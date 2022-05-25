Роскомнадзор заблокировал сервис для решения домашних заданий «Знания» от польской компании Brainly Статьи редакции
Из-за информации о боевых действиях в Украине.
Польская платформа для совместного обучения Brainly развивает в России сервис для совместного решения домашних заданий «Знания» — его сайт заблокировал Роскомнадзор, пишет TechCrunch.
Запись об этом есть в реестре Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.
Причина блокировки — ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в котором описан порядок блокировки сайтов, которые содержат «недостоверную информацию, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях».
На платформе школьники могут задавать вопросы по своим домашним заданиям и получать достоверный ответ от своих сверстников, учителей или родителей. Как объясняет Brainly, платформа отказалась удалить информацию, которая касается «спецоперации» в Украине — так как считает, что это противоречит миссии сервиса делиться знаниями.
По собственным данным Brainly, количество активных пользователей платформы по всему миру — 350 млн в месяц. Из них 45 млн в месяц приходятся на Россию, Казахстан, Украину и Беларусь.
А зачем нужны знания на территории Российской Федерации? И без них в правительство и госкомпании возьмут
Меня не берут
Война - это мир
Свобода - это рабство
Незнание - это сила
И какую задачку они там выдали за фейк? 150 тыс. российских военных зашло на территорию Украины, а сколько выйдет? Ответ не понравился или че?
Учат людин впну с молоду
Кстати респект им, с начала войны у них на сайте висит на каждой странице с вопросом вот такое сообщение, которое ведет на страницу с в форме вопрос-ответ, что происходит на Украине. Этот сервис довольно часто выдается в первых строках школьникам на запрос "когда правил александр освободитель" и думаю, имеет у них авторитет. Так что надеюсь, что зерно сомнения в некоторых из них было заложено
Как теперь набеги совершать то?
Манипулятор типа "мышь", ПЭВМ... Что там ещё из архаизмов?