РБК: Google отключит часть ускоряющих загрузку контента серверов в России Статьи редакции
На сетях крупных операторов связи оборудование продолжает работать.
Американская компания уведомила несколько российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки её сервисов. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника на телеком-рынке.
По данным главы юридической компании «Ордерком» Дмитрия Галушко, уведомления получили несколько операторов, в том числе «Радиосвязь» из Оренбурга. Серверы будут отключены «в связи с изменениями правовой практики», говорится в письме компании, с которым ознакомился РБК.
В «Радиосвязи» подтвердили, что эти серверы отключили ещё 19 мая, а спустя несколько дней пришло уведомление. По словам источника, такое же уведомление получил провайдер «МФТИ Телеком». В Google, МФТИ и «МФТИ Телеком» не ответили на запросы.
В «Ростелекоме», МТС и «Мегафоне» сообщили, что проблем нет. В «Билайне», Tele2 и «Эр-Телеком Холдинге» отказались от комментариев.
В мае 2022 года Google сообщила, что её российская «дочка» намерена объявить себя банкротом из-за ареста банковских счетов. Собеседник РБК в одном из крупных интернет-провайдеров отметил, что банкротство не связано с отключением серверов: эта структура не занималась их обслуживанием. В самой компании говорили, что несмотря на банкротство, бесплатные сервисы Google продолжат работать в стране.
Цифровой ГУЛАГ идет по пизде
У россиян повышаются шансы на поджоги и прочий саботаж и вредительство против системы
Из-за CDN ютуба? Серьёзно?
иди жги военкомат
Блядь ну ладно.
Ну что же, Ютуб немного просядет. Может ещё Карты и ещё пара сервисов. А с другой стороны, какая наша печаль.
Горит сарай, гори и хата.
Начало окончательного конца. Фиксируйте.
Этих начал уже несколько было
Отрубалово от информации из внешнего мира это финал. Причем отрубалово со стороны поставщика, это отдельный пиздец
Пора россиянам сжигать вышки Билла Гейца
Не стоит забывать, что ФСБ штрафовал провайдеров за эти сервера, так как они не сертифицированы ФСТЭКом.
Вместо них у провайдеров появятся картонные коробки с надписью "Сервер ускорения RuTube"
В Яндексе уже закатили вечеринку?