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РБК: Google отключит часть ускоряющих загрузку контента серверов в России Статьи редакции

На сетях крупных операторов связи оборудование продолжает работать.

Американская компания уведомила несколько российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки её сервисов. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника на телеком-рынке.

По данным главы юридической компании «Ордерком» Дмитрия Галушко, уведомления получили несколько операторов, в том числе «Радиосвязь» из Оренбурга. Серверы будут отключены «в связи с изменениями правовой практики», говорится в письме компании, с которым ознакомился РБК.

В «Радиосвязи» подтвердили, что эти серверы отключили ещё 19 мая, а спустя несколько дней пришло уведомление. По словам источника, такое же уведомление получил провайдер «МФТИ Телеком». В Google, МФТИ и «МФТИ Телеком» не ответили на запросы.

В «Ростелекоме», МТС и «Мегафоне» сообщили, что проблем нет. В «Билайне», Tele2 и «Эр-Телеком Холдинге» отказались от комментариев.

В мае 2022 года Google сообщила, что её российская «дочка» намерена объявить себя банкротом из-за ареста банковских счетов. Собеседник РБК в одном из крупных интернет-провайдеров отметил, что банкротство не связано с отключением серверов: эта структура не занималась их обслуживанием. В самой компании говорили, что несмотря на банкротство, бесплатные сервисы Google продолжат работать в стране.

#новости #google

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12 комментариев
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Перпендикулярный ТЖ

Цифровой ГУЛАГ идет по пизде
У россиян повышаются шансы на поджоги и прочий саботаж и вредительство против системы

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neolol

Из-за CDN ютуба? Серьёзно?

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Перпендикулярный ТЖ

иди жги военкомат

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neolol

Блядь ну ладно.

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Just Greg

Ну что же, Ютуб немного просядет. Может ещё Карты и ещё пара сервисов. А с другой стороны, какая наша печаль.
Горит сарай, гори и хата.

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Yggdrasil

Начало окончательного конца. Фиксируйте.

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Vas Tupovets

Этих начал уже несколько было

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Yggdrasil

Отрубалово от информации из внешнего мира это финал. Причем отрубалово со стороны поставщика, это отдельный пиздец

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Dan

Пора россиянам сжигать вышки Билла Гейца

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Максим Мекеня

Не стоит забывать, что ФСБ штрафовал провайдеров за эти сервера, так как они не сертифицированы ФСТЭКом.

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Испанский хот-дог

Вместо них у провайдеров появятся картонные коробки с надписью "Сервер ускорения RuTube"

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Генномодифицированный голуб

В Яндексе уже закатили вечеринку?

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