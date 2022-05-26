Власти контролируют блокировки запрещённых в России сайтов.

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Роскомнадзор начал привлекать Генпрокуратуру для проверки региональных операторов связи. Ведомство следит за блокировками запрещённых в России соцсетей, СМИ и установкой оборудования для фильтрации трафика по закону «о суверенном рунете». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы, направленные операторам связи Роскомнадзором.

Издание отмечает, что поверки проводятся вопреки мораторию правительства, введённому до конца года. Под них рискуют попасть все компании с лицензией на оказание услуг связи, а при выявлении грубых нарушений возможно возбуждение уголовных дел.

«На одну из таких проверок пришло сразу несколько представителей обоих ведомств, они подключались к Wi-Fi-роутеру оператора и пытались установить мобильные приложения, блокируемые в России, а также запустить их через разные браузеры», — сообщил газете представитель одного из региональных операторов связи. По словам собеседника в компании, действующей на федеральном уровне, проверки ужесточились с мая.

Роскомнадзор обосновал необходимость внеплановых проверок возросшим числом компьютерных атак на российскую информационную инфраструктуру. «В связи с этим необходимо безусловное выполнение операторами предъявляемых к их работе требований», — добавили в ведомстве.