дог

Война - это мир
Свобода - это рабство
Незнание - это сила

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Вынужденный фонарь

И какую задачку они там выдали за фейк? 150 тыс. российских военных зашло на территорию Украины, а сколько выйдет? Ответ не понравился или че?

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Libo

Учат людин впну с молоду

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Серьезный жар

Кстати респект им, с начала войны у них на сайте висит на каждой странице с вопросом вот такое сообщение, которое ведет на страницу с в форме вопрос-ответ, что происходит на Украине. Этот сервис довольно часто выдается в первых строках школьникам на запрос "когда правил александр освободитель" и думаю, имеет у них авторитет. Так что надеюсь, что зерно сомнения в некоторых из них было заложено

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Человек и пынеход

Как теперь набеги совершать то?

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new_comment
сети "Интернет"

Манипулятор типа "мышь", ПЭВМ... Что там ещё из архаизмов?

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