На сетях крупных операторов связи оборудование продолжает работать.

Американская компания уведомила несколько российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки её сервисов. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника на телеком-рынке.

По данным главы юридической компании «Ордерком» Дмитрия Галушко, уведомления получили несколько операторов, в том числе «Радиосвязь» из Оренбурга. Серверы будут отключены «в связи с изменениями правовой практики», говорится в письме компании, с которым ознакомился РБК.

В «Радиосвязи» подтвердили, что эти серверы отключили ещё 19 мая, а спустя несколько дней пришло уведомление. По словам источника, такое же уведомление получил провайдер «МФТИ Телеком». В Google, МФТИ и «МФТИ Телеком» не ответили на запросы.

В «Ростелекоме», МТС и «Мегафоне» сообщили, что проблем нет. В «Билайне», Tele2 и «Эр-Телеком Холдинге» отказались от комментариев.

В мае 2022 года Google сообщила, что её российская «дочка» намерена объявить себя банкротом из-за ареста банковских счетов. Собеседник РБК в одном из крупных интернет-провайдеров отметил, что банкротство не связано с отключением серверов: эта структура не занималась их обслуживанием. В самой компании говорили, что несмотря на банкротство, бесплатные сервисы Google продолжат работать в стране.